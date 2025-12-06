ओडिशा: रबर की खेती ने बनाया मालामाल, गांव लौटकर लाखों कमा रहे युवा
ओडिशा के गजपति जिले में रबर की खेती से लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है. युवा मजदूर भी अब लाखों कमा रहे हैं.
Published : December 6, 2025 at 8:43 PM IST
गजपति (ओडिशा): गजपति जिले के 40 से ज्यादा गांवों में 400 हेक्टेयर जमीन पर रबर की खेती हो रही है. इससे पर्यावरण सुरक्षा, बाहर से आने वाले मजदूरों की संख्या में कमी, महिला सशक्तिकरण और युवाओं में आत्मनिर्भरता में बड़ा बदलाव आया है. जो लोग दूसरे राज्यों में काम करने गए थे, वे अब अपने गांव लौट रहे हैं और रबर की खेती करके लाखों कमा रहे हैं.
जिले के मुनिसिंग गांव के जेसबील भुयान महाराष्ट्र में काम करने गए थे और कई वर्षों तक वहीं रहे. एक दिन, जब वे अपने गांव गए, तो रबर की खेती देखकर उनका मन बदल गया. अब, जेसबील भुयान रबर की खेती से लाखों रुपये कमा रहे हैं और अपना परिवार चला रहे हैं. जेसबील कहते हैं, "मैं दूसरे राज्यों में काम करता था और अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन घर और परिवार छोड़कर जिंदगी अच्छी नहीं थी. अब, अपने गांव में रहकर और रबर की खेती से पैसे कमाकर, परिवार खुशी-खुशी रह रहा है, पिता-माता और बच्चों की देखभाल करके."
सिर्फ जेसबील भुयान ही नहीं, बल्कि सिदियाल भुयान (29) और सुभाष रोएत (29) भी मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में गए थे. कुछ ने देश के अलग-अलग शहरों में कंस्ट्रक्शन साइट पर तो कुछ ने फैक्ट्रियों में काम किया. रबर की खेती फायदेमंद थी, इसलिए घर लौटने पर उन्हें पक्की आय की उम्मीद दिखी. दूसरे किसानों से प्रेरणा लेकर, आज वे भी अपने परिवार के साथ घर पर रहकर रबर की खेती से गुजारा कर रहे हैं.
गजपति जिले के आदिवासी बहुल गुम्मा ब्लॉक के मुनिसिंग गांव में साल 2000 से पहले लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी. उस समय, परलाखेमुंडी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी और रबर बोर्ड ने सबसे पहले प्रयोग के तौर पर गांव में रबर के पेड़ लगाए थे. बाद में, यहां यह खेती सफल होने के बाद, अब एक किसान परिवार रबर की खेती करके साल में एक लाख रुपये तक कमा सकता है. जिससे उनके परिवार का खाना, बच्चों की पढ़ाई और अन्य खर्चे आसानी से निकल सकते हैं. कम मेहनत में लंबे समय तक फायदेमंद खेती को देखते हुए, अब बड़ी संख्या में किसान रबर की खेती में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.
पहले चरण में सिर्फ 15 हेक्टेयर जमीन पर 6400 रबर के पौधे लगाए गए थे. पेड़ बड़े होने के बाद यहां से रबर का उत्पादन शुरू हो गया है. पेड़ लगाने से करीब 5 से 8 साल बाद पेड़ों से लिक्विड निकाला जाता है. अभी मुनिसिंग, बारंगसिंग, अबेसिंग, सुकाई, तरभा जैसे 40 से ज्यादा गांवों में 400 हेक्टेयर जमीन पर यह खेती चल रही है.
आत्मनिर्भर बन रहीं ग्रामीण महिलाएं
गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में रबर की खेती ने अहम भूमिका निभाई है. गांव की महिलाएं रबर की प्रोसेसिंग, सुखाने और उसे बेचने के लिए बाजार भेजने में अहम भूमिका निभाती हैं. इससे उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है. पिछले कुछ वर्षों से रबर की खेती कर रही जैतानी गमांग कहती हैं, "हमने शुरू में प्रयोग के तौर पर रबर की खेती की थी क्योंकि धान की खेती से लाभ नहीं होता था. पहले दो साल बाद, जब पेड़ बड़े हो गए, तो हमें प्रॉफिट होने लगा. धीरे-धीरे, आस-पास के गांवों के लोगों ने भी रबर की खेती को अपना लिया. अब इससे हमारी रोजी-रोटी चल रही है."
गांव में आकर रबर रहीं कंपनियां
रबर के पेड़ से दूधिया सफेद तरल पदार्थ निकालकर उसे एक लिक्विड केमिकल के साथ मिलाकर धूप में सुखाकर पेस्ट बनाया जाता है. इसके बाद, इसे खास तरह से स्मोक (smoke) किया जाता है. धीरे-धीरे यह रबर में बदल जाता है. इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग दी गई है. अब देश के अलग-अलग हिस्सों में रबर की डिमांड बहुत ज्यादा है. चूंकि अलग-अलग कंपनियां इन गांवों में आकर रबर खरीद रही हैं, इसलिए किसानों को इसे बेचने में कोई दिक्कत नहीं है और किसान को इससे कमाई हो रही है.
किसानों को जरूरी ट्रेनिंग देता है रबर बोर्ड
ITDA (इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंशुमान महापात्रा कहते हैं, "इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी अलग-अलग समय पर रबर की खेती के लिए सहायक सुविधाएं प्रदान कर रही है. पौधे, स्मोकहाउस, गोदाम, जरूरी सामान और हर तरह की मदद दी जा रही है. रबर बोर्ड जरूरी ट्रेनिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं दे रहा है. कई इलाकों में किसानों को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, जिससे यह खेती इन इलाकों में प्रचलित हो गई है."
महापात्रा ने कहा, "ITDA और रबर बोर्ड की मदद से 1995 से रबर के पौधे लगाए गए. लगाने के 8 साल बाद पेड़ों से दूध निकलता है और रबर बनता है. पहले चरण में 1200 पेड़ दिए गए. ITDA और रबर बोर्ड ने 40 गांवों में 397 हेक्टेयर में रबर के पेड़ लगाए. इसमें 224 बेनिफिशियरी लगे हुए हैं. 3 स्मोकहाउस में से एक काम कर रहा है. अब 2 और बन गए हैं. रबर की खेती से आदिवासी लोगों को फायदा हुआ है."
