लक्षण दिखने से पहले ही बीमारी का चल जाएगा पता, बिहार के 10वीं के छात्र के AI मॉडल का दुनियाभर में डंका
सीतामढ़ी के 10वीं के छात्र रुद्र चंद्र मिश्रा ने एक ऐसा कृषि AI मॉडल बनाया है, जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया. रिपोर्ट-धर्मेंद्र झा
Published : October 5, 2026 at 3:38 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी स्थित नाहर चौक निवासी रुद्र चंद्र मिश्रा की कहानी किसी प्रेरणादायक फिल्म जैसी है. इस कहानी के नायक कोई स्थापित वैज्ञानिक नहीं, बल्कि दसवीं कक्षा के एक छात्र हैं. रुद्र के मन में यह अनोखा विचार तब आया, जब उन्होंने एक बीमार पेड़ को देखा. उन्होंने सोचा कि आखिर पौधों की बीमारी का पता समय रहते क्यों नहीं चल पाता.
जिला स्तर से मिला मार्गदर्शन
रुद्र के मन में उपजे इसी सवाल ने वर्ष 2024 में एक अभिनव प्रयोग का रूप ले लिया. इस विचार को एक वास्तविक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल में बदलने का सफर जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस से शुरू हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, रुद्र को इस नवाचार को आगे बढ़ाने में उनके विज्ञान शिक्षक नवल किशोर का बेहद महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ.
रुद्र चंद्र मिश्रा ने ईटीवी भारत संवाददाता से खास बातचीत में बताया, पौधों में कीड़ा लगना बहुत नॉर्मल है. मेरे घर में तो पौधा आता था और कुछ समय बाद ही खराब हो जाता था. काफी बार ऐसा हुआ कि नया-नया पौधा लाते थे और वह मर जाता था. तब मुझे लगा कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे पहले ही पता चल जाए कि पौधे को क्या हुआ है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं. प्री स्टेज में ही पौधा की बीमारी का पता लगाने का मैंने सोचा, ताकि बीमारी फैले न और उसे पहले ही ठीक किया जा सके.
"मैंने इसपर रिसर्च किया और बहुत सारे बुक्स और आर्टिकल पढ़े थे. फिर हमें आखिर में पता चला कि पौधे के बीमार पड़ने का कारण स्ट्रेस लेना, पानी कम मिलना या धूप न मिलना ये सब होता है. फिर हमने एक ऐसा रोबोट बनाया जो पौधे को देखकर बता सकेगा कि वह बीमार है कि नहीं. इस AI टेक्निक से पता चल जाएगा कि पौधे को कौन सी बीमारी है और कौन-सा स्टेज है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है."- रुद्र चंद्र मिश्रा, 10वीं के छात्र
बीमारी के लक्षण आने से पहले मिलेगी जानकारी
रुद्र द्वारा विकसित यह एआई मॉडल पौधों की सेहत की सटीक निगरानी करने के उद्देश्य से बनाया गया है. इस प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पौधे में बीमारी के बाहरी लक्षण दिखाई देने से पहले ही उसकी आंतरिक स्थिति का आकलन हो जाता है. ऐसे में किसानों को अब फसल के पत्तों के पीले पड़ने या मुरझाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
सेंसर और कैमरों की भूमिका
यह आधुनिक तकनीक सेंसर और कैमरों से मिलने वाले महत्वपूर्ण डेटा के आधार पर काम करती है. यह प्रणाली निरंतर पौधे और मिट्टी की सूक्ष्म स्थितियों का गहन विश्लेषण करती रहती. इसे महज स्कूल प्रोजेक्ट मानने के बजाय कृषि क्षेत्र की वास्तविक और व्यावहारिक समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है.
सिर्फ बीमारी नहीं, पानी और पोषक तत्व भी बताएगा
रुद्र का यह बेहतरीन मॉडल केवल बीमारियों की पहचान करने तक ही सीमित नहीं है. यह तकनीक फसल के लिए जरूरी पानी की मात्रा और आवश्यक पोषक तत्वों का भी सटीक आकलन करती है. कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन बेहद संवेदनशील विषय है. कम या ज्यादा पानी मिलने से फसल का विकास काफी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है.
ऑटोमैटिक वाटर सप्लाई सिस्टम
फसल की अच्छी वृद्धि के लिए अलग-अलग पोषक तत्वों की बेहद जरूरत होती है. ऐसे में यह तकनीक किसानों को समय पर सटीक संकेत देकर मदद पहुंचाती है. इस मॉडल में आवश्यकता होने पर मुख्य टंकी से स्वचालित रूप से पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी जोड़ी गई है, जो इसे पौधों की जरूरत पर प्रतिक्रिया देने वाला स्मार्ट सिस्टम बनाती है.
अत्याधुनिक उपकरणों से लैस मॉडल
इस खास प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए कई आधुनिक तकनीकों को आपस में जोड़ा गया है. रिपोर्ट के अनुसार, इसमें मुख्य रूप से आठ माइक्रोकंट्रोलर, एयर मॉड्यूल, स्वाइल मॉइस्चर सेंसर और कैमरा सिस्टम का उपयोग हुआ है. ये सभी उपकरण मिलकर मिट्टी की नमी, पर्यावरण के तापमान और पौधे में आ रहे हर बदलाव के संकेत रिकॉर्ड करते हैं.
निर्माण लागत को घटाने का प्रयास
कृषि की जटिल चुनौतियों को दूर करने वाले इस बड़े मॉडल को बनाने में लगभग 29 से 45 हजार रुपये की लागत आई है. हालांकि, रुद्र अब किसानों की सहूलियत के लिए इसकी लागत को काफी कम करने पर काम कर रहे हैं. उनकी योजना है कि इस छोटे मॉडल को महज 10 से 15 हजार रुपये में तैयार कर दिया जाए
राष्ट्रीय मंच पर गौरवमयी चयन
रुद्र चंद्र मिश्रा की इस तकनीक का सफर जिला स्तर से शुरू होकर सीधे देश के राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गया. राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चुना गया. देशभर से चयनित कुल 400 प्रतिभावान छात्रों में बिहार के 14 विद्यार्थी शामिल थे, जिनमें रुद्र का नाम भी शीर्ष पर था
फ्रांस में मिला 37वां स्थान
इसके बाद रुद्र ने वैश्विक स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए फ्रांस के ल्योन शहर में आयोजित 'इनोरॉबो बाई SIDO 2026' में हिस्सा लिया. इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर उन्होंने अपने मॉडल का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण दिया. प्रतियोगिता में कुल 87 देशों के 1472 विद्यार्थियों के बीच रुद्र के इस अद्भुत नवाचार ने 37वां गौरवशाली स्थान हासिल किया.
मुख्यमंत्री ने दी बधाई
एक छोटे शहर के 10वीं कक्षा के छात्र के लिए इस वैश्विक पटल पर यह बड़ी सफलता वाकई उल्लेखनीय है. रुद्र की इस अभूतपूर्व राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि की प्रशंसा हर जगह हो रही है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से रुद्र की इस अद्भुत सफलता की सराहना कर पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है.
बिहार की प्रतिभा, अब दुनिया के मंच पर!— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 3, 2026
सीतामढ़ी के छात्र रुद्रचंद्र मिश्रा ने पौधों में बीमारी के लक्षण दिखने से पहले ही उनकी सेहत और पोषक तत्वों की जरूरत बताने वाला AI मॉडल विकसित कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।
फ्रांस में बिहार के बेटे की उपलब्धि हम सभी के लिए गर्व का… pic.twitter.com/PCkO8Fm0cv
जिले में उत्साह का माहौल
मुख्यमंत्री की ओर से छात्र के नवाचार की प्रशंसा किए जाने के बाद रुद्र की उपलब्धि को लेकर जिले में उत्साह बढ़ा है. रुद्र के परिवार और स्कूल के लोग जहां इसे गर्व का विषय मान रहे हैं, वहीं स्थानीय स्तर पर भी इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है. यह साबित करता है कि नवाचार के लिए बड़े शहर में होना जरूरी नहीं.
प्रतिष्ठित कानूनी और सामाजिक पृष्ठभूमि
रुद्र चंद्र मिश्रा का पारिवारिक परिचय भी बेहद खास है. उनकी मां मौसमी मिश्रा स्नातक हैं. उनके दादा ईश्वर चंद्र मिश्र सीतामढ़ी जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं. रुद्र के पिता रितेश कुमार गुड्डू अधिवक्ता हैं. वह पूर्व में युवा जदयू के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. परिवार की पृष्ठभूमि हमेशा सामाजिक रही है.
सेक्रेड हार्ट स्कूल की भूमिका
रुद्र की कहानी में उनके स्कूल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है. वह सेक्रेड हार्ट स्कूल, सीतामढ़ी के छात्र हैं. स्कूल की ओर से भी रुद्र के प्रोजेक्ट की शानदार उपलब्धि साझा की गई है. स्कूल के अनुसार रुद्र का प्रोजेक्ट जिले की परियोजनाओं में खास पहचान बना चुका है. स्कूल प्रशासन ने रुद्र की वैज्ञानिक जिज्ञासा की खूब सराहना की है
किसानों के लिए वरदान
भारत में एक बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है. कई बार किसानों को फसल की बीमारी का पता तब चलता है, जब नुकसान हो चुका होता है. यदि एआई आधारित यह सिस्टम शुरुआती स्तर पर पौधों में होने वाले बदलावों को पहचान ले, तो किसान समय रहते सतर्क हो सकते हैं. कृषि विशेषज्ञ की सलाह से बीमारी का उपचार आसान हो जाएगा.
कृषि प्रबंधन और व्यापक परीक्षण
फसल की जरूरत के मुताबिक पोषक तत्वों की जानकारी मिलने पर खाद के इस्तेमाल को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है. इससे सिंचाई में पानी की बर्बादी भी कम होगी. हालांकि, इस तकनीक को व्यापक स्तर पर लागू करने से पहले विभिन्न प्रकार की फसलों, मिट्टियों और बदलते मौसम की परिस्थितियों में इसका गहन परीक्षण किया जाना बेहद आवश्यक होगा.
भविष्य का अगला मुख्य लक्ष्य
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने के बाद रुद्र अब अपने मॉडल को और बेहतर बनाना चाहते हैं. लागत को कम करना और इसे अधिक उपयोगी बनाना उनके सामने मुख्य चुनौती है. रुद्र की कोशिश है कि भविष्य में यह तकनीक केवल बीमारियों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रतिकूल मौसम में किसानों को सही फसल चुनने में भी मदद कर सके.
स्मार्ट खेती की नई उम्मीद
अगर यह प्रयोग आगे चलकर व्यावहारिक स्तर पर सफल होता है, तो इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल स्मार्ट खेती की दिशा में किया जा सकता है. रुद्र ने किसी समस्या को देखकर केवल उसका जवाब इंटरनेट पर नहीं खोजा, बल्कि उसे एक सफल प्रयोग में बदल दिया. उनका यह छोटा-सा सवाल आज पौधों की बीमारी दूर करने की संभावनाएं तलाश रहा है.
कैसे मिली रोबोट बनाने की प्रेरणा?
रुद्र के पिता रितेश कुमार गुड्डू ने कहा कि हमने अपने बेटे को कभी रोका-टोका नहीं है. हमने उसे पूरी आजादी दी कि वह जो चाहे पढ़ सकता है. रुद्र ने कृषि के क्षेत्र को चुना और यह कामयाबी हासिल की है. पुराने दिनों की बात को याद करते हुए रितेश बताते हैं कि मैं बहुत पहले पौधा लेकर आता था, लगाता था और वह सुख जाता था.
"रुद्र ने कहीं से पढ़कर एक इंजेक्शन पौधे को दिया. मरे हुए पेड़ में एक सप्ताह तक फूल खिला रहा था. मुझ लगते है कि उसी के बाद रुद्र को यह रोबोट बनाने की प्रेरणा मिली है. सीएम सम्राट चौधरी ने भी रुद्र को बधाई दी है. इसके लिए मैं उनको आभार देता हूं."- रितेश कुमार गुड्डू, रुद्र चंद्र मिश्रा के पिता
"मेरे बेटे को फैमिली का पूरा सपोर्ट है और आगे भी रहेगा. सीएम सम्राट चौधरी ने रुद्र को बधायी दी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं."- मौसमी मिश्रा, रुद्र चंद्र मिश्रा की मां
इसरो युविका में हुआ चयन
अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि यह बाल वैज्ञानिक अपने एआई मॉडल को आगे किस स्तर तक ले जाता है. प्रयोगशाला से निकलकर जब यह तकनीक खेतों तक पहुंचेगी, तो एक बड़ा बदलाव आएगा. रुद्र के इसरो (ISRO) युविका 2026 कार्यक्रम में चयन की स्वतंत्र पुष्टि इसरो की आधिकारिक चयन सूची में भी स्पष्ट रूप से मिलती है.
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