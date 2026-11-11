स्वच्छता में हिमालयी राज्यों में नंबर वन बना रुद्रपुर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिला पुरस्कार
स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2025-26: स्वच्छ हिमालयी शहर श्रेणी में रुद्रपुर नगर निगम प्रथम स्थान पर रहा.जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेयर को सम्मानित किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 7:58 PM IST
रुद्रपुर: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में रुद्रपुर नगर निगम ने क्लीन हिमालयन सिटी श्रेणी में हिमालयी राज्यों के बीच प्रथम स्थान हासिल कर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रुद्रपुर नगर निगम को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया.
मेयर विकास शर्मा और नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडे ने राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान हासिल किया. इस उपलब्धि को नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई मित्रों और शहरवासियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है. खास बात ये है कि पिछली बार राष्ट्रीय स्तर पर 467वीं रैंक हासिल करने वाला रुद्रपुर इस बार हिमालयी राज्यों में पहले पायदान पर पहुंच गया है.
क्लीन हिमालयन सिटी श्रेणी में रुद्रपुर अव्वल: स्वच्छता के क्षेत्र में रुद्रपुर नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान स्थापित करते हुए इतिहास रचा है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत रुद्रपुर को क्लीन हिमालयन सिटी श्रेणी में हिमालयी राज्यों के बीच प्रथम स्थान मिला है. इस उपलब्धि के साथ रुद्रपुर ने न केवल शहर का गौरव बढ़ाया है, बल्कि उत्तराखंड को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया है.
Himalayan cities setting new cleanliness benchmarks!🏆 ➠ #Rudrapur (Uttarakhand) secures the 1st rank, followed by #Jammu (Jammu & Kashmir) and #Shopian (Jammu & Kashmir) in the Clean Himalayan City category of Swachh Survekshan 2025–26 Awards #SwachhSurvekshanAwards #GarbageFreeCities @MoHUA_India @SwachhBharatGov— PIB India (@PIB_India) November 11, 2026
रुद्रपुर को मिली यह उपलब्धि नगर निगम की स्वच्छता व्यवस्था में किए गए सुधारों और लगातार प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है. स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरों का मूल्यांकन केवल सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई के आधार पर नहीं किया जाता. बल्कि, कचरा प्रबंधन, डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण, वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण और नागरिकों की सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण मानकों को भी परखा जाता है.
इसके अलावा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, सामुदायिक क्षेत्रों और प्रमुख स्थानों की स्वच्छता व्यवस्था का भी आकलन किया जाता है. सफाई मित्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के साथ-साथ स्वच्छता के प्रति आम लोगों की जागरूकता को भी सर्वेक्षण में विशेष महत्व दिया जाता है. नगर निगम की ओर से किए गए कार्यों के दस्तावेजीकरण और जमीनी स्तर पर उनके सत्यापन के आधार पर भी शहर की रैंकिंग निर्धारित होती है.
President Droupadi Murmu presented the Swachh Survekshan Awards 2025–26 in New Delhi. She emphasised that cleanliness goes beyond enhancing the aesthetic appeal of public spaces. She said that it is also a reflection of public health, social awareness, and administrative accountability.— President of India (@rashtrapatibhvn) November 11, 2026
मेयर विकास शर्मा ने जताई खुशी: पुरस्कार हासिल करने के बाद रुद्रपुर नगर निगम मेयर विकास शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हिमालयी राज्यों में रुद्रपुर नगर निगम को प्रथम स्थान मिलना केवल नगर निगम की उपलब्धि नहीं. बल्कि, पूरे शहर और उत्तराखंड प्रदेश के लिए गौरव की बात है. यह सम्मान नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई मित्रों, जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है.
"पिछली बार रुद्रपुर नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर 467वीं रैंक से सुधार करते हुए 169वीं रैंक हासिल की थी. जबकि, इस बार हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. यह उपलब्धि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों को दर्शाती है."- विकास शर्मा, मेयर, रुद्रपुर नगर निगम
उन्होंने सफाई मित्रों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. सफाई मित्र दिन-रात मेहनत करके शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखते हैं. वहीं, नागरिकों का सहयोग भी इस अभियान की सफलता के लिए बेहद जरूरी है.
LIVE: President Droupadi Murmu’s address at the presentation of Swachh Survekshan Awards (2025-26) at Vigyan Bhavan, New Delhi https://t.co/eNHmFsxyM3— President of India (@rashtrapatibhvn) November 11, 2026
मेयर शर्मा ने स्पष्ट किया कि नगर निगम का लक्ष्य केवल पुरस्कार हासिल करना नहीं. बल्कि, रुद्रपुर के हर वार्ड, मोहल्ले, बाजार और सार्वजनिक स्थल को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाना है. इसके लिए सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा. साथ ही नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.
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