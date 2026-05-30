पंजाब में आरटीआई कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह की गोली मारकर हत्या
सिमरनजीत सिंह अपनी कार में जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उनकी गाड़ी रोकी और गोलियां चला दीं. उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
Published : May 30, 2026 at 7:40 PM IST
जालंधर/फगवाड़ा: पंजाब में आरटीआई कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह की शनिवार को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना फगवाड़ा में चिहरू के पास लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के 'ला गेट' के पास हुई. घटना से इलाके में दहशत और तनाव का माहौल छा गया.
बताया जाता है कि सिमरनजीत सिंह अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उनकी गाड़ी रोक ली और उन पर गोलियां चला दीं. गोली लगने से सिमरनजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद, हमलावर अपनी कार और हथियार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी.
गौरतलब है कि कुछ समय पहले, मॉडल टाउन इलाके में सिमरनजीत सिंह की जान लेने की कोशिश की गई थी, जिसमें वह बाल-बाल बच गए थे. उस मामले में, जोगा फोल्डीवाला का नाम भी सामने आया था. इस पुराने विवाद को भी मौजूदा हत्या के मामले से जोड़ा जा रहा है.
इस संबंध में डीआईडी जालंधर रेंज नवीन सिंगला ने कहा, "फगवाड़ा के सतनामपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में एक शव बरामद किया गया है. मृतक की पहचान जालंधर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह के रूप में हुई है, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है. शव के पास खड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक .32 बोर की पिस्तौल और एक .12 बोर की राइफल बरामद की गई है. इसके बाद हत्या और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. अलग-अलग टीमें गठित कर मामले की जांच की जा रही है और यदि आवश्यक हुआ, तो काउंटर इंटेलिजेंस की मदद भी ली जाएगी, ताकि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके.
फिलहाल, पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर रही है. इस सनसनीखेज हत्या ने एक बार फिर पूरे राज्य में आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सूत्रों के अनुसार, यह हत्या आरटीआई से जुड़े किसी विवाद या निजी रंजिश का नतीजा हो सकती है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी मकसद की पुष्टि नहीं की है. जांच अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से गहन जांच की जा रही है, और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य तकनीकी सबूतों की जांच की जा रही है.
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