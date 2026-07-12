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RSS ने राम मंदिर के दान में अनियमितताओं पर चिंता जताई: कर्नाटक में तीन दिवसीय बैठक संपन्न

बेलगावी में हुई आरएसएस की अखिल भारतीय प्रचारक बैठक में अयोध्या राम मंदिर के दान में हुई अनियमितताओं पर गहरी चिंता व्यक्त की गयी.

RSS Pracharak Baithak Belagavi
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर रविवार, 12 जुलाई, 2026 को कर्नाटक के बेलगावी में RSS की सालाना अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 12, 2026 at 6:48 PM IST

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बेलगावी (कर्नाटक): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की वार्षिक अखिल भारतीय प्रचारक बैठक रविवार को शहर में संपन्न हो गई. उत्तर कर्नाटक अभियान के संभागीय प्रमुख कृष्ण जोशी ने बताया कि इस बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत सहित सभी लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के दान में हुई गड़बड़ियों पर चिंता व्यक्त की है. शहर के अनगोल में जन कल्याण ट्रस्ट के संत मीरा स्कूल में आयोजित तीन दिवसीय बैठक को लेकर संघ द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई.

इस अवसर पर बोलते हुए कृष्ण जोशी ने कहा, "बैठक में यह विश्वास जताया गया कि राम मंदिर तीर्थक्षेत्र न्यास (ट्रस्ट) के अनुरोध पर की जा रही एसआईटी (SIT) और पुलिस जांच एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी. न्यास को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. इसके साथ ही यह उम्मीद जताई गई कि इस घटना से राम मंदिर के प्रति लोगों की भक्ति और गहरी आस्था प्रभावित नहीं होगी."

बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित कुल 226 प्रचारक उपस्थित थे. बैठक में मार्च 2026 के बाद संघ के विभिन्न स्तरों पर आयोजित किए गए प्रशिक्षण वर्गों की समीक्षा की गई. इस वर्ष देश भर में कुल 83 संघ शिक्षा वर्ग और 12 कार्यकर्ता विकास वर्ग संपन्न हुए, जिनमें कुल 18,842 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया.

कृष्ण जोशी ने बताया कि इस प्रशिक्षण में शाखा संचालन, संघ की कार्यप्रणाली, ग्राम विकास, कुटुंब प्रबोधन (पारिवारिक शिक्षा), आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय शामिल थे.

अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि शाखा स्तर पर कार्ययोजना को लागू करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. अगले सितंबर तक शाखाओं के अधिकतम विस्तार की योजना पर भी बात हुई. इसके साथ ही, शताब्दी वर्ष (सौवें साल) के हिस्से के रूप में आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और तय किए गए बाकी कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा हुई.

बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए सरसंघचालक के देशव्यापी दौरे की योजना पर भी चर्चा की गई. सुनील आंबेकर ने बताया कि जनगणना के समय मिलने वाली जानकारियों और जनसांख्यिकीय असंतुलन (डेमोग्राफिक इम्बैलेंस) से पैदा होने वाली चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की गई, साथ ही नशीली दवाओं (ड्रग्स) के बढ़ते प्रभावों पर भी चर्चा की गई.

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