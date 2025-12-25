ETV Bharat / bharat

ओडिशा: प्रशासन की उदासीनता से तंग आकर महिलाओं ने खुद बनाई सड़क

मयूरभंज (ओडिशा): मयूरभंज जिले का घुमल गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित है. गांव की मुख्य संपर्क सड़क की हालत खस्ता थी. साथ ही पीने के पानी की भी गंभीर समस्या है. प्रशासन को बार-बार बताने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गांव की महिलाओं और युवतियों ने खुद सड़क बनाकर मिसाल कायम कर दी. उन्होंने अपनी मेहनत से एक दिन में रंगामटिया गांव से घुमल तक एक किलोमीटर सड़क बना दी.

जामदा ब्लॉक के बड़ाकुलेवीरा ग्राम पंचायत का सबसे बड़े गांव घुमल में तीन वार्ड हैं. यहां 1000 से अधिक मतदाता हैं. जबकि गांव में 250 से ज्यादा परिवार रहते हैं.

घुमल गांव में सड़क की खराब हालत के कारण गांव वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. खासकर बारिश के दिनों में स्कूली बच्चों और गांव वालों को कीचड़ भरी सड़क पर आना-जाना पड़ता था. इमरजेंसी एंबुलेंस सर्विस को भी गांव में आने-जाने में दिक्कतें होती थीं. पास के रंगामटिया गांव तक सरकारी बस तो आती है, लेकिन सड़क की दिक्कतों के कारण थोड़ी दूर घुमल गांव तक नहीं पहुंच पाती. उन्होंने बार-बार ब्लॉक प्रशासन से अच्छी सड़क बनवाने की अपील की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

आखिर में ग्रामीण गांव की सड़क ठीक करने के लिए आगे आए. उन्होंने गांव के हर परिवार से पैसे इकट्ठा किए. फिर उस पैसे से गांव की महिलाओं और युवतियों ने मिट्टी लाई और मेहनत करके एक दिन में रंगामटिया गांव से घुमल गांव तक एक किलोमीटर लंबी सड़क बना दी. बाद में गांव वालों ने जामदा ब्लॉक के बीडीओ देबाशीष पांडा को मांग पत्र देकर पक्की सड़क बनवाने की मांग की.

इसी तरह, गांव में पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता है. पीने के पानी की सप्लाई के लिए करीब एक साल पहले पानी का पाइप बिछाया गया था. लेकिन पानी की सप्लाई अभी तक शुरू नहीं हुई है. गांव के लोग तालाबों या पानी के दूसरे स्रोतों पर निर्भर हैं और कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं. इसे रोकने के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है.