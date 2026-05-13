रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत पहुंचे, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत पहुंच गए हैं. वह यहां विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov arrives in India
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत पहुंचे (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 8:35 PM IST

नई दिल्ली : रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बुधवार की शाम नई दिल्ली पहुंच गए. लावरोव यहां ब्रिक्स (BRICS) विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे.

इस संबंध में रूसी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि उसके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स दुनिया के ज़्यादातर लोगों की सच्ची आवाज़ है.

एक्स पर एक पोस्ट में, मंत्रालय ने कहा, "14-15 मई को, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव नई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे, जो भारत की चेयरमैनशिप में होगी. ब्रिक्स ने सही मायने में खुद को ग्लोबल मेजॉरिटी की एक सच्ची आवाज बनाया है."

मंत्रालय ने लावरोव के हवाले से कहा, "कोई भी एक शब्द रूस-भारत रिश्तों का सार नहीं बता सकता - वे बस बहुत गहरे हैं. ऐसी स्थिति जहां हमारे रास्ते अलग हो जाएं, सोचा भी नहीं जा सकता. "हिंदी रूसी भाई भाई" सिर्फ़ एक मज़ेदार नारा नहीं है - यह हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है."

लावरोव 13 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भारत-रूस सहयोग के ज़रूरी क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं.

रूसी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, मंत्री दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान हुए समझौतों को लागू करने में हुई प्रगति पर चर्चा करने पर ध्यान देंगे. साथ ही रूस में नेताओं की आने वाली बातचीत और व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर-सरकारी रूसी-भारतीय आयोग की अगली बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे.

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची भी इस उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आने वाले हैं.

नई दिल्ली 14 और 15 मई को अंतरराष्ट्रीय संबंध का केंद्र बनने के लिए तैयार है. यह अहम मीटिंग 2026 में भारत की चेयरपर्सनशिप की नींव का काम करेगी, जो नए बढ़े हुए बहुपक्षीय गठबंधन में उसकी नेतृत्व को दिखाएगी.

संपादक की पसंद

