रुद्रयाग छेनागाड़ आपदा सर्च ऑपरेशन, आज पांच शव मिले, दो लोग अभी भी लापता

रुद्रयाग छेनागाड़ आपदा ( फोटो सोर्स: जिला आपदा प्रबंधन विभाग )

रुद्रप्रयाग: छेनागाड़ में आई आपदा में लापता लोगों के शवों के मिलने का सिलसिला जारी है. शुक्रवार को दो शव मिलने के बाद शनिवार को पांच शव मिले हैं. अभी भी दो लोग मिसिंग चल रहे हैं. सर्च अभियान लगातार जारी है. इन दिनों सर्च अभियान में तेजी लाई गई है. दरअसल, बसुकेदार क्षेत्र के छेनागाड़ में विगत 28 अगस्त को भयावह आपदा आई थी. जिसमें छेनागाड़ कस्बे का पूरी तरह से नामोनिशान मिट गया था. रात्रि के समय आई आपदा में जो लोग यहां रह रहे थे, वह भी लापता हो गये थे. जिनकी खोजबीन लगातार जारी थी. इन दिनों मौसम साफ होने पर तेज गति से सर्च अभियान चलाया जा रहा है. दो लोगों के शव शुक्रवार को मलबे से प्राप्त हुए, जबकि पांच लोगों के शव शनिवार को प्राप्त हुये हैं. शवों की पहचान करने के प्रयास किये जा रहे हैं, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिये जिला चिकित्सालय भेजा जा रहा है. आपदा में कुल नौ लोग लापता हो गये थे. जिनमें पांच स्थानीय और चार नेपाली मूल के लोग शामिल थे. सात लोगों के शव बरामद हो गये हैं, जबकि अन्य दो मिसिंग चल रहे लोगों को भी लगातार सर्च किया जा रहा है. घटना स्थल से दूर शव बरामद हो रहे हैं. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने कहा आपदा के बाद से लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है. दो दिनों में सात शव बरामद हो गये हैं. अभी तक एक शव की पहचान हो पाई है. बाकी शवों की पहचान करने के प्रयास किये जा रहे हैं. शवों को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा जा रहा है.