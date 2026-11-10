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रूस-यूक्रेन युद्ध का साइड इफेक्ट: रशिया में फंसा रायपुर का टिकेश्वर साहू, परिजनों का आरोप, जबरन सेना में भर्ती करने का बढ़ रहा दबाव

रूस में फंसा टिकेश्वर साहू ( ETV Bharat )

रायपुर: 38 साल के टिकेश्वर साहू खमतराई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. वर्तमान में वो रूस में हैं. परिजनों ने बताया कि नौकरी का ऑफर मिलने पर वो सितंबर के महीने में रूस गए थे. परिवार वालों ने बताया की नौकरी का ऑफर टिकेश्वर को टेलीग्राम के माध्यम से मिला था. परिवार को उम्मीद थी कि वो विदेश में नौकरी करने और पैसा कमाने से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लेकिन परिवार को जब पता चला कि टिकेश्वर साहू को वहां पर जेल में कैद कर लिया गया है, तब उनपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

रूस में फंसा रायपुर का टिकेश्वर साहू आरोप है कि टिकेश्वर साहू को जबरन रूसी सेना में भर्ती करने का दबाब उसपर बनाया जा रहा है. सेना में भर्ती होने से इंकार करने पर उसे फंसाने की भी कथित तौर पर धमकी दी जा रही है. दरअसल, पिछले महीने ही बिलासपुर की रहने वाली एक युवती ने बिलासपुर कलेक्ट्रेट में शिकायत दर्ज कराई थी. युवती ने शिकायत में कहा था कि उसका भाई रूस गया था. बीते कुछ दिनों से परिवार का संपर्क उसके भाई विनीत कुमार दुबे से नहीं हो पा रहा है. युवती ने बताया था कि उसके भाई को भी टेलीग्राम के जरिए नौकरी का ऑफर रूस में मिला था. युवती का दावा है कि उसका अपने भाई विनीत कुमार दुबे पिछले 7 अक्टूबर से संपर्क नहीं हो पा रहा है. भाई के लापता होने की शिकायत युवती ने 25 अक्टूबर को जिला प्रशासन से की थी.