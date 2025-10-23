ETV Bharat / bharat

सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने AAP विधायक मेहराज मलिक की रिहाई की मांग की

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र श्रीनगर में शुरू हो चुका है. यह नौ दिनों का एक छोटा सत्र होगा, जिसमें छह बैठकें होंगी.

JK Assembly
जम्मू-कश्मीर विधानसभा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 3:08 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने गुरुवार को डोडा से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक की रिहाई की मांग की. इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बाहर मौन विरोध प्रदर्शन किया और हाथों में मेहराज मलिक को 'रिहा करो' लिखी तख्तियां लिए हुए थे.

डोडा के प्रशासक और उपायुक्त के खिलाफ एक स्वास्थ्य केंद्र की शिफ्टिंग को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के कारण मलिक को सितंबर में जन सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया था. मलिक कठुआ जिला जेल में बंद हैं.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र आज श्रीनगर में शुरू हो चुका है. यह नौ दिनों का एक छोटा सत्र होगा, जिसमें छह बैठकें होंगी. पहले दिन की शुरुआत सदन के पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुए पूर्व विधायकों और मंत्रियों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई.

Ruling party legislators demand release of AAP MLA Mehraj Malik
सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने AAP विधायक मेहराज मलिक की रिहाई की मांग की (ETV Bharat)

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के पूर्व और अंतिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भी विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई. सत्र शुरू होते ही सत्तारूढ़ दल के विधायक हिलाल अकबर लोन ने मलिक पर लगे PSA का मुद्दा उठाया, लेकिन अध्यक्ष ने उनसे सदन को श्रद्धांजलि अर्पित करने की अनुमति देने को कहा.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है, जिसमें विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों पर सत्तारूढ़ एनसी के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने की तैयारी में हैं. इस सत्र में चर्चा का केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले तीन विधेयक होंगे.

JK
जम्मू-कश्मीर विधानसभा (ETV Bharat)

कैबिनेट पहले ही जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 और वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर दुकान एवं व्यवसाय प्रतिष्ठान विधेयक, 2025 को पारित करने को मंज़ूरी दे चुकी है.

सत्र के लिए विधान सभा सचिवालय को 450 प्रश्न, 13 निजी सदस्यों के विधेयक और 55 निजी सदस्यों के संकल्प प्राप्त हुए हैं. पिछले विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए गए 33 निजी सदस्यों के विधेयक सदन में लंबित हैं. 28 अक्टूबर, जो कि निजी सदस्यों के लिए निर्धारित दिन है - इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.

