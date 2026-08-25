लद्दाख से झारखंड तक 2600 किमी की दौड़, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दौड़ेंगे स्वीडन के ब्योर्न और क्रिस्टीना, ये है मकसद
रनर ब्योर्न स्वेन्सन और क्रिस्टीना पाल्टेन लद्दाख से झारखंड तक के लिए दौड़ शुरू करेंगे. रांची से राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : August 25, 2026 at 5:28 PM IST
रांची: लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों से झारखंड के खूंटी तक करीब 2,600 किलोमीटर की दौड़. मकसद सिर्फ एक मुश्किल सफर पूरा करना नहीं, बल्कि झारखंड के बच्चों और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए लोगों को जोड़ना और सहयोग जुटाना है. स्वीडन के ब्योर्न स्वेन्सन और उनकी मित्र क्रिस्टीना पाल्टेन इस खास मुहिम 'रन फॉर आशा' के तहत 30 अगस्त 2026 को लेह से दौड़ शुरू करने की योजना बना रहे हैं. करीब तीन महीने बाद नवंबर के अंत तक खूंटी पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है.
हिमालय की एक घटना ने बदल दी ब्योर्न की सोच
इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 1994 में हुई थी. ब्योर्न स्वेन्सन हिमालय की यात्रा पर थे. इसी दौरान एक गंभीर हादसे में वे घायल हो गए और चलने की स्थिति में नहीं थे. उस वक्त भारतीय पोर्टर तेनजिंग ने उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया. ब्योर्न ने मदद के बदले तेनजिंग को पैसे देने चाहे, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया. उनका जवाब था, "That's not what this is about." तेनजिंग की यही बात ब्योर्न के मन में गहराई से बस गई.
लेह से शुरू होगी दौड़, नवंबर तक खूंटी पहुंचने का लक्ष्य
अब कई साल बाद ब्योर्न अपनी मित्र क्रिस्टीना पाल्टेन के साथ उसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी यात्रा पर निकल रहे हैं. दोनों 30 अगस्त को लेह से दौड़ शुरू करने की योजना बना रहे हैं. करीब तीन महीने के इस सफर के बाद नवंबर के अंत तक झारखंड के खूंटी पहुंचने का लक्ष्य है. ब्योर्न का झारखंड के खूंटी से लंबे समय से जुड़ाव रहा है और यही रिश्ता आगे चलकर ASHA संस्था के साथ उनके संबंध की वजह बना.
इस सफर में चुनौतियों की है भरमार
'रन फॉर आशा' का सफर आसान नहीं होने वाला है. करीब 2,600 किलोमीटर की दूरी के दौरान धावकों को लगभग 25,000 मीटर की कुल ऊंचाई चढ़नी होगी. शुरुआती करीब 470 किलोमीटर का रास्ता समुद्र तल से 4,000 मीटर से ज्यादा की औसत ऊंचाई पर होगा. यात्रा के दौरान सबसे ऊंचा स्थान करीब 5,328 मीटर की ऊंचाई पर होगा. ऐसे में पहाड़, ठंड, कठिन रास्ते और लंबी दूरी इस दौड़ को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाएंगे.
लंबी दूरी की दौड़ में दोनों का है लंबा अनुभव
ब्योर्न लंबे समय से दौड़ और पहाड़ी दौड़ से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कई लंबी दूरी की दौड़ के साथ 246 किलोमीटर की अल्ट्रामैराथन भी पूरी की है. वहीं क्रिस्टीना पाल्टेन ने अकेले ईरान में 1,840 किलोमीटर और तुर्की से फिनलैंड तक 3,262 किलोमीटर की दौड़ पूरी की है. लंबी दूरी की दौड़ में उनके नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज हैं.
जरूरतमंद बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दौड़
इस दौड़ का असली मकसद ब्योर्न और क्रिस्टीना की व्यक्तिगत चुनौती से कहीं बड़ा है. 'रन फॉर आशा' के जरिए जुटाया गया सहयोग झारखंड के बच्चों और युवाओं के लिए खेल, शिक्षा और जीवन कौशल के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगा. कोशिश है कि बच्चों को सुरक्षित माहौल मिले, वे खेलें, पढ़ें, आत्मविश्वास विकसित करें और अपने भविष्य के लिए बेहतर अवसर हासिल कर सकें.
1994 से ASHA से जुड़े हैं ब्योर्न
ASHA यानी Association for Social and Human Awareness के संस्थापक अजय कुमार जयसवाल के मुताबिक ब्योर्न का उनकी संस्था से जुड़ाव 1994 से है. संस्था का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं को सशक्त बनाना है. संस्था से जुड़े लोग जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद करते हैं. इनमें वृद्धावस्था समेत अलग-अलग तरह की पेंशन और राशन कार्ड जैसी सुविधाएं दिलाने में सहयोग शामिल है.
रांची और सरायकेला में है आशा का सेंटर
ASHA की ओर से गरीब बच्चों और बच्चियों को हॉस्टल में रहकर आगे की पढ़ाई पूरी करने में भी मदद दी जाती है. संस्था रांची की करीब 20 पंचायतों में काम कर रही है. रांची के लालखटंगा पंचायत के भूसूर गांव में ASHA का हॉस्टल संचालित है. वहीं सरायकेला में एक सेंटर चल रहा है, जिसकी देखरेख वहां की ग्रामसभा करती है.
खूंटी में भी संस्था का एक सेंटर था, लेकिन कोविड के दौर में फंड की कमी के कारण उसे बंद करना पड़ा. फिलहाल रांची और सरायकेला के सेंटर से 100 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां इंटर और स्नातक की पढ़ाई पूरी कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं. दोनों सेंटरों में अभी करीब 150 बच्चे और बच्चियां जुड़े हुए हैं. बच्चियों की संख्या ज्यादा है.
एक छोटा सहयोग ला सकता है बदलाव
ASHA के संचालक अजय कुमार जयसवाल ने लोगों से 'रन फॉर आशा' का हिस्सा बनने की अपील की है. उनका कहना है कि किसी बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किया गया छोटा-सा सहयोग भी बड़ा बदलाव ला सकता है. यही संदेश लेकर ब्योर्न और क्रिस्टीना लद्दाख से खूंटी तक हजारों किलोमीटर की इस चुनौतीपूर्ण दौड़ पर निकलने जा रहे हैं.
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