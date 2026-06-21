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उत्तराखंड नगरासू गुरुद्वारा विवाद, तोड़फोड़ के साथ पानी की सप्लाई रोकी, जानिए क्यों छत पर चढ़े निहंग

कब्जे में करीब 60 वर्षीय श्रद्धालु: गुरुद्वारा प्रबंधन का आरोप है कि एक करीब 60 वर्षीय श्रद्धालु को भी उनके साथ रोके रखा गया है, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है. जबकि, एक युवक को उन्होंने बचा लिया है. हालांकि, प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने भी फोन के माध्यम से छत पर मौजूद निहंग सिखों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.

गुरुद्वारे की छत पर चढ़े निहंग किसी मान्यता प्राप्त समिति या पंजीकृत संगठन से जुड़े नहीं: गुरुद्वारा संचालक बेहंत सिंह ने दावा किया कि गुरुद्वारे की छत पर मौजूद निहंग सिख किसी मान्यता प्राप्त समिति या पंजीकृत संगठन से जुड़े नहीं हैं. उनका कहना है कि वास्तविक निहंग सिख संगठित और पंजीकृत संस्थाओं से जुड़े होते हैं. जबकि, वर्तमान में छत पर मौजूद लोगों की गतिविधियों से श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के बीच भय व असमंजस का वातावरण पैदा हो रहा है.

रुद्रप्रयाग: नगरासू स्थित गुरुद्वारे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सुलझ नहीं पाया है. गुरुद्वारे की छत पर कुछ निहंग सिखों के डटे रहने से क्षेत्र में तनाव और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. प्रशासन लगातार वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है. इस बीच गुरुद्वारा संचालक बेहंत सिंह ने पत्रकार वार्ता कर मामले पर अपना पक्ष रखा.

तोड़फोड़ के साथ रोकी पानी की सप्लाई: बताया जा रहा है कि उनकी मांगों में 16 जून को कर्णप्रयाग में हुए विवाद के बाद जेल भेजे गए तीन निहंग सिखों की रिहाई की मांग भी शामिल है. गुरुद्वारा संचालक बेहंत सिंह ने बताया कि छत पर चढ़े निहंगों ने सोलर सिस्टम में तोड़फोड़ की है. साथ ही पानी की सप्लाई रोक दी है. जिससे गुरुद्वारे में काफी परेशानी हो रही है. जब फोन से संपर्क किया गया, तो वो अपशब्द कहने लगे. उनकी मांगों के समाधान का आश्वासन पुलिस कप्तान और गुरुद्वार प्रबंधन की ओर से दिया गया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है.

गुरुद्वारे की छत पर निहंग (फोटो- ETV Bharat)

"हम इन्हें नहीं जानते हैं. जिनमें पहले चार लोग दो बाइक पर आए. जिसके बाद तीन लोग पैदल आए. जिन्होंने आते ही हमारे सेवादारों से झगड़ने लगे. जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो अपशब्द कहने लगे. उनके साथ बिना निहंग के वेशभूषा का एक युवक भी शामिल है, वो ही ज्यादा उत्तेजित शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था. उसने कब्जा करने के साथ ही रेकी करने की बात कही."- बेहंत सिंह, गुरुद्वारा संचालक

"माहौल खराब न हो, इसके लिए हमने उन्हें बुलाकर चले जाने को कहा, लेकिन वो नहीं माने. ये वही लोग हैं, जिन्होंने ऋषिकेश गुरुद्वारे के सामने पुलिस से भी भिड़े थे. इसके बाद धारी देवी में भी विवाद किया, फिर यहां आकर भी अभद्रता की. इसके अलावा बाइक हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों से भी झगड़ा किया."- बेहंत सिंह, गुरुद्वारा संचालक

"जब हमने इन्हें यहां से जाने को कहा, तो वो बाहर निकल गए. बाहर ड्यूटी में पुलिसकर्मी तैनात थे. ऐसे में उन्हें लगा कि उन्हें पकड़वाने के लिए हमने पुलिस बुलाई है. जिसके बाद वो भागते हुए ऊपर छत पर चले गए. तब से ही वो छत पर डटे हैं. वो छत पर तोड़फोड़ कर रहे हैं."- बेहंत सिंह, गुरुद्वारा संचालक

"इन लोगों ने दो लोगों को कब्जे में लिया था. जिनमें से एक युवक को हमने छुड़ा लिया था, लेकिन एक बुजुर्ग अभी भी उनके कब्जे में है. उनसे रुद्रप्रयाग एसपी ने भी बात की है, लेकिन वो नीचे उतरने को तैयार नहीं है. हमने यहां तक ये भी कहा कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसके बावजूद वो नीचे उतरने को तैयार नहीं है."- बेहंत सिंह, गुरुद्वारा संचालक

कर्णप्रयाग विवाद के बाद से ही माहौल संवेदनशील: गौर हो कि कर्णप्रयाग में 16 जून को हुए विवाद के बाद से ही इस पूरे प्रकरण को लेकर संवेदनशील माहौल बना हुआ है. ऐसे में नगरासू की घटना ने प्रशासन की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, गुरुद्वारे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस बल लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. चारधाम यात्रा मार्ग से सटे नगरासू में जारी इस घटनाक्रम पर पूरे जिले की नजरें टिकी हुई हैं.

गुरुद्वारा संचालक बेहंत सिंह (दाएं) (फोटो- ETV Bharat)

स्थानीय लोग चिंतित: स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के कारण क्षेत्र में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. वे जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं. फिलहाल, प्रशासन वार्ता के जरिए स्थिति को सामान्य करने में जुटा है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद गतिरोध कायम रहने से मामला लगातार गंभीर बना हुआ है.

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