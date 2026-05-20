ETV Bharat / bharat

रूसी तेल पर फिर मिली अमेरिकी छूट; सप्लाई मिलेगी भरपूर, क्या सस्ते होंगे डीजल-पेट्रोल के दाम?

समुद्री रास्ते से भारत पहुंचता रहेगा तेल, कुल जरूरत का 50% हिस्सा रूस से आ रहा, छूट खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी खरीद.

अब नहीं होगी तेल की किल्लत.
अब नहीं होगी तेल की किल्लत. (Photo Credit; Getty)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 4:49 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी प्रतिबंध ने भारत समेत कई देशों की टेंशन बढ़ा दी थी. बीच-बीच में कई बार ट्रंप सरकार ने छूट भी दी. 17 मई को छूट की मियाद खत्म होने पर कई देश फिक्र में डूब गए. इस बीच 18 मई को फिर से छूट दे दी गई. यह 17 जून तक जारी रहेगा. इससे मिडिल ईस्ट तनाव के दौरान भी तेल के संकट से निपटने में काफी मदद मिलेगी. अपने देश में उतनी तेल की किल्लत नहीं आएगी जितनी आशंका जताई जा रही थी. कीमतें भी स्थिर रह सकती हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि छूट समाप्त होने के बाद भी भारत पहले की तरह ही रूस से तेल खरीदता रहेगा.

अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध से दुनिया तेल संकट के बड़े खतरे से जूझ रही है. कुछ देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं. अपने देश में 2 बार में करीब 3 रुपये 90 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है. आगामी समय में तेल की किल्लत होने की संभावना जताई जा रही थी. हालांकि भारत में अन्य देशों की तुलना में हालात काबू में बने रहे. अमेरिकी प्रतिबंधों से दिक्कतें बढ़ने की आशंका थी, क्योंकि भारत भले ही रूस से तेल खरीदना जारी रखता, लेकिन इसका असर जरूर दिखता. हालांकि अब छूट से काफी राहत मिली है. इससे पहले मार्च और अप्रैल महीने में भी छूट मिली थी.

अमेरिकी प्रतिबंधों से कब-कब कितने दिनों की मिली छूट? : न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार अमेरिका ने 5 मार्च 2026 से एक महीने के लिए भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए प्रतिबंध से राहत दी थी. इसी तरह की राहत दूसरे देशो को भी दी गई थी. यह 11 अप्रैल 2026 को खत्म हो गई थी. इसके बाद 17 अप्रैल को इसे फिर से एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. अब 18 मई को फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ने समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल पर छूट को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है. US डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ने 18 मई को इस संबंध में आदेश जारी किया.

जनवरी में भारत बना रूसी हाइड्रोकार्बन का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर : energyandcleanair.org के डेटा के अनुसार जनवरी 2026 में भारत रूसी हाइड्रोकार्बन का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया था. इस दौरान भारत ने रूस से करीब 24 हजार 700 करोड़ रुपये के तेल और कोयला समेत अन्य ईंधन खरीदे. इसके कारण अपना देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा. जामनगर रिफाइनरी ने जब रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद किया तो रूस से तेल आयात करीब 12% घट गया. इसकी भरपाई के लिए भारत को इराक से 14% अधिक तेल खरीदना पड़ा. अहम बात ये रही कि गिरावट के बावजूद भारत ने रूस के कुल कच्चे तेल के निर्यात का करीब 38% हिस्सा खरीदा. जबकि कोयले के मामले में यह स्थिति 20% ही रही.

यह भी पढ़ें : ट्रांसपोर्ट सेक्टर में महिलाओं का रुतबा; अब पक्के रोजगार के 4.4% अधिक मौके, मुस्लिम-SC और OBC के पास कम अवसर, सेफ जोन में ईसाई

फरवरी में रूसी फॉसिल फ्यूल खरीदने में भारत तीसरे नंबर पर रहा : energyandcleanair.org के डेटा के मुताबिक फरवरी 2026 में भारत ने बड़े पैमाने पर रूसी फॉसिल फ्यूल यानी कच्चा तेल, कोयला और सीएनजी-पीएनजी खरीदी. इससे भारत रूस से ये चीजें खरीदने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा आयातक देश बन गया. भारत ने इस पर 20 हजार 200 करोड़ रुपये खर्च किए. फरवरी में रूसी क्रूड इंपोर्ट में 19% की गिरावट के बावजूद भारत ने कुल 20% मार्केट शेयर हासिल किया. रूसी एक्सपोर्ट में भारत का कुल वैश्विक शेयर क्रूड के लिए 37% और कोयले के लिए 20% रहा. अमेरिकी प्रतिबंध में छूट के कारण भारत आसानी से रूस से तेल खरीदता रहा.

मार्च में फिर से रूस से बढ़ी तेल खरीद : मार्च के महीने में भारत ने रूस से तेल, कोयला आदि की खरीद बढ़ा दी. इस पर कुल करीब 65 हजार 200 करोड़ रुपये खर्च हुए. इसी के साथ भारत रूसी ईंधन खरीदने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन गया. इस महीने कच्चे तेल की खरीदारी 91% रही. हालांकि इस दौरान दुनियाभर से भारत की कुल कच्चे तेल की खरीद में 4% की गिरावट देखी गई. यह फरवरी की तुलना में कहीं ज्यादा रहा था. सरकारी तेल रिफाइनरियों ने बाजार में आसानी से उपलब्धता देखकर रूस से तेल खरीद करीब 148% बढ़ा दी.

अप्रैल में भी खरीदारी में रही तेजी : energyandcleanair.org के डेटा के अनुसार अप्रैल 2026 में भी भारत ने रूस से काफी ईंधन खरीदा. इसके कारण वह इस मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा. भारत ने इस पर करीब 56 हजार 200 करोड़ रुपये खर्च किए. भारत की जामनगर रिफाइनरी अपने कुल कच्चे माल का 14% हिस्सा रूस से लेती है. रूस के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा कच्चे तेल के लिए 37%, कोयले के लिए 19% पर स्थिर रहा. भारत की जामनगर रिफाइनरी अपने कुल कच्चे माल का 14% हिस्सा रूस से लेती है. कुल मिलाकर रूस से ईंधन खरीदने में जनवरी के बाद फरवरी में गिरावट आई थी. वहीं मार्च की तुलना में अप्रैल में भी इसमें गिरावट देखी गई.

यह भी पढ़ें : स्टॉक कम या उत्पादन में गिरावट; क्यों बार-बार चीनी के निर्यात पर लगानी पड़ रही रोक, दुनिया के दूसरे उत्पादक देश भारत के सामने क्या हैं चुनौतियां?

तेल की ज्यादा डिमांड वाला दुनिया का तीसरा देश है भारत : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो और worldometers.info के डेटा के अनुसार भारत में रोजाना करीब 55 लाख बैरल तेल की खपत होती है. अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा तेल के ग्राहक हैं. सीमित घरेलू उत्पादन के कारण भारत इस डिमांड को पूरी करने के लिए लगभग 87% से 89% तक विदेशी बाजारों पर निर्भर है. रूस समेत दुनिया के कई देशों से अपने देश में तेल आता है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की रिपोर्ट के मुताबिक तेल समेत अन्य ईंधन की खरीद में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 5.5% है. हालांकि यहां के बढ़ते इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से साल 2030 तक यह करीब 35%–40% तक हो सकता है.

40 देशों से कच्चा तेल खरीदता है भारत, अमेरिकी छूट न मिलने पर क्या हो सकता है? : डीजल-पेट्रोल की जरूरतें पूरी करने के लिए भारत रूस समेत दुनिया के करीब 40 देशों से कच्चा तेल खरीदता है. कच्चे तेल का करीब 70% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है. जबकि पहले यह लगभग 55% ही था. देश भर में रिफाइनरियां इस समय ज्यादा क्षमता से काम कर रहीं हैं. अगर आने वाले समय में रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएं तो भारत को दूसरी रणनीति बनानी होगी. रूस की जगह अमेरिका, वेनेजुएला से तेल खरीदना पड़ेगा. इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे मिडिल ईस्ट से खरीदारी बढ़ानी होगी. हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है. रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

छूट मिलने पर भारत को कितनी राहत, क्या स्थिर रहेगा रेट?: एक्सपर्ट के अनुसार रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद यदि भारत वहां से तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता. छूट के दौरान भारतीय रिफाइनरियों ने रोसनेफ्ट और लुकोइल कंपनियों से भी तेल की खरीद की. जबकि इन कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदी है. अगर अमेरिका छूट को आगे नहीं बढ़ाता तो रूस से तेल की खरीदारी में कुछ गिरावट आ सकती थी. वहीं अब छूट के बाद भारत तेल संकट से आसानी से निपट सकेगा. बहुत संभव है कि अब अपने देश में डीजल-पेट्रोल की कीमतो में इजाफा न हो. कीमत भी कम हो सकती है. केप्लर के डेटा के मुताबिक मई में भारत में रूस का तेल इम्पोर्ट औसतन 19 लाख बैरल प्रतिदिन रहने का अनुमान है. यह रिकॉर्ड लेवल के करीब है.वहीं सप्लाई प्रभावित होने का भी खतरा न के ही बराबर है. रूसी क्रूड ऑयल का लगातार फ्लो तब भी हो रहा है जब कच्चे तेल की कीमतें 50% से ज्यादा है.

यह भी पढ़ें : दुनिया में 280 करोड़ लोग बेघर, जानिए भारत में कितने? 17% शहरी भारतीय झुग्गी-झोपड़ी में रहते, इकोनॉमी पर लग रहा बड़ा डेंट

जो बाइडेन ने लगाई थी पाबंदी, ट्रंप ने किए और सख्त : सबसे पहले साल 2022 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 8 मार्च को रूसी तेल की खरीद पर पाबंदी लगा थी. एनर्जी के दूसरे स्रोतों पर भी इसी तरह की पाबंदी लगाई गई थी. डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी सरकार में ये प्रतिबंध जारी रहने के साथ ही और सख्त भी हो गए. ट्रंप सरकार की ओर से रूसी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर भी दबाव बनाया गया. दंडात्मक शुल्क लगाने की भी रणनीति अपनाई गई. इसी साल फरवरी में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई. ट्रंप ने भारत पर लगा भारी-भरकम टैरिफ (टैक्स) 50% से घटाकर 18 फीसदी कर दिया. ट्रंप ने दावा किया था भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. इसी शर्त पर यह डील हुई है.

देश में सालाना कितना पेट्रोल होता है खर्च? : देश में पेट्रोल की खपत कितनी : सरकारी एजेंसी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के अनुसार, देश में सालाना करीब 4750 करोड़ लीटर पेट्रोल की खपत होती है. इसको यदि प्रति के हिसाब से देखें तो यह 13 करोड़ लीटर के करीब होता है. यानी एक दिन में 13 करोड़ लीटर देश की 147 करोड़ जनता फूंक देती है. प्रति व्यक्ति पेट्रोल खर्च की बात करें तो ये 2.8 लीटर प्रति महीना होता है. इस बढ़त से देश को 14,250 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे. ये ईंधन मुख्य रूप से दो-पहिया वाहनों, कारों और छोटे वाहनों में खर्च होता है.

देश में डीजल की खपत कितनी : PPAC के अनुसार, देश के कुल पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में करीब 40% हिस्सा डीजल का है. जबकि, पेट्रोल का हिस्सा करीब 16% रहता है. इसका आशय यह है कि देश में डीजल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन है. आंकड़ों की बात करें तो सालाना करीब 10,700 करोड़ लीटर डीजल की खपत देश की 147 करोड़ जनता करती है. यानी हर दिन लगभग 29-30 करोड़ लीटर. ये पेट्रोल से दोगुने से भी ज्यादा है. इस हिसाब से एक व्यक्ति महीने में 6.3 लीटर डीजल का प्रयोग करता है. इस बढ़त से देश को 32,100 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे.

ये भी पढ़ें

TAGGED:

INDIAN OIL MARKET
PETROL DIESEL CONSUMPTION DEMAND
OIL CRISIS RELIEF
MIDDLE EAST CRISIS
RUSSIAN OIL EXEMPTS US SANCTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.