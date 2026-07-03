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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT जांच पूरी हुए बिना किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं - इंद्रेश कुमार

आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप बंद होने चाहिए. संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...

Senior RSS leader Indresh Kumar
आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 8:40 PM IST

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नई दिल्ली : राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी के आरोपों पर सियासत तेज हो गई है, लेकिन अब इस पूरे विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पहली बार बयान दिया है. आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि ये घटना बहुत दुखदाई है और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है. मगर साथ ही उन्होंने एक बयान जारी कर ये भी कहा है कि इसके पीछे हिंदू आस्था को आहत और चोट पहुंचाने का एक बड़ा षडयंत्र भी लग रहा है. इस मुद्दे पर बोलते हुए आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि ये षडयंत्र ही है और सरकार ने एसआईटी जांच बिठा दी है और उसके जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए.

उन्होंने साफ कहा कि जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप बंद होने चाहिए. एसआईटी को पूरी स्वतंत्रता दी गई है और सच्चाई सामने आने तक धैर्य रखना ही देशहित में है. आरएसएस की तरफ से सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने बयान जारी कर कहा है कि श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों रामभक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिन्दू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केन्द्र बना है.

आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार से ईटीवी भारत की संवाददाता अनामिका रत्ना ने बात की. (ETV Bharat)

अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों की भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है. जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मान कर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों रामभक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे. वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी चाहिए. इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे. हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिन्दू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिन्दू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें.

इसपर बोलते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम मंदिर दान मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित की गई है. जांच एजेंसी को पूरी स्वतंत्रता दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार, मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद आवश्यक अंतरिम कदम उठा रहे हैं तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी.

इंद्रेश कुमार ने कहा कि बिना जांच पूरी हुए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि जो लोग इस मामले को समय से पहले राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए. जल्दबाजी में आरोप लगाना न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसा है. भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा होना चाहिए.

इंद्रेश कुमार ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस मुद्दे के जरिए माहौल खराब करने और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लोगों को जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए और जांच पूरी होने तक संयम बनाए रखना चाहिए. यह बयान आरएसएस की ओर से मामले पर संयम और जांच पर भरोसा जताता है.

यह आरएसएस की पहली औपचारिक प्रतिक्रिया मानी जा रही है, जब दत्तात्रेय होसबाले ने ये आधिकारिक लिखित बयान दिया है. फिलहाल पूरा मामला एसआईटी की जांच के अधीन है और उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी.

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