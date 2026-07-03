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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले बोले- 'दोषियों को मिले कड़ी सजा...'

आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ( ANI )

नई दिल्ली : राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का बयान सामने आया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दानपेटियों से हुई चोरी की घटना पर गहरा दुख और नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले. उन्होंने कहा कि पीढ़ियों के संघर्ष, करोड़ों रामभक्तों के समर्पण, त्याग और बलिदान से निर्मित भव्य राम मंदिर पूरे हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है. ऐसे पवित्र स्थल पर हुई चोरी की घटना ने समाज और रामभक्तों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है और हम सभी इस घटना से दुखी हैं. होसबाले ने कहा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आग्रह पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है और उसकी सिफारिशों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है. यह पक्का करना ज़रूरी है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसे सख्त सज़ा मिले.