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रुद्रम-2 ने बढ़ाई भारत की ताकत; अमेरिका-चीन, रूस के पास भी नहीं ऐसी तकनीक, हवा से सतह तक पाकिस्तान पर कहर बरपाएगी देसी मिसाइल

रुद्रम-2 का सफल परीक्षण, भारत की बढ़ी ताकत. ( Photo Credit; DRDO X Post )