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SPECIAL: विदेशी नागरिकों के खिलाफ चुनाव आयोग का अभियान जारी, वैध एवं अवैध वोटर्स पर सत्तापक्ष और विपक्ष में रार

झारखंड में SIR प्रक्रिया के दौरान विदेशी नागरिकों के सामने आने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 3:32 PM IST

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रांची: झारखंड में इन दिनों चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग की नजर विदेशी नागरिकों पर है, जो पिछले दरवाजे से मतदाता सूची में नाम शामिल कराना चाहते हैं. इस दौरान अब तक एक दर्जन से अधिक विदेशी नागरिक कई जिलों से चिन्हित किए जा चुके हैं.

SIR से निकली चौंकाने वाली जानकारी

दरअसल, मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अवैध रुप से फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी जांच के क्रम में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं. साहिबगंज, पाकुड़ से लेकर जमशेदपुर और गढ़वा तक फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का मामला प्रकाश में आ चुका है.

SIR से निकली चौंकाने वाली जानकारी (Etv Bharat)

इस मामले में आधा दर्जन कांड दर्ज किए जा चुके हैं और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी सूरत में विदेशी नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा और झारखंड के एक भी पात्र नागरिकों का नाम नहीं छुटेगा.

"SIR की प्रक्रिया सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, जहां पर गलत दस्तावेज देकर इसमें शामिल होने की कोशिश की जा रही है. वहां पर आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं. अब तक साहिबगंज, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, देवघर जैसे जिले में पाए गए हैं. वहां पर कार्रवाई की गई है. फर्जी डाक्यूमेंट सत्यापन के दौरान मिल रहे हैं, जिस पर आयोग द्वारा कार्रवाई की जा रही है. फर्जी डाक्यूमेंट मिलने पर जिसने बनाने में मदद की उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है": के रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

पूर्वी सिंहभूम पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान हुआ खुलासा

मतदाताओं के विशेष गहन पुननिरीक्षण के दौरान जारी प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज वोटर के नाम और उनके दस्तावेज की जांच इन दिनों चल रही है. इस क्रम में जमशेदपुर के अफगानिस्तान नागरिकों द्वारा दाखिल पासपोर्ट का पिछले दिनों वेरीफिकेशन हुआ और इसमें विदेशी नागरिक होने का खुलासा हुआ. इसके बाद तीनों वोटर हासिल खान मोहम्मद असलम और मोहम्मद इब्राहिम के बारे में जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को दी गई, जिसके बाद छानबीन शुरू हो गई.

FOREIGN CITIZEN NAME IN VOTER LIST
SIR के दौरान स्थानीय मतदाता (Etv Bharat)

इन जिलों से सामने आए फर्जी प्रमाणपत्र बनाने के मामले

इसी तरह गढ़वा में भी ईरानी परिवार के 20 से अधिक सदस्यों का मामला प्रकाश में आया है. सबसे ज्यादा फर्जी दस्तावेज बनाकर वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने की कोशिश का मामला अब तक आया है. साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, गढ़वा, लोहरदगा जैसे जिले में फर्जी प्रमाणपत्र बनाने का मामला पाया गया है. हालांकि जिला प्रशासन को जैसे-जैसे इस रैकेट के बारे में जानकारी मिलती गई वैसे-वैसे कांड दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. चुनाव आयोग का मानना है कि कोई भी विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल न हो, इसके लिए हर दस्तावेज की जांच के बाद ही उन्हें वोटर बनाया जाए.

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यूपी, बिहार समेत दूसरे राज्यों में डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन

SIR के दौरान झारखंड से बाहर के राज्यों के रहने वाले नागरिकों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके राज्यों में कराया जा रहा है. चुनाव आयोग के पास करीब ऐसे 15 हजार मतदाताओं का नाम है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा सहित देश के अन्य राज्यों के रहने वाले हैं. उन राज्यों को इन मतदाताओं के द्वारा सौंपें गए दस्तावेज का वेरीफिकेशन करने के लिए भेजा गया है. इन राज्यों से मिल रहे रिपोर्ट में भी कई दस्तावेज अमान्य घोषित किए गए हैं. इसके अलावा झारखंड के वैसे लोग जो विदेश में रहते हैं और इस राज्य का वोटर बनना चाहते हैं वैसे करीब 100 लोगों ने फार्म-6A भरकर आवेदन किया है जिनकी दस्तावेज का भी सत्यापन हो रहा है.

फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर 7 साल तक की सजा

SIR के दौरान फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल महंगा पड़ सकता है. यदि कोई शख्स SIR प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने या अपडेट करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र या जाली दस्तावेज जमा करता है, तो उसे 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.

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इसके अलावा यदि कोई नागरिक SIR फॉर्म भरते समय जानबूझकर गलत जानकारी देता है या एक साथ दो अलग-अलग जगहों की वोटर लिस्ट में नाम रखने की कोशिश करता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत जेल या जुर्माना हो सकता है. ऐसे में आयोग का मानना है कि मल्टी लेयर चेकिंग में हर वोटर की पात्रता की जांच होगी, जिसमें अवैध रूप से नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना मुश्किल है.

विदेशी नागरिक को लेकर सियासत तेज

विदेशी नागरिक को लेकर सियासत तेज है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि विदेशी नागरिक के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कभी उन्हें बांग्लादेशी बताया जा रहा है तो कभी अवैध नागरिक, जिसके कारण यहां के मुस्लिम काफी परेशान हैं. उन्होंने इसे भाजपा की साजिश बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग के माध्यम से जो खेल खेला जा रहा है उसे वो होने नहीं देंगे. उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 41 हजार मतदाताओं का नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है.

सीपी सिंह का डॉ. इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार

इधर, बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने डॉ. इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग दिल्ली में है और झारखंड में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से लेकर बीएलओ तक झारखंड सरकार के हैं. ऐसे में भेदभाव कैसे हो रहा है, इसे उन्हें बताना चाहिए, यहां ना तो कोई मुसलमान और ना ही हिन्दू या ईसाई की बात हो रही है. हां यदि एक भी बांग्लादेशी, रोंहिग्या जैसे विदेशी नागरिक हैं, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेगा और ना ही किसी पात्र भारतीय नागरिक का नाम कटेगा. इसमें मंत्री इरफान अंसारी को क्यों एतराज हो रहा है.

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