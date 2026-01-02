ETV Bharat / bharat

'बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां..', BJP मंत्री के पति के विवादित बयान पर बवाल

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहु ने बिहार को लेकर विवादित बयान दिया. इसको लेकर बवाल मचा है.

Girdhari Lal Sahu Controversy
गिरधारी लाल साहु के बयान पर सियासत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 2, 2026 at 6:24 PM IST

Updated : January 2, 2026 at 7:08 PM IST

पटना: 'बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती है' सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान खूब वायरल हो रहे हैं. बिहार विधानसभा में विपक्षी पार्टी राजद ने भी इसे शेयर किया है. राजद ने लिखा है कि 'उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के बेशर्म पति गिरधारी लाल भारतीय जनता पार्टी की बिहार की महिलाओं पर सोच को जाहिर कर रहा है.'

'तुम्हारी शादी कराउंगा': दरअसल, वीडियो में दिख रहे शख्स उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहु बताए जा रहे हैं. एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए बिहार को लेकर आपत्तिनजक बयान दे रहे हैं. गिरधारी लाल साहु युवक की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि 'तुम्हारी शादी कराउंगा.'

"राहुल जैसे पांच लड़के हैं आप, इसमें अशोक जलाल, नदीम शामिल है. तुम क्यों मरते हो बेटा? तुम तो नौजवान हो, शादी भी नहीं हुई है. बुढ़ापे में शादी करोगे. अब तक तो तीन-चार बच्चे हो जाते. लड़की हमलोग बिहार से ले आएंगे. बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है. चलो तुम मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराते हैं." -गिरधारी लाल साहु

विवाद के बाद दी सफाई: गिरधारी लाल साहु के इस बयान से बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है. विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की है. हालांकि मामला बिगड़ता देख गिरधारी लाल साहु ने खुद एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे अपनी सफाई देते दिख रहे हैं.

कांग्रेस पर गंभीर आरोप: गिरधारी लाल साहु कहते हैं कि 'मैं अपने संबोधन में एक मित्र की शादी की चर्चा की. इस चर्चा को विरोधी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जो गलत और निराधार है. जहां तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में आयोजित श्रीरामलीला में 101 बेटियों का सामूहिक विवाह कराता हूं.'

"उस क्षेत्र से मेरी पत्नी चुनाव जीतती है, वहां की बहन बेटियों का देवी की तरह सम्मान करता हूं. राखी बंधवाने का भी काम किया है. विरोधी पार्टी के पास कोई काम नहीं है. मेरे बयान को पेश कर लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं. यदि मेरे बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़कर मांफी मांगता हूं." -गिरधारी लाल साहु

'BJP के नेताओं के मुंह पर ताला': हालांकि बिहार की राजनीति में आक्रोश कम नहीं हो रहा है. राजद ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि भाजपाइयों और संघियों की बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी घृणित सोच है. इस पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का भाजपा की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए. लेकिन बिहार भाजपा, जेडीयू और समस्त BJP के नेताओं के मुंह पर अब ताला लग जाएगा.

बिहार की महिलाओं का अपमान: राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार की महिलाओं और बेटियों के बारे में यह बहुत ही आपत्तिजनक बयान है. बिहार की महिलाओं की आबरू और इज्जत के बारे में जिस तरीके का ओछा और घटिया बयान बीजेपी के नेता ने दिया है, इससे बिहार के लोगों में बहुत आक्रोश है.

बिहार के नेताओं का विरोध (ETV Bharat)

उत्तराखंड सरकार सवाल: आरजेडी प्रवक्ता ने बीजेपी के नेताओं से पूछा कि वह जवाब दें कि क्या बिहार की बेटी और महिलाएं 20-25 हजार रुपए में बिक जाती है? आरजेडी प्रवक्ता ने उत्तराखंड सरकार से भी सवाल किया है कि क्या इस तरीके का बयान यदि उत्तराखंड की महिलाओं के लिए दिया जाता तो क्या यह सही था.

"बीजेपी के नेता लगातार इस तरीके के बयान देकर महिलाओं का अपमान करते रहते हैं. कभी बीजेपी के नेता पत्रकारों का अपमान करते हैं तो कोई अब उत्तराखंड बीजेपी का नेता बिहार की महिलाओं की कीमत लगा रहा है." -शक्ति सिंह यादव, मुख्य प्रवक्ता, आरजेडी

बीजेपी के नेताओं पर आरोप: बीजेपी के नेताओं पर सवाल उठाते हुए राजद नेता ने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले उत्तरप्रदेश के मंत्री हिजाब के मामले में घटिया बयान देते हैं. कभी महिला पहलवानों के साथ कुछ कर देता है.

'बीजेपी नेता को शर्म आनी चाहिए': बीजेपी के नेताओं ने कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान किया जाए वह करो. बिहार की महिलाओं के ऊपर दिए गए इस शर्मनाक बयान के बाद भाजपा के नेता चुपचाप बैठे हुए हैं. बिहार की महिलाओं और बेटियों को लेकर इस तरीके का बयान दिया गया. बीजेपी के नेता चुप बैठे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए.

"मंत्री रेखा आर्य को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए. उनके पति के बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और भाजपा को इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए. रेखा गुप्ता के पति को पार्टी से निकलने की मांग बीजेपी के नेताओं को करनी चाहिए." -शक्ति सिंह यादव, मुख्य प्रवक्ता, आरजेडी

'बीजेपी के लोग संस्कारहीन': कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने कहना है कि बिहार की महिलाएं पूरी दुनिया मे छठ पर्व की उपासना करती दिखती हैं. वहीं, भाजपा के नेता देश भर में संस्कारहीनता करते दिख जाएंगे. संस्कारहीनता ही भाजपा से जुड़े लोगों का परिचय है. बीजेपी के लोग संस्कारहीन हैं. यह लोग महिलाओं के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं. बीजेपी नेताओं को यह संस्कार संघ के कार्यशालाओं से मिलता है.

"गिरधारी लाल साहु जैसे नेताओं के बयान से भाजपा के नेताओं के महिलाओं के प्रति उनकी सोच उजागर करता है.क्या भाजपा नेतृत्व इस बयान की निंदा करेगा या फिर हमेशा की तरह चुप्पी साधे रखेगा. गिरधारी लाल साहु के बयान पर भाजपा को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए." -असितनाथ तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता

महिला आयोग ने लिया संज्ञान: इस मामले में बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है जिसमें आयोग ने कहा कि गिरधारी लाल साहु द्वारा बिहार की महिलाओं के संदर्भ में दिया गया बयान अत्यंत शर्मनाक एवं निन्दनीय है. इससे बिहार की महिलाओं को गहरा आघात पहुंचा है.

Girdhari Lal Sahu Controversy
महिला आयोग ने लिया संज्ञान (ETV Bharat)

बयान दिया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण आयोग का यह मानना है कि जिस परिवार में स्वयं माननीय श्रीमती रेखा आर्या जैसी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री निवास करती हो उसी परिवार के सदस्य द्वारा महिलाओं के प्रति इस प्रकार का आपत्तिजनक बयान दिया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है.

गिरधारी लाल साहु पर कार्रवाई करें: आयोग ने सीएम से अनुरोध किया कि माननीय मंत्री रेखा आर्या, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री के पति गिरधारी लाल साहु द्वारा बिहार की महिलाओं के संदर्भ में दिया गया बयान पर अपने स्तर से त्वरित कार्रवाई करते हुए आयोग को अवगत कराया जाए.

