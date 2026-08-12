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रूस ने भारत के पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, यूक्रेन विवाद सुलझाएंगे

रूस ने यूक्रेन के सरकारी ओशदबैंक के साथ करोड़ों डॉलर के निवेश विवाद में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है.

Former CJI DY Chandrachud
पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 3:18 PM IST

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नई दिल्ली: रूस सरकार ने यूक्रेन के सरकारी बैंक ओशदबैंक द्वारा फाइल किए गए एक निवेश संधि विवाद में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है.

बार एंड बेंच ने वैश्विक मध्यस्थता समीक्षा की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बुधवार को बताया कि कोस्टा रिका और पूर्व व्यापार मंत्री ड्याला जिमेनेज तीन सदस्यों वाले ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता करेंगी. रूस और यूक्रेन के ओशदबैंक दोनों ने मिलकर जिमेनेज को ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष चुना.

तीसरे सदस्य ग्रीस के स्तावरोस ब्रेकौलाकिस हैं. वे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रोफेसर हैं. यह मामला रूस और यूक्रेन के बीच 1998 में हुए द्विपक्षीय निवेश समझौते से जुड़ा है.

यूक्रेन में संपत्ति को लेकर विवाद
ओशदबैंक का दावा डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और ज़ापोरिजिया क्षेत्रों में उसकी संपत्ति और संचालन से संबंधित है. बैंक ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूस की मिलिट्री कार्रवाई के बाद, खासकर 2022 में बड़े पैमाने पर हमले के बाद, उसने ये संपत्ति खो दी. माना जा रहा है कि यह दावा सैकड़ों मिलियन डॉलर का है. रिपोर्ट के मुताबिक, ओशदबैंक ने आर्बिट्रेशन तब शुरू किया जब जुलाई 2025 में रूस को भेजे गए विवाद के नोटिस का कथित तौर पर कोई जवाब नहीं मिला.

चंद्रचूड़ ने पहले रूस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था
यहां यह बताना जरूरी है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने पहले विंटर्सहॉल डीया और यूक्रेनर्गो द्वारा किए गए संधि दावों यूक्रेनेर्गो के संधि दावों में भी उन्हें अपना मध्यस्थ बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था.

दिलचस्प बात यह है कि रूस ने यह प्रस्ताव उसी दिन दिया था, जिस दिन स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने उन्हें विंटर्सहॉल मामले में 'नियुक्ति प्राधिकारी' नामित किया था. रूस के इस प्रस्ताव की जानकारी का खुलासा करने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ उस भूमिका से भी हट गए थे.

ओशदबैंक की ओर से क्विन इमैनुएल उर्कहार्ट एंड सुलिवन लॉ फर्म के पार्टनर एपामिनोंडास ट्राइंटाफिलू और एलेक्स गेर्बी केस लड़ेंगी. इनके साथ एस्टर्स के पार्टनर ओलेक्सी डिडकोवस्की, एंड्री पोजहिदायेव और ओक्साना लेगका पक्ष रखेंगे.

रूस की ओर से पिन्ना गोल्डबर्ग के पार्टनर एंड्रिया पिन्ना, वकील प्रत्यूष पंजवानी और सीनियर एसोसिएट दिमित्रियोस पापाजॉर्जियू रूस की तरफ से पैरवी करेंगे.

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