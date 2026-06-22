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पद्मभूषण से मरणोपरांत सम्मानित होंगे ‘गुरुजी’, पत्नी रूपी सोरेन ग्रहण करेंगी सम्मान, संघर्ष को याद कर रहा झारखंड

रांची: झारखंड आंदोलन के प्रमुख शिल्पकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक नेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल पद्मभूषण से सम्मानित किया जाएगा. 23 जून को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान प्रदान करेंगी. पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक शिबू सोरेन की ओर से उनकी पत्नी रूपी सोरेन पुरस्कार ग्रहण करेंगी. हालांकि, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है. इस अवसर पर झारखंड की राजनीति में सक्रिय उनकी बहू कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी.

महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन से बने जननेता

शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ था. उनके निधन के बाद झारखंड ही नहीं, बल्कि देशभर में आदिवासी अधिकारों और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत माना गया था. झारखंड के अलग राज्य के निर्माण की लड़ाई में शिबू सोरेन की भूमिका को निर्णायक माना जाता है. वह तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे.

जानकारी देते सुप्रियो भट्टाचार्य (Etv Bharat)

उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत महाजनी प्रथा और शोषण के खिलाफ संघर्ष से की थी. टुंडी क्षेत्र में चलाए गए आंदोलनों ने उन्हें जननेता के रूप में पहचान दिलाई. बाद के वर्षों में उन्होंने अपना राजनीतिक आधार संथाल परगना में मजबूत किया और झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी.

बतौर निर्दलीय मिली थी पहली जीत

शिबू सोरेन ने 1980 में बतौर निर्दलीय दुमका सीट से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी. उनका सामना 1977 में इसी सीट से सांसद रहे जनता पार्टी के बटेश्वर हेंब्रम से था. कांग्रेस के प्रत्याशी थे पृथ्वी चंद्र किस्कू. लेकिन शिबू सोरेन ने सारे समीकरण को तोड़ते हुए 3,513 वोट के अंतर से चुनाव जीत लिया. यह उनकी पहली राजनीतिक जीत थी. खास बात है कि 1980 में झामुमो के 11 विधायक चुनाव जीते थे. ज्यादातर सीटें संथाल की थी.

झामुमो की टिकट पर पहले चुनाव में मिली थी हार

1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वी चंद्र किस्कू के साथ उनका सामना था. कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी. इस बार शिबू सोरेन झामुमो के चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में थे. लेकिन सहानुभूति की लहर भारी पड़ी. तब एकीकृत बिहार में वर्तमान झारखंड की सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी.

जामा विस सीट से जीत के साथ किया कमबैक

दुमका में 1984 में हार के बाद शिबू सोरेन ने जामा में राजनीतिक जमीन तैयार की क्योंकि यहां 1985 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव होना था. उन्होंने इस सीट को आसानी से जीत लिया. उनके मैदान में उतरने का फायदा आसपास की दूसरी सीटों पर खड़े झामुमो के उम्मीदवारों को मिला. झामुमो ने कुल 9 सीटों पर जीत दर्ज की.

दुमका लोकसभा सीट पर 1989 में दोबारा मिली जीत

यह वो दौर था जब झारखंड आंदोलन धारदार हो चला था. 1987 में झामुमो के अध्यक्ष निर्मल महतो की जमशेदपुर में हत्या हो गई थी. 1989 में लोकसभा चुनाव के वक्त शिबू सोरेन झामुमो के अध्यक्ष बन चुके थे. उन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वी चंद्र किस्कू को एक लाख से ज्यादा वोट के अंतर से एकतरफा मात दी. इस चुनाव में जमशेदपुर से शैलैंद्र महतो और राजमहल से साइमन मरांडी विजयी रहे.

दुमका में शिबू सोरेन ने लगायी जीत की हैट्रिक

1991 में शिबू सोरेन का दुमका सीट पर भाजपा के बाबूलाल मरांडी से सामना हुआ. इस चुनाव में बाबूलाल मरांडी 1 लाख 30 हजार से ज्यादा वोट के अंतर से हार गये. तब झामुमो ने राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 6 पर जीत दर्ज की. संथाल की सभी तीन लोस सीटें झामुमो की हो गईं. गोड्डा से सूरज मंडल, राजमहल से साइमन मरांडी, गिरिडीह से बिनोद बिहारी महतो, जमशेदपुर से शैलेंद्र महतो और सिंहभूम से कृष्णा मार्डी ने परचम लहराया.

चौथी बार 1996 में सांसद बने शिबू सोरेन

इस चुनाव में फिर से गुरुजी का सामना भाजपा के बाबूलाल मरांडी से हुआ. इस चुनाव में जबरदस्त टक्कर हुई. किसी तरह शिबू सोरेन महज 5,478 वोट के अंतर से जीत पाए. इससे पता चल गया था कि लोगों का मिजाज बदल रहा है.

1998 के मध्यावधि चनाव में बाबूलाल ने दे दी शिकस्त