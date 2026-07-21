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हैदराबाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 2028 तक 100% ग्रीन बनाने का प्लान

हैदराबाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 2028 तक 100% ग्रीन बनाने का प्लान ( ETV Bharat )

हैदराबाद: ऐसे समय में जब क्लाइमेट चेंज और बढ़ता एयर पॉल्यूशन आम जिंदगी के लिए एक चुनौती बन रहे हैं, राज्य सरकार के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने अपना नजरिया बदल दिया है. ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम धीरे-धीरे पूरे राज्य में फैल रहा है. यह शहरों और कस्बों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने और नॉइज पॉल्यूशन को कम करने में अपनी भूमिका निभा रहा है.

अब तक आरटीसी ने धीरे-धीरे डीजल बसों की जगह 1050 इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं. इनमें से 540 ग्रेटर हैदराबाद जोन में और 510 जिलों में चल रही हैं. ई-बसों की वजह से डीजल की खपत कम हुई है और हर दिन 208 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हुआ है. हवा में बारीक और बहुत बारीक धूल के कणों (PM 10 और PM 2.5) की मौजूदगी भी धीरे-धीरे कम हो रही है.

इसी जोश के साथ आरटीसी 2028 तक 636 टन एमिशन कम करने के पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ रहा है. इसके तहत इसने 2028 तक हैदराबाद आउटर रिंग रोड (ORR) के अंदर 100 ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां उपलब्ध कराने का टारगेट रखा है. इसके लिए यह सभी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदल रहा है. अगर यह मुमकिन हुआ तो फ्यूल इंपोर्ट पर डिपेंडेंस भी कम होगी. फिर ई-बसें साफ हवा, हेल्दी शहर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को पाने में मदद करेंगी.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा..

अभी ई-बसें: 1,050