RSS नेता के पोते की हत्या: फिरोजपुर पुलिस ने किया मास्टरमाइंड का एनकाउंटर, अस्पताल में भर्ती

फिरोजपुर (पंजाब): फिरोजपुर पुलिस ने RSS नेता दीना नाथ के पोते नवीन अरोड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी जतिन काली को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी गोली लगने से घायल हो गया है और उसका फिरोजपुर सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है.

SSP भूपिंदर सिंह ने बताया, "पुलिस RSS के एक सीनियर नेता के पोते नवीन अरोड़ा के मर्डर केस में सक्रिय जांच कर रही है और अब देर रात उन्होंने इस केस के मास्टरमाइंड जतिन काली को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस मर्डर केस का मास्टरमाइंड जतिन काली गांव आरिफ के इलाके में घूम रहा है, जिस पर पुलिस ने अलग-अलग टीमें लगाकर उसकी नाकाबंदी कर दी."

एसएसपी हिंस ने बताया, "नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से आती दिखी, जब उसे रुकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार तेजी से भाग निकला. इसके बाद जब पुलिस ने गाड़ियों से मोटरसाइकिल का पीछा किया तो आरोपी जतिन काली ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी. आरोपी की चलाई गोली पुलिस की गाड़ी की खिड़की में लगी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और आरोपी घायल हो गया. आरोपी का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है."

SSP भूपिंदर सिंह के मुताबिक, "एक आरोपी के जन्मदिन पर घटना में शामिल सभी आरोपी इकट्ठा हुए और मर्डर को लेकर सारी प्लानिंग की गई. घटना को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने दो बार नवीन अरोड़ा की रेकी की. इसके बाद टीमें बनाई गईं, जिनमें से कुछ आरोपी उत्तर प्रदेश से हथियार लाए और फिर नवीन अरोड़ा को गोली मारकर हत्या कर दी."