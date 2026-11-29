दिल्ली: 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर RSS का भव्य 'राष्ट्र वंदनम' कार्यक्रम, मोहन भागवत सहित अमित शाह और CM रेखा गुप्ता ने लिया हिस्सा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 'राष्ट्रवंदनम्' कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया.
Published : November 29, 2026 at 4:54 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-23 स्थित समरसता स्थल पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य ‘राष्ट्र वंदनम्’ कार्यक्रम आयोजित किया गया. संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुईं. इस विशाल आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, "जब दुनिया में सनातन धर्म के उत्थान के लिए ईश्वर की इच्छा होती है, तो भारत का उत्थान होता है और भगवान कृष्ण की भी यही इच्छा थी, इसलिए भारत का उत्थान निश्चित है. शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को गहराई और व्यापकता से समझकर, उन्होंने यह बात हमारे सामने रखी है. अगर हम तब से लेकर आज तक के अपने इतिहास को देखें, तो हम कदम-कदम पर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. भारत के सामने यह कर्तव्य है. आज, दुनिया भी धीरे-धीरे इस बारे में बात करने लगी है."
#WATCH | Delhi | RSS chief Mohan Bhagwat says, "When it is God's will for the rise of Sanatan Dharma in the world, India rises. And Lord Krishna had this desire, so India's rise is certainly destined... By deeply and broadly understanding the body, mind, intellect, and soul, they… pic.twitter.com/nGJPh9KI0N— ANI (@ANI) November 29, 2026
मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रभक्ति, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और समाज के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का संदेश देना रहा. कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों और उपस्थित लोगों को संबोधित किया. आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी भी खास रही.
हजारों स्वयंसेवकों ने अपनी सहभागिता दिखाई
कार्यक्रम में संघ की 100 वर्षों की यात्रा, समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी, परिवार प्रबोधन और सामाजिक एकता जैसे विषयों पर जोर दिया गया. हजारों स्वयंसेवकों ने अनुशासित शारीरिक प्रदर्शन और संघ के पारंपरिक घोष वादन के जरिए कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई. आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे.
दुनिया की अपेक्षा है कि भारत नेतृत्व करे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वासपात्र देश हमारा भारतवर्ष है। सब प्रकार के अंतरराष्ट्रीय तनावों के बीच भी सबके प्रति अपनी सद्भावना दर्शाने वाला दुनिया का एकमात्र देश भारतवर्ष है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 29, 2026
भारत सबको मदद करता है। जो उसको मदद नहीं करते, उनकी भी मदद… pic.twitter.com/5S9Dmcpnlq
रोहिणी में आयोजित ‘राष्ट्र वंदनम्’ कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 वर्षों की यात्रा को याद करते हुए राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता, एकता और सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश दिया. इस विशाल आयोजन में देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का आह्वान भी किया गया.
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