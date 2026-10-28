29 नवंबर को दिल्ली में RSS का 'राष्ट्र वंदनम' कार्यक्रम, मोहन भागवत करेंगे संबोधित
संघ राष्ट्र गुरुवार को राष्ट्र वंदनम नामक बड़ा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 8:16 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) 29 नवंबर को दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 स्थित समरसता स्थल पर ‘राष्ट्र वंदनम’ नामक बड़ा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है. कार्यक्रम को आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत संबोधित करेंगे. इस अवसर पर आरएसएस के स्वयंसेवक गण वेश में शामिल होंगे.
संगठन का पारंपरिक बैंड ‘जय घोष’ कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुति देगा, जिसमें करीब 2,000 स्वयंसेवक बैंड दल का हिस्सा होंगे. व्यवस्थाओं के लिए लगभग 5,000 स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है और तैयारी 24 नवंबर से शुरू हो चुकी है. कार्यक्रम में सेवानिवृत्त नौकरशाहों, खिलाड़ियों, समाजसेवकों, सेवा बस्तियों के सदस्यों और सिविल सोसाइटी के प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है.
प्रवेश प्रत्येक अतिथि को दिए गए विशिष्ट क्यूआर कोड के माध्यम से होगा. इस दौरान ‘नशा मुक्त’ अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें नशा मुक्त समाज के लिए संकल्प और नशे के दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम शामिल होंगे. पर्यावरण संरक्षण के तहत आरएसएस ने 50,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से लगभग 30,000 पहले ही रोपे जा चुके हैं.
आयोजकों ने 19 कॉलोनियों को चिह्नित कर उन्हें शून्य अपशिष्ट (जीरो वेस्ट) इलाकों में बदल दिया है।यह कार्यक्रम आरएसएस की चल रही आउटरीच और शताब्दी वर्ष की गतिविधियों का हिस्सा है. अलग से, संगठन की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 2 से 4 नवंबर तक इंदौर में आयोजित होने वाली है.
ये भी पढ़ें: रिजीम चेंज से मुद्दे हल नहीं होते, आंदोलन समाधान देने के लिए होने चाहिए: प्रदर्शनों पर बोले RSS प्रमुख भागवत