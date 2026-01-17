ETV Bharat / bharat

RSS उत्तराखंड में आयोजित करेगी भव्य हिंदू सम्मेलन, प्रचारकों ने संभाली कमान, जानिये पूरी रणनीति

26 फरवरी तक हिन्दू सम्मेलन कार्यक्रम को प्रदेश भर में संपन्न करने का लक्ष्य रखा गया है.

RSS HINDU CONFERENCE
उत्तराखंड में RSS का हिंदू सम्मेलन (फाइल फोटो) (ANI))
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 17, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
देहरादून: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भविष्य में पांच बड़े बदलाव यानी पंच परिवर्तन को लेकर उत्तराखंड में करीब 800 जगह पर हिंदू सम्मेलन करने जा रहा है. जिसकी मुख्य वजह यही है कि देशभर में बने माहौल को देखते हुए हिंदुओं को एकजुट किया जा सके. इसके लिए आरएसएस के प्रांत प्रचारक की ओर से रणनीतियां भी तैयार कर ली गई हैं. जिसके तहत शक्ति केंद्रों, वार्ड और न्याय पंचायत स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. इस सम्मेलन में हर घर से व्यक्ति को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रदेश में का एक बड़ा हिंदू सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है. इसमें सामाजिक समरसता के साथ ही जन जागरूकता पर भी फोकस किया जाएगा. समाज के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के प्रति भी तमाम पहलुओं पर फोकस होगा.

उत्तराखंड में RSS का हिंदू सम्मेलन (ETV Bharat)

दरअसल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष के तहत कई आयोजन कर रहा है. जिसके तहत प्रदेश में कई विचारों को पर आधारित एक प्रारूप तैयार किया है. उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में अलग-अलग विषय पर आधारित कार्यक्रमों का प्रारूप तैयार किया गया है. इस हिन्दू सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी कई हिन्दू संगठनो के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी शामिल होंगे.

आरएसएस प्रांत प्रचारक संजय कुमार ने बताया आरएसएस शताब्दी वर्ष पर संघ की ओर से तमाम कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं. पिछले साल विजय दशमी पर संघ को 100 साल पूरे होने पर मंडल और बस्ती में पूर्ण गणवेश के साथ शाखा का संचालन किया गया. ऐसे में अब उत्तराखंड में हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है. जिसके तहत हर शक्ति केंद्र, वार्डो, न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस हिन्दू सम्मेलन के तहत प्रदेश के 800 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसमें पंच परिवर्तन का विषय काफी महत्वपूर्ण होगा. लिहाजा, आगामी 26 फरवरी तक हिन्दू सम्मेलन कार्यक्रम को प्रदेश भर में संपन्न करने का लक्ष्य रखा गया है. पंच परिवर्तन में शामिल बिंदुओं के सवाल पर प्रांत प्रचारक के कहा संघ ने विचार किया है कि शाखा लगाते हैं. सेवा का काम करते हैं. कई बार अपने घर के काम छोड़ देते हैं. जिसमें पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी आचरण और सामाजिक समरसता शामिल है.

उन्होंने बताया हिंदू सम्मेलन, सम्मानित लोगों को शामिल करते हुए आयोजित किया जाएगा. इस सम्मेलन में स्थानीय लोगों की भागीदारी रहेगी. सभी धार्मिक संगठन, सभी मंदिर भी शामिल होंगे. उन्होंने कहा आरएसएस के हिंदू सम्मेलन में हर घर से व्यक्ति शामिल होगा. जिसको लेकर तैयरियां चल रही हैं.

