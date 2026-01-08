ETV Bharat / bharat

रुपए की कमजोरी से महंगी हुई विदेश में पढ़ाई, 1 साल में पढ़ाई का खर्च 7 से 10% तक बढ़ा

भारतीय छात्रों की जेब पर बोझ: वैसे परिवार जो लोन लेकर बच्चों को विदेश भेजते हैं, उनके लिए समस्या बढ़ गई है. घरेलू खर्च के साथ लोन की किस्तें भरना मुश्किल साबित हो रहा है. विदेशों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए कॉलेज की फीस पहले से महंगी हो गई है. ऊपर से खाना, किराया और यात्रा के साथ-साथ वीजा फीस और अन्य प्रोसेसिंग चार्ज भी बढ़ गए हैं.

"किर्गिस्तान में मेडिकल कोर्स कराने के लिए 2022 में मैंने दोनों बेटियों का दाखिला कराया था. उस समय डॉलर की कीमत 84 रुपये थी, जबकि आज की तारीख में एक डॉलर लगभग 90 रुपये के बराबर है. ऐसे में खर्च बढ़ गया है. दोनों बेटियों की पढ़ाई के लिए मुझे अतिरिक्त पैसा भेजना पड़ रहा है और फिलहाल राहत की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है. मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है." - शाहनवाज अली, विदेश में पढ़ने वाली छात्रा के पिता

खर्चे में हुआ डेढ़ गुना का इजाफा: शाहनवाज अली बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से डॉलर में उछाल और भारतीय रुपये में गिरावट हो रही है. वर्तमान में एक डॉलर ($1) की कीमत लगभग ₹90 के आसपास है. वह कहते हैं कि फीस के अलावे खाने और अन्य तरह की जरूरत के लिए पहले एक बेटी को 10 हजार रुपये प्रति माह भेजते थे लेकिन अब वह बढ़कर 15 हजार हो गया है. दोनों बेटियों को अब इन्हें 30 हजार रुपये भेजना पड़ता है. इसके अलावा कॉलेज मैनेजमेंट की ओर से अतिरिक्त फीस की मांग भी की जा रही है. डॉलर की कीमत में वृद्धि के चलते रहने और खाने का खर्च डेढ़ गुना तक बढ़ चुका है.

20 लाख में मेडिकल की पढ़ाई: पटना उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता शाहनवाज अली अपनी दो बेटियों को विदेश में पढ़ाते हैं लेकिन कुछ दिनों से वह परेशान हैं, क्योंकि खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है. वे बताते हैं कि साल 2022 में उन्होंने अपनी बेटी शफक नवाज और शरमीन नवाज को मेडिकल की पढ़ाई के लिए किर्गिस्तान भेजा था. 5 साल के कोर्स के लिए एक बच्ची पर 20 लाख रुपये का खर्च बताया गया था. इस तरह दोंनों बेटियों पर कुल 40 लाख रुपये का खर्च आना था. इसमें हॉस्टल फीस और खाने का खर्च भी जुड़ा हुआ था लेकिन पिछले कुछ महीनो से खर्च बढ़ गया है.

पटना: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट का असर विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों पर पड़ने लगा है. फीस बढ़ने और एजुकेशन लोन के ब्याज में बढ़ोतरी के कारण पैरेंट्स के लिए खर्च उठाना मुश्किल हो गया है. बड़ी संख्या में बिहार के बच्चे भी अलग-अलग देशों में पढ़ रहे हैं, ऐसे में उनकी जेब पर बोझ बढ़ गया है.

विदेशों में पढ़ने का क्रेज: बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते हैं. ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल मिलाकर 7.6 लाख बच्चे दूसरे देशों में पढ़ाई करने के लिए गए थे. 2023 में यह आंकड़ा 8.9 लाख के आसपास था. वहीं 2022 में 7.5 लाख और 2021 में 4.5 लाख छात्र पढ़ाई करने विदेश गए थे, जबकि 2020 में कुल 2.6 लाख बच्चे भारत से दूसरे देश में पढ़ाई करने गए.

बिहार से भी विदेश जाते हैं छात्र: बिहार से भी दूसरे देशों में पढ़ाई करने के लिए छात्र जाते हैं. हर साल तीन हजार से पांच हजार की संख्या में छात्र दूसरे देशों में अध्ययन के लिए जाते हैं. एक आंकड़े के अनुसार साल 2016 में बिहार से 2,352 बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरे देशों में गए. साल 2017 में यह आंकड़ा 3345 तक पहुंच गया. 2018 में कुल 4399 छात्र पढ़ाई के लिए विदेश गए, जबकि 2019 में 4888 छात्र पढ़ाई के लिए विदेश गए. हालांकि 2020 में कोरोना संकट के चलते विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई.

क्यों विदेश जाते हैं छात्र?: असल में कुछ देशों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई सस्ती है. इस वजह से बिहार के लोग उन देशों में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं. मिसाल के तौर पर सबसे अधिक छात्र पढ़ाई के लिए बिहार से रूस जाते हैं. लगभग 800 से लेकर 1000 के बीच छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रूस जाते हैं.

इन देशों में जाते हैं बिहार के बच्चे: इसके अलावे उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान जाने वाले छात्रों के संख्या भी अच्छी खासी है. तकरीबन 600 से 800 के बीच छात्र पढ़ाई के लिए वहां जाते हैं. कनाडा में पढ़ाई के लिए भी बिहार छात्र जाते हैं. वहां मैनेजमेंट, आईटी ओर डिप्लोमा की डिग्री हासिल करने के लिए जाते हैं. कनाडा जाने वालों बिहार के छात्रों की की संख्या 500 से 700 के बीच होती है. उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड और अमेरिका भी बिहार के छात्र जाते हैं, इनकी संख्या 400 से लेकर 500 के बीच होती है. ऑस्ट्रेलिया जाने वालों की संख्या 300 से 400 के बीच होती है.

डॉलर की कीमत बढ़ने से कुछ लोग खुश: एक तरफ जहां डॉलर की कीमत बढ़ने से छात्र और उनके अभिभावक परेशान हैं, वहीं जिन परिवार के लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, उनके घर पैसे की आमद बढ़ गई है. गोपालगंज के रहने वाले मोहम्मद इकराम बताते हैं कि हमारे परिवार से दो लोग खाड़ी देश में रहते हैं और डॉलर की कीमत में वृद्धि के चलते परिवार की आय बढ़ गई है. वह जो डॉलर भेज रहे हैं, उसके बदमें में हममें अधिक रुपये मिल रहे हैं. बड़ी तादाद में सिवान और गोपालगंज के युवा विदेशों में खासकर खाड़ी देशों में काम करते हैं. मुजफ्फरपुर, पटना और भोजपुर जिले से भी लोग विदेश में काम करते हैं.

सालाना 65000 करोड़ रुपये आते हैं बिहार: एक आंकड़े के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में विदेशों में रह रहे भारतीयों ने भारत को लगभग 135.46 अरब डॉलर भेजे हैं. तकरीबन 11.6 लाख करोड़ रुपये विदेशों में रह रहे भारतीय ने अपने देश भेजे हैं. स्पष्ट है कि हर साल $130 बिलियन भारत भेज रहे हैं. बिहार की अगर बात करें तो हर साल विदेशों से लगभग 65-80 हजार करोड़ रुपये आते हैं.

रेमिटेंस के मामले में टॉप पर है सिवान: सबसे अधिक रेमिटेंस बिहार के सिवान जिले में आते हैं. दूसरे स्थान पर गोपालगंज है, जहां लोग विदेश से पैसा भेजते हैं. आंकड़ों के मुताबिक हर साल सिवान जिले में 20–30 हजार करोड़ रुपये आते हैं. गोपालगंज जिले में 15 हजार करोड़ से लेकर 26 हजार करोड़ के बीच रुपये विदेश से आते हैं. बाकी के जिलों में 24 हजार करोड़ से लेकर 30 हजार करोड़ के बीच रुपये विदेश से आते हैं.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?: अर्थशास्त्री डॉक्टर विद्यार्थी विकास का कहना है कि देश में आयात बढ़ रहे हैं और निर्यात में कमी आई है, जिसके चलते डॉलर की कीमतों में वृद्धि हुई है. वह कहते हैं कि वर्तमान में राहत की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका की ओर से कई तरह के प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है. ऐसे में भारत को निर्यात बढ़ाने होंगे, तभी डॉलर की कीमतों में कमी आएगी.

"जो छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर लगातार बोझ बढ़ रहा है और संभवत खर्च डेढ़ गुना हो चुका है. यह जरूर है कि कुछ परिवारों की आय में वृद्धि हुई होगी लेकिन वर्तमान में अर्थव्यवस्था चिंताजनक दौर में है. ऐसे में भारत सरकार को निर्यात बढ़ाने पर जोर देना होगा."- डॉ. विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री

