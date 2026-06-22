पद्मभूषण से मरणोपरांत सम्मानित होंगे ‘गुरुजी’, पत्नी रूपी सोरेन ग्रहण करेंगी सम्मान, संघर्ष को याद कर रहा झारखंड
दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. उनकी पत्नी रूपी सोरेन राष्ट्रपति के हाथों सम्मान ग्रहण करेंगी. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट
Published : June 22, 2026 at 7:22 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 8:39 PM IST
रांची: झारखंड आंदोलन के प्रमुख शिल्पकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक नेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल पद्मभूषण से सम्मानित किया जाएगा. 23 जून को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान प्रदान करेंगी. पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक शिबू सोरेन की ओर से उनकी पत्नी रूपी सोरेन पुरस्कार ग्रहण करेंगी. हालांकि, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है. इस अवसर पर झारखंड की राजनीति में सक्रिय उनकी बहू कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी.
महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन से बने जननेता
शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ था. उनके निधन के बाद झारखंड ही नहीं, बल्कि देशभर में आदिवासी अधिकारों और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत माना गया था. झारखंड के अलग राज्य के निर्माण की लड़ाई में शिबू सोरेन की भूमिका को निर्णायक माना जाता है. वह तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे.
उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत महाजनी प्रथा और शोषण के खिलाफ संघर्ष से की थी. टुंडी क्षेत्र में चलाए गए आंदोलनों ने उन्हें जननेता के रूप में पहचान दिलाई. बाद के वर्षों में उन्होंने अपना राजनीतिक आधार संथाल परगना में मजबूत किया और झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी.
बतौर निर्दलीय मिली थी पहली जीत
शिबू सोरेन ने 1980 में बतौर निर्दलीय दुमका सीट से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी. उनका सामना 1977 में इसी सीट से सांसद रहे जनता पार्टी के बटेश्वर हेंब्रम से था. कांग्रेस के प्रत्याशी थे पृथ्वी चंद्र किस्कू. लेकिन शिबू सोरेन ने सारे समीकरण को तोड़ते हुए 3,513 वोट के अंतर से चुनाव जीत लिया. यह उनकी पहली राजनीतिक जीत थी. खास बात है कि 1980 में झामुमो के 11 विधायक चुनाव जीते थे. ज्यादातर सीटें संथाल की थी.
झामुमो की टिकट पर पहले चुनाव में मिली थी हार
1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वी चंद्र किस्कू के साथ उनका सामना था. कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी. इस बार शिबू सोरेन झामुमो के चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में थे. लेकिन सहानुभूति की लहर भारी पड़ी. तब एकीकृत बिहार में वर्तमान झारखंड की सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी.
जामा विस सीट से जीत के साथ किया कमबैक
दुमका में 1984 में हार के बाद शिबू सोरेन ने जामा में राजनीतिक जमीन तैयार की क्योंकि यहां 1985 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव होना था. उन्होंने इस सीट को आसानी से जीत लिया. उनके मैदान में उतरने का फायदा आसपास की दूसरी सीटों पर खड़े झामुमो के उम्मीदवारों को मिला. झामुमो ने कुल 9 सीटों पर जीत दर्ज की.
दुमका लोकसभा सीट पर 1989 में दोबारा मिली जीत
यह वो दौर था जब झारखंड आंदोलन धारदार हो चला था. 1987 में झामुमो के अध्यक्ष निर्मल महतो की जमशेदपुर में हत्या हो गई थी. 1989 में लोकसभा चुनाव के वक्त शिबू सोरेन झामुमो के अध्यक्ष बन चुके थे. उन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वी चंद्र किस्कू को एक लाख से ज्यादा वोट के अंतर से एकतरफा मात दी. इस चुनाव में जमशेदपुर से शैलैंद्र महतो और राजमहल से साइमन मरांडी विजयी रहे.
दुमका में शिबू सोरेन ने लगायी जीत की हैट्रिक
1991 में शिबू सोरेन का दुमका सीट पर भाजपा के बाबूलाल मरांडी से सामना हुआ. इस चुनाव में बाबूलाल मरांडी 1 लाख 30 हजार से ज्यादा वोट के अंतर से हार गये. तब झामुमो ने राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 6 पर जीत दर्ज की. संथाल की सभी तीन लोस सीटें झामुमो की हो गईं. गोड्डा से सूरज मंडल, राजमहल से साइमन मरांडी, गिरिडीह से बिनोद बिहारी महतो, जमशेदपुर से शैलेंद्र महतो और सिंहभूम से कृष्णा मार्डी ने परचम लहराया.
चौथी बार 1996 में सांसद बने शिबू सोरेन
इस चुनाव में फिर से गुरुजी का सामना भाजपा के बाबूलाल मरांडी से हुआ. इस चुनाव में जबरदस्त टक्कर हुई. किसी तरह शिबू सोरेन महज 5,478 वोट के अंतर से जीत पाए. इससे पता चल गया था कि लोगों का मिजाज बदल रहा है.
1998 के मध्यावधि चनाव में बाबूलाल ने दे दी शिकस्त
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद हुए चुनाव में भाजपा के साथ सहानुभूति की लहर थी. इसका फायदा बाबूलाल मरांडी को मिला. उन्होंने शिबू सोरेन को उनके दुमका गढ़ में हरा दिया. इस चुनाव में भाजपा ने 14 में से 12 सीटों पर कब्जा जमाया था. क्योंकि भाजपा ने वादा कर दिया था कि सरकार बनते ही अलग झारखंड राज्य बना दिया जाएगा.
1999 में गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन भी हार गईं
हालांकि, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई. इसलिए एक साल के भीतर सितंबर 1999 में मध्यावधि चुनाव कराना पड़ा. लेकिन तब शिबू सोरेन राजद के समर्थन से जुलाई 1998 में ही राज्यसभा के सदस्य बन चुके थे. लिहाजा, उन्होंने अपनी पत्नी रुपी सोरेन को दुमका में प्रत्याशी बनाया. उनके सामने भाजपा के बाबूलाल मरांडी थे. मुकाबला कांटे का हुआ. बाबूलाल मरांडी महज 5 हजार से भी कम वोट से जीत सके.
2002 में पांचवी बार जीते लोकसभा का चुनाव
साल 2002 में राज्यसभा जाने के लिए एनडीए का समर्थन लेना पड़ा. हालांकि, गुरुजी को राज्यसभा में मन नहीं लगा. लिहाजा, अप्रैल 2002 से जून 2002 तक राज्यसभा सदस्य रहने के बाद इस्तीफा दे दिया और दुमका उपचुनाव में कूद पड़े. उस वक्त बाबूलाल मरांडी को सीएम की वजह से लोकसभा सीट को खाली करना पड़ा था. इस उपचुनाव में गुरुजी का सामना पुराने सहयोगी साइमन मरांडी से हुआ जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे. भाजपा ने रमेश हेंब्रम को प्रत्याशी बनाया था. समीकरण के हिसाब से गुरुजी का चुनाव जीतना बेहद मुश्किल लग रहा था. फिर भी उनकी जीत हुई.
2004 में छठी बार लोकसभा चुनाव जीते
इस चुनाव में गुरुजी के सामने भाजपा के सोनेलाल हेंब्रम थे. मुकाबला एकतरफा हुआ. भाजपा प्रत्याशी सवा लाख वोट के अंतर से हार गये. इस चुनाव में गुरुजी को 3.39 लाख वोट मिले थे. इस जीत से उन्होंने साबित कर दिया था कि संथाल में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है.
2009 में सातवीं बार सांसद बने गुरुजी
इस चुनाव में गुरुजी का कई विवादों से वास्ता पड़ चुका था. रिश्वत लेने से लेकर जेल जाने तक के आरोप लग चुके थे. लेकिन उन्होंने इस चुनौती को भी मात दी. नगाड़ा बजाकर आरोपों का जवाब देने लगे. यह बताने में सफल रहे कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो झारखंड लेने के लिए किया. इस चुनाव में उनके सामने भाजपा के सुनील सोरेन थे. जबरदस्त मुकाबला हुआ. फिर भी 19 हजार वोट के अंतर से गुरुजी जीत गये.
2014 के मोदी लहर में गुरुजी को मिली थी 8वीं जीत
2014 में मोदी फैक्टर हावी था. उनका मुकाबला दूसरी बार भाजपा के सुनील सोरेन से था. इस चुनाव में भाजपा से अलग होकर जेवीएम पार्टी बनाकर बाबूलाल मरांडी भी भाग्य आजमाने उतरे थे. बाबूलाल दुमका में तीसरी जीत की आस लगाए बैठे थे. लेकिन नतीजा उल्टा निकला. गुरुजी फिर चुनाव जीत गये. सुनील सोरेन दूसरे नंबर पर जबकि बाबूलाल मरांडी तीसरे नंबर पर रहे.
2019 में अंतिम लोकसभा चुनाव में गुरुजी को मिली हार
नौवीं जीत की आस लगाए दुमका के मैदान में गुरुजी उतरे थे. उनका सामना तीसरी बार भाजपा के सुनील सोरेन से था. तब तक गुरुजी की सक्रियता कम हो गई थी. बहुत कम कार्यक्रम में पहुंच पाते थे. लिहाजा, दो हार और मोदी फैक्टर का लाभ भाजपा के सुनील सोरेन को मिला. उन्होंने गुरुजी को हरा दिया.
इस हार के बावजूद गुरुजी नहीं रुके. साल 2020 में उच्च सदन पहुंच गए. लेकिन 4 अगस्त 2025 को उन्होंने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. उनके निधन के बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की.
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