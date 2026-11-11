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स्वच्छता में हिमालयी राज्यों में नंबर वन बना रुद्रपुर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिला पुरस्कार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों अवार्ड लेते रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ( फोटो साभार- DD National )

रुद्रपुर: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में रुद्रपुर नगर निगम ने क्लीन हिमालयन सिटी श्रेणी में हिमालयी राज्यों के बीच प्रथम स्थान हासिल कर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रुद्रपुर नगर निगम को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया.

मेयर विकास शर्मा और नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडे ने राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान हासिल किया. इस उपलब्धि को नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई मित्रों और शहरवासियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है. खास बात ये है कि पिछली बार राष्ट्रीय स्तर पर 467वीं रैंक हासिल करने वाला रुद्रपुर इस बार हिमालयी राज्यों में पहले पायदान पर पहुंच गया है.