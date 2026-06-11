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RSS कार्यकर्ता की बेटी के आशीर्वाद समारोह में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, कानपुर में जुटेंगे कई बड़े नेता

संघ प्रमुख मोहन भागवत: संगठन की मजबूती का दिया संदेश, RSS कार्यकर्ता की बेटी के आशीर्वाद समारोह में होंगे शामिल; रूट डायवर्जन लागू

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RSS कार्यकर्ता की बेटी के आशीर्वाद समारोह में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 10:52 AM IST

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कानपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे. स्टेशन से वे सीधे सिविल लाइंस क्षेत्र के लिए रवाना हुए.

वहीं शहर में कदम रखते ही संघ प्रमुख ने स्थानीय वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक की. इस बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य विस्तार की रूपरेखा पर मंथन किया और समाज को संदेश दिया कि सामाजिक उन्नति के लिए हम सभी का आपसी सामंजस्य और एकजुटता बेहद जरूरी है.

पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम में होंगे शामिल

मोहन भागवत के इस कानपुर प्रवास का मुख्य उद्देश्य एक निजी पारिवारिक आयोजन में हिस्सा लेना है. दरअसल, संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता नीतू सिंह के परिवार में शादी की खुशियां हैं. उनकी सुपुत्री वसुंधरा और यश का विवाह आगामी 21 जून 2026 को संपन्न होना है.

इस मुख्य विवाह उत्सव से पहले आज आजाद नगर के आर्या परिसर में एक विशेष आशीर्वाद समारोह रखा गया है. संघ प्रमुख आज दोपहर इसी मांगलिक कार्यक्रम में पहुंचकर नए जोड़े को अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देंगे.

शहर में 6 घंटे की विशेष यातायात व्यवस्था लागू

इस हाई-प्रोफाइल आशीर्वाद समारोह में कई राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों और वीआईपी मेहमानों के आने की उम्मीद है. विशिष्ट अतिथियों के आवागमन को देखते हुए कानपुर की यातायात पुलिस ने सुरक्षा और जाम से निपटने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं.

शहर के कई मुख्य रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है, जो आज दोपहर 12 बजे से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान आम दिनों की तरह सामान्य यातायात इन प्रतिबंधित रास्तों पर नहीं चल सकेगा.

इन रास्तों पर रहेगा पहरा, बदले गए मार्ग

यातायात पुलिस द्वारा तय किए गए नए शेड्यूल के अनुसार कर्बला चौराहा से कंपनीबाग चौराहा की तरफ जाने वाले रास्ते पर वाहनों की एंट्री बंद रहेगी. इस तरफ जाने वाले लोग अब मछुआ रोड या मैनावती मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे.

इसके साथ ही कंपनीबाग चौराहा से कर्बला चौराहा की ओर जाने वाली गाड़ियों को भी रोका जाएगा, जिन्हें रावतपुर, नवाबगंज और चिड़ियाघर वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा. गंगा बैराज से कर्बला चौराहा की तरफ आने वाले वाहनों को एनआरआई सिटी, बनियापुरवा, यश कोठारी और मैनावती मार्ग की तरफ डायवर्ट किया गया है.

आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर और पुलिस की अपील

कानपुर पुलिस ने स्थानीय निवासियों से इस बदली हुई यातायात व्यवस्था में सहयोग करने का आग्रह किया है. पुलिस का कहना है कि लोग अपने गंतव्य के लिए निकलने से पहले इन वैकल्पिक रास्तों की जानकारी जरूर कर लें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो. किसी भी आकस्मिक समस्या या ट्रैफिक जाम की सूचना देने के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. आम जनता ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9305104340 और ग्रीन कॉरिडोर सेल के नंबर 9454402413 पर कॉल करके मदद ले सकती है.

जीवन रक्षा को प्राथमिकता, एम्बुलेंस के लिए जगह छोड़ने की हिदायत

ट्रैफिक डायवर्जन के इस पूरे घटनाक्रम के बीच पुलिस प्रशासन ने मानवीय संवेदनाओं को सर्वोपरि रखने की बात कही है. सभी वाहन चालकों से विशेष तौर पर अनुरोध किया गया है कि यदि सड़कों पर कोई भी आपातकालीन चिकित्सा वाहन या एम्बुलेंस दिखाई दे, तो उसे बिना किसी देरी के तुरंत रास्ता दिया जाए. पुलिस का मानना है कि व्यस्त ट्रैफिक के बीच भी आम जनता की थोड़ी सी समझदारी और संवेदनशीलता किसी गंभीर मरीज को नया जीवन दे सकती है.

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