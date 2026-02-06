बंगाल विधानसभा में 'हाई वोल्टेज' ड्रामा! भाजपा विधायक की टिप्पणी पर आग बबूला हुए मुस्लिम मंत्री?
अल्पसंख्यक विकास विभाग के बजट और मदरसों के अनुदान पर हो रही चर्चा पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल की टिप्पणी का किया विरोध.
Published : February 6, 2026 at 5:35 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा उस समय अखाड़ा बन गई जब भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए टिप्पणी की. अल्पसंख्यक विकास विभाग के बजट और मदरसों के अनुदान पर हो रही चर्चा पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल की टिप्पणी का राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने जमकर विरोध किया.
भाजपा विधायक अग्निमित्रा ने अल्पसंख्यक समुदाय के कम शिक्षित होने पर ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद विधानसभा सदन में माहौल पूरी तरह गरमा गया. मंत्री फिरहाद हकीम ने बीजेपी विधायक के बयान का कड़ा विरोध किया और चिल्लाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक देश की संपत्ति हैं, अपराधी नहीं. बाद में, अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने अग्निमित्रा के बयान के उस हिस्से को विधानसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया.
मंत्री फिरहाद हकीम ने भाजपा विधायक की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई. फिरहाद ने कहा, "आप इस तरह पूरे समुदाय का अपमान नहीं कर सकतीं." अग्निमित्रा की बातों का जवाब देते हुए, फिरहाद ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में अल्पसंख्यक समुदाय के योगदान की याद दिलाई. उन्होंने काजी नजरुल इस्लाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद और एपीजे अब्दुल कलाम के नामों का जिक्र करते हुए कहा कि इस समुदाय ने देश बनाने में मदद की है.
मंत्री ने आगे कहा, "जो लोग इस तरह की विभाजनकारी राजनीति करते हैं और किसी समुदाय को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनका व्यवहार 'बर्बरता' से कम नहीं है."
बाद में पत्रकारों से बात करते हुए, राज्य के वरिष्ठ मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने अग्निमित्रा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "अग्निमित्रा ने जो किया है वह असंवैधानिक है. उन्हें विधानसभा में माफी मांगनी चाहिए. ये लोग भारत का इतिहास नहीं जानते. उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान नहीं है. ऐसी महिलाओं को देश से निकाल देना चाहिए."
इससे पहले दिन में, बजट चर्चा में भाग लेते हुए आसनसोल से भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने राज्य सरकार की 'अल्पसंख्यक नीति' की कड़ी आलोचना की. आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने दावा किया कि जहां वाम मोर्चा सरकार ने अल्पसंख्यक विकास और मदरसा शिक्षा के लिए 472 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, वहीं वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है. भाजपा विधायक ने सवाल उठाया कि बजट में लगभग 12 गुना बढ़ोतरी के बावजूद, इस समुदाय का वास्तविक विकास क्यों नहीं हुआ?
अग्निमित्रा ने आरोप लगाया कि सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें महज 1,500 रुपये का भत्ता देकर उनका भविष्य बर्बाद कर रही है. उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सरकार की कड़ी आलोचना की.
