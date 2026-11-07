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'अगर हिम्मत है, मेरी छाती पर बुलडोजर चलाओ', ममता बनर्जी पुलिस प्रशासन पर बरसीं

TMC प्रमुख ममता बनर्जी 7 नवंबर को कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के कालीघाट घर के बाहर समर्थकों से बात करती हुईं ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर शुक्रवार रात को हुई घटना पर कड़ी नाराजगी जताई और पुलिस प्रशासन को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे उनकी छाती पर बुलडोजर चलाएं.

आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात को कोलकाता के कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के घर पर कथित तौर पर हमला किया और उनके पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की. इसके विरोध में अभिषेक ने रात में अपने घर के बाहर धरना दिया. शनिवार सुबह ममता धरना स्थल पर गईं और पुलिस प्रशासन पर जमकर बरसीं.

अभिषेक के घर के बाहर खड़ीं ममता ने पुलिस प्रशासन से कहा, "आपके पास कितने बुलडोजर हैं? आगे बढ़ो—उन्हें हमारी छाती पर, हमारे शरीर पर चलाओ! अगर हिम्मत है, तो मेरी छाती पर बुलडोजर चलाओ." पूर्व मुख्यमंत्री ममता ने शुक्रवार रात की घटना के दौरान पुलिस के बर्ताव पर नाराजगी जाहिर की, खासकर कालीघाट थाने के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) को निशाना बनाया. ममता ने कहा, "जब अभिषेक ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के OC से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बुरा बर्ताव किया. वे ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वे भगवान हों! मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, लेकिन आपको निष्पक्ष रहना चाहिए. जाहिर है, आप सरकार का साथ देंगे—मुझे अच्छी तरह पता है कि सरकार के तहत पुलिस कैसे काम करती है—लेकिन अगर आप लाइन पार करते हैं, तो याद रखें कि मैं इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगी." शुक्रवार रात कालीघाट इलाके में बार-बार झड़पें हुईं. अभिषेक बनर्जी के समर्थकों और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और पत्थरबाजी हुई, जो आखिरकार सीधी झड़प में बदल गई. पुलिस ने दोनों समूहों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया. इस तनाव को देखते हुए, कोलकाता पुलिस ने अगले दो महीनों के लिए अभिषेक बनर्जी के घर के सामने वाली सड़क पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (निषेधाज्ञा ) लगा दी है. अभिषेक ने आरोप लगाया है कि उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और BJP कार्यकर्ताओं ने कीलें लगी लाठियों से हमला किया. तृणमूल सांसद का दावा है कि हमले में उनकी पार्टी के चार से पांच कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आईं. खास बात यह है कि ऐसे हमले की आशंका से, अभिषेक बनर्जी ने दो दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लोकसभा स्पीकर को टैग करते हुए पोस्ट किया था—और अब, यह हमला हुआ है. आरोप है कि अभिषेक को धमकी भी दी गई. इस घटना के विरोध में, अभिषेक ने पूरी रात अपने घर के सामने धरना दिया. पुलिस के दखल के बाद, वह आखिरकार सुबह 6:30 बजे अपने घर में गए.