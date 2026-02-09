ETV Bharat / bharat

रात से सुबह 6 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा बनारस एयरपोर्ट, 12 महीने तक यही व्यवस्था

वाराणसी के लालबहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को अस्थायी रूप से 1 साल तक रिनोवेशन के लिए रात से सुबह 6 बजे बंद रहेगा.

Varanasi Airport
आज रात से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 8:47 AM IST

Updated : February 9, 2026 at 9:27 AM IST

वाराणसी: लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को इंटरनेशनल मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए आज रात से विमान का संचालन रनवे पर बंद किया जाएगा.

एयरपोर्ट निदेशक का कहना है कि यह अस्थाई रोक होगी, जो रात 11:30 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी. इस दौरान उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को रोका जाएगा, जबकि पूरा दिन रनवे संचालित होगा.

वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे को अंतरराष्ट्रीय विमानन मानकों के अनुरूप डेवलप करने के लिए तकनीक का कार्य शुरू हो रहा है. इसलिए आज रात से यह अस्थाई रोक लागू होगी. यह व्यवस्था लगभग 1 साल तक चलेगी, हालांकि 1 महीने बाद समय में वृद्धि की जाएगी, ताकि काम और तेजी से हो सके.

एयरपोर्ट डायरेक्टर पुनीत गुप्ता का कहना है कि रेलवे के स्ट्रेटनिंग और एक्सटेंशन का कार्य होना है. इस परियोजना में रनवे की लीड बेयरिंग कैपेसिटी में वृद्धि की जाएगी. जिससे भविष्य में बिग बॉडी और हैवी कैटेगरी के विमान को सुरक्षित लैंड करने और टेक ऑफ होने का काम किया जा सके.

उन्होंने बताया कि रनवे की मजबूती एक्सटेंशन और फील्ड ग्राउंड लाइटनिंग सिस्टम का एडवांस्ड तकनीक से डेवलपमेंट होगा. कैट वन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा, इस कैट 3 भारी विमान के लायक बनाया जाएगा और सिस्टम का नवीनीकरण भी होगा. इन सभी कामों को रात में किया जाएगा. इससे रात्रि कालीन और काम दक्षता के दौरान भी उड़ानों को आसानी से संचालित करने में बड़ी मदद मिलेगी. इसके लिए दिल्ली से आने वाली एक विमान को रिशेड्यूल किया गया है. इस अवधि में सुबह 6:05 दिल्ली से आने वाली इंडिगो की एक उड़ान को रीशेड्यूल करके 6:45 कर दिया गया.

एयरपोर्ट डायरेक्टर का कहना है कि रनवे से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव और एडवांस टेक्नोलॉजी से इसे बेहतर बनाने के लिए काम लगभग 1 साल चलना है, अभी शुरुआती दौर में रात्रि 11:30 से सुबह 6:00 तक उड़ान संचालन पर अस्थाई रोक रहेगी, लेकिन बाद में इसे और बढ़ाया जाएगा. इसको 11:30 की जगह और पहले करने की प्लानिंग है, ताकि कम समय पर पूरा किया जा सके.

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे विस्तार परियोजना के तहत रनवे को 2,745 मीटर से बढ़ाकर 4,075 मीटर किया जा रहा है, जिससे बड़े विमान उतर सकें. इसके लिए सक्रिय रनवे के नीचे से NH-31 टनल (अंडरपास) बनाई जा रही है, जो भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है.

टनल परियोजना की कुल अनुमानित लागत 652.64 करोड़ रुपये है. इसमें से लगभग 362 करोड़ रुपये सिर्फ टनल और उससे जुड़ी संरचनाओं पर खर्च होंगे.

अप्रोच रोड पर मानसून सुरक्षा के लिए शेड भी लगाए जाएंगे, साथ ही नालियां और यूटिलिटी डक्ट भी बनाए जाएंगे. टनल के दोनों मुहानों पर बने सेंट्री पोस्ट से अर्द्धसैनिक बल के जवान सीसीटीवी मॉनिटरिंग के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. यह काम 2027 मार्च तक पूरा किया जाना है.

Last Updated : February 9, 2026 at 9:27 AM IST

संपादक की पसंद

