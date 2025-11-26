ETV Bharat / bharat

जयराम रमेश का दावा: संविधान का ड्राफ्ट बनाने में RSS की कोई भूमिका नहीं, पीएम-गृहमंत्री तोड़ रहे सिद्धांत

कांग्रेस नेता ने कहा कि संविधान बनाने में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान को तोड़-मरोड़ रहे हैं.

भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और आखिरी गवर्नर-जनरल सी. राजगोपालाचारी का जिक्र करते हुए, रमेश ने संविधान बनाने वालों की तारीफ की, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल और ड्राफ़्टिंग कमेटी के हेड डॉ. बी.आर. अंबेडकर शामिल थे.

नई दिल्ली : संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस सांसद और संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और केंद्र पर तीखा हमला किया, और संवैधानिक सिद्धांतों को तोड़ने का आरोप लगाया.

एक्स पर एक पोस्ट में जयराम रमेश ने लिखा, "...यह सब संविधान बनाने के इतिहास का हिस्सा है जिसमें आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी. असल में, संविधान अपनाने के बाद इसका रोल उस पर हमला करना और उसे कमजोर करना था, और इसी रोल को मौजूदा पीएम और गृहमंत्री ने आगे बढ़ाया है, जो सोचे-समझे तरीके से संविधान के सिद्धांतों, नियमों और तरीकों को तोड़-मरोड़ रहे हैं."

कांग्रेस सांसद ने 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा की बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के भाषण को याद किया, जिस दिन संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया था. रमेश ने कहा कि शनिवार, 26 नवंबर 1949 को सुबह 10 बजे संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे. डॉ. अंबेडकर द्वारा पिछले दिन प्रस्तुत भारत के संविधान के मसौदे को औपचारिक रूप से अपनाने के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखने से पहले, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अपनी टिप्पणी की.

उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अपनाए जाने वाले मसौदे की पृष्ठभूमि और मुख्य बिंदुओं को समझाते हुए अपने भाषण में, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने याद किया: 'संविधान के संबंध में संविधान सभा ने जो तरीका अपनाया, वह सबसे पहले एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसके 'संदर्भ की शर्तें' निर्धारित करना था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने (13 दिसंबर 1946 को) एक प्रेरक भाषण में पेश किया था और जो अब हमारे संविधान की प्रस्तावना है. इसके बाद, संवैधानिक समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया. डॉ. अंबेडकर ने इन समितियों के नामों का उल्लेख किया. इनमें से कई समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल थे, जिन्हें हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों का श्रेय जाता है.

इस बीच, कांग्रेस ने अपनी सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिया है कि वे 26 नवंबर को देश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों (PCC) के ऑफिस और जिला हेडक्वार्टर पर 'संविधान बचाओ दिवस' के तौर पर मनाएं.

