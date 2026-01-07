ETV Bharat / bharat

आरएसएस की बैठक के आखिरी दिन चर्चा के बिंदुओं पर लगेगी मुहर, मोहन भागवत समेत कई कद्दावर लीडर होंगे शामिल

मथुरा में आरएसएस की बैठक के आखिरी दिन चर्चा के बिंदुओं पर मुहर लगेगी. ( ETV Bharat )

मथुरा: यूपी के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय बैठक का आज समापन हो जाएगा. अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में रखे गए बिंदुओं पर आज सहमति दी जाएगी. बैठक में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे. ये बैठक 5 जनवरी को प्रारंभ हुई थी. वहीं 8 जनवरी से 10 जनवरी तक राजनीतिक गलियारों के नेता मोहन भागवत से मिलने के लिए वृंदावन पहुंच रहे हैं. आरएसएस की बैठक का आज अंतिम दिन वृंदावन के रुक्मिणी विहार में स्थित केशव धाम परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय बैठक का अंतिम दिन आज होगा और दो दिन में रखे गए बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा होने के बाद सहमति जताई जाएगी. संगठन की बैठक में संघ प्रचारक पदाधिकारियों के साथ वर्तमान से कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, मुकुंद, अरुण कुमार, राम दत्ता चक्रधर, अतुल लिमये और आलोक कुमार भी शामिल होंगे. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार सहित कई बिंदुओं पर चर्चा राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक के दौरान संगठन के प्रचारक और मंत्रियों के बीच में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई. इसमें पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्या की घटनाओं को रोकना और हिंदुओं की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे शामिल थे.