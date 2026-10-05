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लक्षण दिखने से पहले ही बीमारी का चल जाएगा पता, बिहार के 10वीं के छात्र के AI मॉडल का दुनियाभर में डंका

छात्र रुद्र चंद्र मिश्रा ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी स्थित नाहर चौक निवासी रुद्र चंद्र मिश्रा की कहानी किसी प्रेरणादायक फिल्म जैसी है. इस कहानी के नायक कोई स्थापित वैज्ञानिक नहीं, बल्कि दसवीं कक्षा के एक छात्र हैं. रुद्र के मन में यह अनोखा विचार तब आया, जब उन्होंने एक बीमार पेड़ को देखा. उन्होंने सोचा कि आखिर पौधों की बीमारी का पता समय रहते क्यों नहीं चल पाता.