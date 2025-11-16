पंजाब: RSS नेता के पोते की दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या, लोगों में आक्रोश
फिरोजपुर में दिन-दहाड़े युवक की हत्या के बाद आमलोगों में आक्रोश है. पुलिस के खिलाफ रोष प्रकट किया.
Published : November 16, 2025 at 2:18 PM IST
फिरोजपुर (पंजाब): पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस नेता के पोते की दिन-दहाड़े बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक, आरएसएस के वरिष्ठ नेता दीननाथ के पोते नवीन कुमार जब अपनी दुकान की ओर जा रहे थे, तभी दो अज्ञात हमलावरों ने उन पर अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दीं. एक गोली उनके सिर में लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़े. जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
मृत युवक के पिता बलदेव कृष्ण अरोड़ा ने बताया कि "वे दुकान पर बैठे थे तभी उनका बेटा कहने लगा कि वह बच्चों को पार्क में ले जा रहा है. कुछ देर बाद लड़के दौड़ते हुए दुकान पर आए और बताया कि किसी ने उनके बेटे नवीन को गोली मार दी है."
पुलिस के खिलाफ नारेबाजीः
भीड़-भाड़ वाले बाजार में गोलियां चलते ही फिरोजपुर में दहशत का माहौल फैल गया. लोग अपनी दुकानें बंद करके चले गए. जिस जगह पर गोली मारी गयी वह शहर के बिल्कुल बीचो-बीच स्थित है. इस घटना को लेकर दुकानदारों में भारी रोष देखा गया. उन्होंने मौके पर सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की.
सरकार के खिलाफ आक्रोशः
भाजपा नेता राजेश मेहता ने कहा कि "हत्या की इस घटना से दहशत का माहौल बन गया है. उन्होंने कहा कि मृतक युवक और उसका परिवार बहुत ही सम्मानीय है और यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. आज पूरे पंजाब में यही स्थिति है, जहां राह चलते किसी के सिर में गोली मार दी जाती है. देश के सभी राज्यों में पंजाब के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं. पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है और जब भी पूछो तो तुरंत जवाब देते हैं कि हमारे पास फोर्स नहीं है."
भाजपा नेता ने कहा, "पंजाब में पुलिस मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सुरक्षा में तैनात है और एक आम आदमी है जिसे कोई भी कहीं भी गोली मार सकता है. जहां आज हत्या हुई, कल एक बुजुर्ग दंपति को लूट लिया गया. अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में लोग घरों से निकलना बंद कर देंगे. आतंकवाद से भी बदतर समय आ गया है, तब होता था कि रात हो जाए तो घर चले जाएं, लेकिन अब बाजारों में खुलेआम घटनाएं होने लगी हैं, जो पहले कभी नहीं हुई थीं."
पुलिस कर रही कार्रवाईः
इस मामले में पुलिस का कहना है कि युवक को गोली मारने की खबर सामने आई है, जिसके बाद वे मौके पर जा रहे हैं. पुलिस का कहना था कि जल्द ही इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
