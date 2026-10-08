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रूपी सोरेन का नेमरा में अंतिम संस्कार संपन्न, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मुखाग्नि, उमड़ी भारी भीड़

रूपी सोरेन का अंतिम संस्कार ( ETV Bharat )

रामगढ़: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव नेमरा में गुरुवार को संपन्न हो गया. अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखी गई.

मंत्री, विधायक और भारी संख्या में लोग पहुंचे

अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान हेमंत सोरेन (ETV Bharat)

रूपी सोरेन का पार्थिव शरीर गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे नेमरा पहुंचा. श्रद्धांजलि के बाद ढेकानाला घाट पर अंतिम संस्कार किया गया. इसी स्थान के समीप दिशोम गुरु शिबू सोरेन का भी अंतिम संस्कार किया गया था.

पार्थिव शरीर पहुंचा, ढेकानाला घाट पर अंतिम संस्कार

रामगढ़ के गोला प्रखंड स्थित नेमरा गांव में अंतिम संस्कार की तैयारियां गुरुवार सुबह से ही तेज रहीं. रामगढ़ और हजारीबाग जिला प्रशासन के अधिकारी सुबह से ही नेमरा पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे. बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी.

अंतिम संस्कार में झारखंड के मंत्रियों के साथ पक्ष-विपक्ष के कई विधायक और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की थी. जैप की कई कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था के लिए देर रात से ही नेमरा पहुंच गई थीं.

अधिकारियों ने स्थल का जायजा लिया

रामगढ़ और हजारीबाग के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी सुबह से ही नेमरा पहुंचकर अंतिम संस्कार स्थल और आसपास के इलाकों का जायजा लेते रहे. भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की तैनाती की गई. रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत के नेतृत्व में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया.

अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान हेमंत सोरेन (ETV Bharat)

मार्ग मरम्मत और आवश्यक व्यवस्थाएं

अंतिम संस्कार को लेकर गोला-मुरी मार्ग पर भी मरम्मत का काम कराया गया, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को आवागमन में परेशानी न हो. अंतिम संस्कार स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों की गतिविधियां भी तेज रहीं.

नेमरा में लगाया गया होर्डिंग (ETV Bharat)

भीड़ प्रबंधन पर विशेष फोकस

दिशोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार के दौरान नेमरा में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए इस बार प्रशासन सुरक्षा और यातायात के साथ-साथ भीड़ प्रबंधन पर भी विशेष फोकस करता रहा. कई स्थानों पर तोरण द्वार और बैरिकेडिंग की गई. तोरण द्वारों पर रूपी सोरेन की तस्वीर के साथ ‘अंतिम जोहार’ और ‘विनम्र श्रद्धांजलि’ लिखा गया.

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