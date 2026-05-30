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पंजाब में आरटीआई कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह की गोली मारकर हत्या

मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी और फोरेंसिक एक्सपर्ट और सिमरनजीत सिंह की फाइल फोटो ( ETV Bharat )

जालंधर/फगवाड़ा: पंजाब में आरटीआई कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह की शनिवार को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना फगवाड़ा में चिहरू के पास लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के 'ला गेट' के पास हुई. घटना से इलाके में दहशत और तनाव का माहौल छा गया. बताया जाता है कि सिमरनजीत सिंह अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उनकी गाड़ी रोक ली और उन पर गोलियां चला दीं. गोली लगने से सिमरनजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद, हमलावर अपनी कार और हथियार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. गौरतलब है कि कुछ समय पहले, मॉडल टाउन इलाके में सिमरनजीत सिंह की जान लेने की कोशिश की गई थी, जिसमें वह बाल-बाल बच गए थे. उस मामले में, जोगा फोल्डीवाला का नाम भी सामने आया था. इस पुराने विवाद को भी मौजूदा हत्या के मामले से जोड़ा जा रहा है.