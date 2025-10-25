रुद्रयाग छेनागाड़ आपदा सर्च ऑपरेशन, आज पांच शव मिले, दो लोग अभी भी लापता

रुद्रयाग छेनागाड़ आपदा सर्च ऑपरेशन, आज पांच शव मिले, दो लोग अभी भी लापता
रुद्रयाग छेनागाड़ आपदा में कुल नौ लोग लापता हुए थे. अभी तक 7 लोगों के शव बरामद कर लिये गये हैं.
रुद्रप्रयाग: छेनागाड़ में आई आपदा में लापता लोगों के शवों के मिलने का सिलसिला जारी है. शुक्रवार को दो शव मिलने के बाद शनिवार को पांच शव मिले हैं. अभी भी दो लोग मिसिंग चल रहे हैं. सर्च अभियान लगातार जारी है. इन दिनों सर्च अभियान में तेजी लाई गई है.
दरअसल, बसुकेदार क्षेत्र के छेनागाड़ में विगत 28 अगस्त को भयावह आपदा आई थी. जिसमें छेनागाड़ कस्बे का पूरी तरह से नामोनिशान मिट गया था. रात्रि के समय आई आपदा में जो लोग यहां रह रहे थे, वह भी लापता हो गये थे. जिनकी खोजबीन लगातार जारी थी. इन दिनों मौसम साफ होने पर तेज गति से सर्च अभियान चलाया जा रहा है. दो लोगों के शव शुक्रवार को मलबे से प्राप्त हुए, जबकि पांच लोगों के शव शनिवार को प्राप्त हुये हैं. शवों की पहचान करने के प्रयास किये जा रहे हैं, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिये जिला चिकित्सालय भेजा जा रहा है.
आपदा में कुल नौ लोग लापता हो गये थे. जिनमें पांच स्थानीय और चार नेपाली मूल के लोग शामिल थे. सात लोगों के शव बरामद हो गये हैं, जबकि अन्य दो मिसिंग चल रहे लोगों को भी लगातार सर्च किया जा रहा है. घटना स्थल से दूर शव बरामद हो रहे हैं. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने कहा आपदा के बाद से लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है. दो दिनों में सात शव बरामद हो गये हैं. अभी तक एक शव की पहचान हो पाई है. बाकी शवों की पहचान करने के प्रयास किये जा रहे हैं. शवों को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा जा रहा है.
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने कहा छेनागाड़ आपदा में लापता नौ में से अब तक मिले सात व्यक्तियों के शव मिल चुके हैं. जिला प्रशासन की ओर से प्रारंभ से ही आपदा प्रभावित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सर्च एवं रेस्क्यू अभियान संचालित किया जा रहा है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और मलबे की गहराई को देखते हुए प्रशासनिक टीमों ने बड़े बोल्डरों पर ब्लास्टिंग कर सर्च कार्य को गति दी गई है. सभी लापता व्यक्तियों के अवशेषों की खोज एवं पहचान सुनिश्चित करने को लेकर प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ एवं स्थानीय विभागों की टीमें लगातार क्षेत्र में डटी हुई हैं. जिला प्रशासन आपदा में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है.
झरने में डूबने से यूपी के 21 वर्षीय युवक की मौत: मदमहेश्वर यात्रा के मुख्य पड़ाव गौंडार गांव के निकट बहने वाले झरने में उत्तर प्रदेश इंदिरा नगर लखनऊ के युवक की डूबने से मौत हो गई है. युवक के शव को बाहर निकालकर पीएम के लिये जिला चिकित्सालय भेजा गया है. परिजनों से संपर्क किया जा रहा है. युवक की पहचान अजय कुमार, पुत्र राजेश कुमार उम्र 21 निवासी इंदिरा नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. संभवत यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उक्त युवक यात्री रहा होगा. मदमहेश्वर धाम की यात्रा पर जा रहा होगा. साथ ही युवक के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है.
