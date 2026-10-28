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29 नवंबर को दिल्ली में RSS का 'राष्ट्र वंदनम' कार्यक्रम, मोहन भागवत करेंगे संबोधित

आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) 29 नवंबर को दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 स्थित समरसता स्थल पर ‘राष्ट्र वंदनम’ नामक बड़ा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है. कार्यक्रम को आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत संबोधित करेंगे. इस अवसर पर आरएसएस के स्वयंसेवक गण वेश में शामिल होंगे.

संगठन का पारंपरिक बैंड ‘जय घोष’ कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुति देगा, जिसमें करीब 2,000 स्वयंसेवक बैंड दल का हिस्सा होंगे. व्यवस्थाओं के लिए लगभग 5,000 स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है और तैयारी 24 नवंबर से शुरू हो चुकी है. कार्यक्रम में सेवानिवृत्त नौकरशाहों, खिलाड़ियों, समाजसेवकों, सेवा बस्तियों के सदस्यों और सिविल सोसाइटी के प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है.