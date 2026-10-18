ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अब देवभूमि के इस मंदिर में होंगे दर्शन

रुद्रनाथ मंदिर ( Photo-ETV Bharat )

चमोली (उत्तराखंड): उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शनिवार को शीतकाल के लिए विधि-विधान के साथ बंद कर दिए गए. इस पावन अवसर पर भगवान रुद्रनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के जयकारों से संपूर्ण क्षेत्र भक्तिमय हो उठा. वहीं श्रद्धालु अगले छह महीनों तक भगवान रुद्रनाथ के दर्शन और पूजा-अर्चना गोपेश्वर में ही कर सकेंगे.

पंचकेदारों में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट शनिवार को 8 बजे शीतकाल के लिए विधि-विधान और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ बंद कर दिए गए हैं. कपाट बंद होने के शुभ अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु इस पावन और भावुक पल के साक्षी बने. कपाट बंद होने के साथ ही रुद्रनाथ मंदिर परिसर भगवान रुद्रनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. इस अवसर पर मंदिर में भगवान रुद्रनाथ की विशेष पूजा-अर्चना की गई. पंडित आचार्य हरीश भट्ट द्वारा भगवान का अभिषेक एवं श्रृंगार पूजा संपन्न कराई गई, वहीं मंदिर में रुद्री पाठ का आयोजन भी किया गया. अब आगामी छह महीनों तक भगवान रुद्रनाथ के दर्शन उनके शीतकालीन गद्दीस्थल गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में होंगे.