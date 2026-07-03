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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले बोले- 'दोषियों को मिले कड़ी सजा...'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर आघात बताया.

RSS General Secretary Dattatreya Hosabale
आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 3:45 PM IST

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नई दिल्ली : राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का बयान सामने आया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दानपेटियों से हुई चोरी की घटना पर गहरा दुख और नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले.

उन्होंने कहा कि पीढ़ियों के संघर्ष, करोड़ों रामभक्तों के समर्पण, त्याग और बलिदान से निर्मित भव्य राम मंदिर पूरे हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है. ऐसे पवित्र स्थल पर हुई चोरी की घटना ने समाज और रामभक्तों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है और हम सभी इस घटना से दुखी हैं.

होसबाले ने कहा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आग्रह पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है और उसकी सिफारिशों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है. यह पक्का करना ज़रूरी है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसे सख्त सज़ा मिले.

ट्रस्ट स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के साथ-साथ पूरे हिंदू समाज से उम्मीद कर सकता है कि इस बेहद निंदनीय घटना को अपवाद माना जाए और व्यवस्थाओं और कामकाज में सभी कमियों को दूर करने के लिए पूरी गंभीरता से असरदार कदम उठाए जाएं, ताकि अयोध्या मंदिर में करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा अटूट और अटूट बनी रहे.

उन्होंने कहा, मौजूदा उलझन और अनिश्चितता खत्म होनी चाहिए. इस नज़रिए से, हमारी उम्मीद है कि मंदिर मैनेजमेंट और बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सभी जरूरी कदम उठाएगी. हमें विश्वास है कि सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिना किसी रुकावट के, पारदर्शी सिस्टम के साथ काम करने और पवित्रता, पवित्रता और गहरी धार्मिकता से भरे माहौल के ज़रिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हिंदू समाज की आस्था और भरोसे को मज़बूत करता रहेगा.

साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पूरे हिंदू समाज से अपील करता है कि इस मुश्किल समय में जरूरी सब्र और संयम दिखाएं और हिंदू-विरोधी, देश-विरोधी ताकतों की साजिशों को नाकाम करें जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का फ़ायदा उठाकर हिंदू धर्म और समाज को बदनाम करना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें- राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्रास तेज, 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे करेंगे राम रक्षा आंदोलन

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