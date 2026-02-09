ETV Bharat / bharat

रात से सुबह 6 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा बनारस एयरपोर्ट, 12 महीने तक यही व्यवस्था

आज रात से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे. ( ETV Bharat )

वाराणसी: लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को इंटरनेशनल मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए आज रात से विमान का संचालन रनवे पर बंद किया जाएगा.

एयरपोर्ट निदेशक का कहना है कि यह अस्थाई रोक होगी, जो रात 11:30 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी. इस दौरान उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को रोका जाएगा, जबकि पूरा दिन रनवे संचालित होगा.

वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे को अंतरराष्ट्रीय विमानन मानकों के अनुरूप डेवलप करने के लिए तकनीक का कार्य शुरू हो रहा है. इसलिए आज रात से यह अस्थाई रोक लागू होगी. यह व्यवस्था लगभग 1 साल तक चलेगी, हालांकि 1 महीने बाद समय में वृद्धि की जाएगी, ताकि काम और तेजी से हो सके.

एयरपोर्ट डायरेक्टर पुनीत गुप्ता का कहना है कि रेलवे के स्ट्रेटनिंग और एक्सटेंशन का कार्य होना है. इस परियोजना में रनवे की लीड बेयरिंग कैपेसिटी में वृद्धि की जाएगी. जिससे भविष्य में बिग बॉडी और हैवी कैटेगरी के विमान को सुरक्षित लैंड करने और टेक ऑफ होने का काम किया जा सके.

उन्होंने बताया कि रनवे की मजबूती एक्सटेंशन और फील्ड ग्राउंड लाइटनिंग सिस्टम का एडवांस्ड तकनीक से डेवलपमेंट होगा. कैट वन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा, इस कैट 3 भारी विमान के लायक बनाया जाएगा और सिस्टम का नवीनीकरण भी होगा. इन सभी कामों को रात में किया जाएगा. इससे रात्रि कालीन और काम दक्षता के दौरान भी उड़ानों को आसानी से संचालित करने में बड़ी मदद मिलेगी. इसके लिए दिल्ली से आने वाली एक विमान को रिशेड्यूल किया गया है. इस अवधि में सुबह 6:05 दिल्ली से आने वाली इंडिगो की एक उड़ान को रीशेड्यूल करके 6:45 कर दिया गया.