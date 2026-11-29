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दिल्ली: 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर RSS का भव्य 'राष्ट्र वंदनम' कार्यक्रम, मोहन भागवत सहित अमित शाह और CM रेखा गुप्ता ने लिया हिस्सा

आरएसएस के राष्ट्रवंदनम कार्यक्रम में कई नेता हुए उपस्थित. फोटो- सोशल मीडिया ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-23 स्थित समरसता स्थल पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य ‘राष्ट्र वंदनम्’ कार्यक्रम आयोजित किया गया. संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुईं. इस विशाल आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, "जब दुनिया में सनातन धर्म के उत्थान के लिए ईश्वर की इच्छा होती है, तो भारत का उत्थान होता है और भगवान कृष्ण की भी यही इच्छा थी, इसलिए भारत का उत्थान निश्चित है. शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को गहराई और व्यापकता से समझकर, उन्होंने यह बात हमारे सामने रखी है. अगर हम तब से लेकर आज तक के अपने इतिहास को देखें, तो हम कदम-कदम पर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. भारत के सामने यह कर्तव्य है. आज, दुनिया भी धीरे-धीरे इस बारे में बात करने लगी है."