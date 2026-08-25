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लद्दाख से झारखंड तक 2600 किमी की दौड़, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दौड़ेंगे स्वीडन के ब्योर्न और क्रिस्टीना, ये है मकसद

रांची: लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों से झारखंड के खूंटी तक करीब 2,600 किलोमीटर की दौड़. मकसद सिर्फ एक मुश्किल सफर पूरा करना नहीं, बल्कि झारखंड के बच्चों और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए लोगों को जोड़ना और सहयोग जुटाना है. स्वीडन के ब्योर्न स्वेन्सन और उनकी मित्र क्रिस्टीना पाल्टेन इस खास मुहिम 'रन फॉर आशा' के तहत 30 अगस्त 2026 को लेह से दौड़ शुरू करने की योजना बना रहे हैं. करीब तीन महीने बाद नवंबर के अंत तक खूंटी पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है.

हिमालय की एक घटना ने बदल दी ब्योर्न की सोच

इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 1994 में हुई थी. ब्योर्न स्वेन्सन हिमालय की यात्रा पर थे. इसी दौरान एक गंभीर हादसे में वे घायल हो गए और चलने की स्थिति में नहीं थे. उस वक्त भारतीय पोर्टर तेनजिंग ने उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया. ब्योर्न ने मदद के बदले तेनजिंग को पैसे देने चाहे, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया. उनका जवाब था, "That's not what this is about." तेनजिंग की यही बात ब्योर्न के मन में गहराई से बस गई.

अजय कुमार जायसवाल का बयान (ETV BHARAT)

लेह से शुरू होगी दौड़, नवंबर तक खूंटी पहुंचने का लक्ष्य

अब कई साल बाद ब्योर्न अपनी मित्र क्रिस्टीना पाल्टेन के साथ उसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी यात्रा पर निकल रहे हैं. दोनों 30 अगस्त को लेह से दौड़ शुरू करने की योजना बना रहे हैं. करीब तीन महीने के इस सफर के बाद नवंबर के अंत तक झारखंड के खूंटी पहुंचने का लक्ष्य है. ब्योर्न का झारखंड के खूंटी से लंबे समय से जुड़ाव रहा है और यही रिश्ता आगे चलकर ASHA संस्था के साथ उनके संबंध की वजह बना.

इस सफर में चुनौतियों की है भरमार

'रन फॉर आशा' का सफर आसान नहीं होने वाला है. करीब 2,600 किलोमीटर की दूरी के दौरान धावकों को लगभग 25,000 मीटर की कुल ऊंचाई चढ़नी होगी. शुरुआती करीब 470 किलोमीटर का रास्ता समुद्र तल से 4,000 मीटर से ज्यादा की औसत ऊंचाई पर होगा. यात्रा के दौरान सबसे ऊंचा स्थान करीब 5,328 मीटर की ऊंचाई पर होगा. ऐसे में पहाड़, ठंड, कठिन रास्ते और लंबी दूरी इस दौड़ को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाएंगे.

लंबी दूरी की रनर- क्रिस्टीना पाल्टेन (ETV BHARAT)

लंबी दूरी की दौड़ में दोनों का है लंबा अनुभव

ब्योर्न लंबे समय से दौड़ और पहाड़ी दौड़ से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कई लंबी दूरी की दौड़ के साथ 246 किलोमीटर की अल्ट्रामैराथन भी पूरी की है. वहीं क्रिस्टीना पाल्टेन ने अकेले ईरान में 1,840 किलोमीटर और तुर्की से फिनलैंड तक 3,262 किलोमीटर की दौड़ पूरी की है. लंबी दूरी की दौड़ में उनके नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज हैं.