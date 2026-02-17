कश्मीरियों पर जमीन हड़पने का आरोप, BJP विधायक के बयान पर विधानसभा में हंगामा
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ, जब भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने कश्मीरियों पर जेडीए की जमीन पर हड़पने का आरोप लगाया.
Published : February 17, 2026 at 2:38 PM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भाजपा विधायक विक्रम रंधावा के जम्मू में जम्मू विकास प्राधिकरण (JDA) की जमीन पर कश्मीरी लोगों के कब्जा करने के आरोपों पर हंगामा हुआ. जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ, कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान हफीज लोन और चौधरी इफ्तिखार ने अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) के विधायक शेख खुर्शीद के साथ मिलकर रंधावा के खिलाफ पोस्टर लहराए और उन पर खुद जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए नारे लगाए.
बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कुछ विधायक भी नारेबाजी में शामिल हो गए और उन्होंने बाहु विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रंधावा से माफी की मांग की.
नारेबाजी के बीच, जम्मू उत्तर से भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने रंधावा का साथ दिया. शर्मा ने खड़े होकर कहा, "यह मामला व्यक्तिगत होता जा रहा है और मुझे लगता है कि विधायक ने अपनी बात साफ कर दी है कि कुल मिलाकर कश्मीरियों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है. मैं विधायक से गुजारिश करता हूं कि वे सदन में हैं और उन्हें अपनी बात साफ करने दें. कब्जा की गई जमीन के बारे में मेरा एक सवाल प्रश्नकाल में नहीं आ सका और लिखे हुए जवाब में बताया गया था कि कश्मीर घाटी में कुल 3.27 लाख कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा है जबकि जम्मू में 14.49 लाख कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा है जो एक गंभीर मामला है."
नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर ने उनका जवाब देते हुए कहा, "हमें रंधावा से उपदेश नहीं, बल्कि माफी चाहिए."
इसके बाद शाम लाल शर्मा ने कांग्रेस विधायक पर हमला करते हुए कहा कि वे अपनी जमीन खो चुके हैं. इस पर कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन ने उनसे कहा कि वे जानते हैं कि कश्मीरियों का भला चाहने वाला कौन है.
इस बीच, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने बीच-बचाव करते हुए कहा, "हमें JDA की जमीन के बारे में बात क्यों करनी चाहिए, राज्य और वन की जमीन के बारे में क्यों नहीं. उस जमीन पर भी कब्जा हुआ है और उस पर भी बात होनी चाहिए."
उपमुख्यमंत्री ने कहा, "रंधावा का बयान रिकॉर्ड में है और अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो मंजूर नहीं है, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए. जम्मू-कश्मीर हर किसी और हर धर्म का है और हमें इसे हिंदू-मुस्लिम या कश्मीर बनाम जम्मू का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए."
इसके बाद भाजपा विधायक रंधावा खड़े हुए और कहा, "मैंने किसी भी समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, सिवाय पूरे कश्मीरियों के. सब कुछ रिकॉर्ड में है और अगर कोई बयान किसी समुदाय के खिलाफ था, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं."
फिर, विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने अपने सचिवालय को रिकॉर्ड चेक करने और अगर कोई बयान किसी समुदाय के खिलाफ हो तो उसे हटाने का निर्देश दिया.
