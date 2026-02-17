ETV Bharat / bharat

कश्मीरियों पर जमीन हड़पने का आरोप, BJP विधायक के बयान पर विधानसभा में हंगामा

जम्मू: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भाजपा विधायक विक्रम रंधावा के जम्मू में जम्मू विकास प्राधिकरण (JDA) की जमीन पर कश्मीरी लोगों के कब्जा करने के आरोपों पर हंगामा हुआ. जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ, कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान हफीज लोन और चौधरी इफ्तिखार ने अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) के विधायक शेख खुर्शीद के साथ मिलकर रंधावा के खिलाफ पोस्टर लहराए और उन पर खुद जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए नारे लगाए.

बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कुछ विधायक भी नारेबाजी में शामिल हो गए और उन्होंने बाहु विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रंधावा से माफी की मांग की.

नारेबाजी के बीच, जम्मू उत्तर से भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने रंधावा का साथ दिया. शर्मा ने खड़े होकर कहा, "यह मामला व्यक्तिगत होता जा रहा है और मुझे लगता है कि विधायक ने अपनी बात साफ कर दी है कि कुल मिलाकर कश्मीरियों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है. मैं विधायक से गुजारिश करता हूं कि वे सदन में हैं और उन्हें अपनी बात साफ करने दें. कब्जा की गई जमीन के बारे में मेरा एक सवाल प्रश्नकाल में नहीं आ सका और लिखे हुए जवाब में बताया गया था कि कश्मीर घाटी में कुल 3.27 लाख कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा है जबकि जम्मू में 14.49 लाख कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा है जो एक गंभीर मामला है."

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर ने उनका जवाब देते हुए कहा, "हमें रंधावा से उपदेश नहीं, बल्कि माफी चाहिए."

इसके बाद शाम लाल शर्मा ने कांग्रेस विधायक पर हमला करते हुए कहा कि वे अपनी जमीन खो चुके हैं. इस पर कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन ने उनसे कहा कि वे जानते हैं कि कश्मीरियों का भला चाहने वाला कौन है.