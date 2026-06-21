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उत्तराखंड नगरासू गुरुद्वारा विवाद, निहंग से की जा रही बातचीत, लंगर-अरदास सामान्य तरीके से जारी

गुरुद्वारे पर कोई कब्जा नहीं, न ही कोई बंधक: एसपी नीहारिका तोमर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कई जानकारियां भ्रामक और तथ्यहीन हैं. गुरुद्वारे पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है और न ही किसी व्यक्ति को बंधक बनाया गया है. गुरुद्वारे में लंगर सेवा, अरदास एवं अन्य धार्मिक गतिविधियां नियमित रूप से संचालित हो रही हैं. श्रद्धालु एवं यात्री सामान्य रूप से गुरुद्वारे में पहुंच रहे हैं. ठहर रहे हैं और अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं.

छत पर चढ़े निहंग से की जा रही बातचीत: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस एवं गुरुद्वारा प्रबंधन समिति लगातार संबंधित व्यक्तियों के संपर्क में है. संवाद के माध्यम से समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं. वार्ता के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. एक निहंग सिख छत से नीचे उतरकर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के साथ बातचीत कर रहा है. अन्य व्यक्तियों से भी लगातार संवाद जारी है.

प्राथमिक जांच में सामने आया कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां पहुंचे कुछ निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी विषय को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी. पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखी. दोनों पक्षों से वार्ता कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. इसी दौरान कुछ निहंग सिख गुरुद्वारे की छत पर चले गए और वहां जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया.

रुद्रप्रयाग एसपी ने बताया पूरा घटनाक्रम: रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने बताया कि 20 जून को शाम करीब 3:40 बजे आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से एक सूचना मिली थी. जिसमें बताया गया कि नगरासू स्थित गुरुद्वारे में दो पक्षों के बीच विवाद और कहासुनी की स्थिति बनी हुई है. सूचना मिलते ही घोलतीर चौकी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया.

रुद्रप्रयाग: नगरासू स्थित गुरुद्वारा साहिब में 20 जून को हुई घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गुरुद्वारे की स्थिति नियंत्रण में है. हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा पूरी तरह सुरक्षित, सुचारू एवं निर्बाध रूप से संचालित हो रही है. अधिकारियों ने आमजन, स्थानीय नागरिकों एवं श्रद्धालुओं से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओं व अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है.

रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि हेमकुंड साहिब यात्रा और चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संचालित हो रही है. सभी यात्रा मार्ग खुले हैं, कहीं भी यातायात अवरुद्ध नहीं है. श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं. सड़क मार्गों पर भी आवागमन सामान्य बना हुआ है.

उन्होंने कहा कि कुछ माध्यमों से यात्रा प्रभावित होने संबंधी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं. जबकि, वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल अलग है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रा व्यवस्थाओं पर इस घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. डीएम मिश्रा ने देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए उनसे निश्चिंत होकर यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया.

पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने भी दोहराया कि चारधाम यात्रा एवं हेमकुंड साहिब यात्रा पूरी तरह सामान्य रूप से संचालित हो रही है. यात्रियों की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं श्रद्धालुओं से शांति, सौहार्द व भाईचारा बनाए रखने की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि किसी भी अपुष्ट या भ्रामक सूचना को साझा करने से बचें. केवल प्रशासन एवं पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें.

संचालक बेहंत सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की उठाई मांग: नगरासू स्थित गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब के संचालक बेहंत सिंह ने गुरुद्वारा परिसर की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए प्रशासन से स्थायी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है. उनका कहना है कि हाल ही में हुई घटनाओं के बाद भविष्य में भी इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है.

बेहंत सिंह ने आरोप लगाया कि गुरुद्वारे की छत पर चढ़े निहंग सिखों की ओर से परिसर में तोड़फोड़ की गई, जिससे गुरुद्वारा प्रबंधन और संगत में चिंता का माहौल है. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए.

गुरुद्वारा परिसर में पुलिस प्रशासन और लोग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

गुरुद्वारा प्रबंधन ने प्रशासन से मांग की है कि छत पर डटे निहंग सिखों को तत्काल वहां से हटाकर पंजाब भेजा जाए. ताकि, क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द का वातावरण बना रहे और किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो. इसके अलावा गुरुद्वारे में चल रहे विवाद के बीच एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में कुछ लोगों की ओर से एक श्रद्धालु को बांधकर रखने और बाद में उसे छोड़ने का दावा किया जा रहा है.

स्थानीय लोग और विभिन्न संगठन इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं. जबकि, प्रशासनिक स्तर पर भी मामले को लेकर लगातार गतिविधियां जारी हैं. बताया जा रहा है कि नगरासू गुरुद्वारे को लेकर चल रहा विवाद पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है. प्रशासन का कहना है कि गुरुद्वारे में लंगर, अरदास और श्रद्धालुओं का आवागमन सामान्य रूप से जारी है.

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