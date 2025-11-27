पंजाब: फाजिल्का में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश ढेर, RSS नेता के पोते की हत्या में था शामिल
पंजाब के फाजिल्का में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया.
Published : November 27, 2025 at 3:17 PM IST
फाजिल्का (पंजाब) : आरएसएस नेता दीनानाथ नेता के पोते नवीन अरोड़ा की फिरोजपुर के एक मार्केट में गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में फिरोजपुर पुलिस की कार्रवाई जारी है. अब फाजिल्का में इस मामले का मुख्य शूटर बादल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है.
इस बारे में डीआईजी फिरोजपुर रेंज हरमनबीर सिंह गिल ने बताया, 'कुछ दिन पहले फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की गैंगस्टर बादल और उसके साथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. जांच के दौरान जानकारी मिली कि आरोपियों ने फाजिल्का जिले के गांव मामू जोया के श्मशान घाट में हथियार छिपाए हैं, इसलिए पुलिस हथियार बरामद करने वहां गई थी. उसी जगह छिपे तीन गैंगस्टरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, इस दौरान गैंगस्टर बादल को गोली लगने से मौत हो गई.'
डीआईजी के अनुसार, इस मुठभेड़ में बलकौर सिंह नाम के एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी और उसे इलाज के लिए फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मुठभेड़ के दौरान मारा गया गैंगस्टर बादल, नवीन अरोड़ा मर्डर केस का मुख्य आरोपी था. पुलिस ने गैंगस्टर के शव को फाजिल्का के सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया है और डॉक्टर पेपरवर्क पूरा करके उसका पोस्टमॉर्टम करेंगे. -
डीआईजी फिरोजपुर रेंज हरमनबीर सिंह गिल ने आगे कहा कि नवीन अरोड़ा की हत्या के बाद, फिरोजपुर पुलिस ने पहले तीन गैंगस्टर जतिन काली, नमन और हर्ष को गिरफ्तार किया था. केस के मास्टरमाइंड जतिन काली ने फिरोजपुर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह गोली लगने से घायल हो गया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
इससे पहले, फिरोजपुर एससएपी भूपिंदर सिंह ने कहा, 'गिरफ्तार आरोपी हर्ष और कनव ने जांच के दौरान बताया था कि हत्या का मास्टरमाइंड आरोपी जतिन काली था और वह किसी भी कीमत पर नवीन अरोड़ा को मारना चाहता था. इस काम के लिए उसने आरोपियों को एक लाख रुपये की सुपारी भी दी थी.
नवीन अरोड़ा मर्डर केस के मास्टरमाइंड जतिन काली को फिरोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा, केस में शामिल आरोपी नमन और हर्ष को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और आज मुख्य आरोपी बादल को पंजाब के फाजिल्का में एक श्मशान घाट पर एनकाउंटर में मार गिराया गया है.
