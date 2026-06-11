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RSS कार्यकर्ता की बेटी के आशीर्वाद समारोह में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, कानपुर में जुटेंगे कई बड़े नेता

RSS कार्यकर्ता की बेटी के आशीर्वाद समारोह में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे. स्टेशन से वे सीधे सिविल लाइंस क्षेत्र के लिए रवाना हुए. वहीं शहर में कदम रखते ही संघ प्रमुख ने स्थानीय वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक की. इस बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य विस्तार की रूपरेखा पर मंथन किया और समाज को संदेश दिया कि सामाजिक उन्नति के लिए हम सभी का आपसी सामंजस्य और एकजुटता बेहद जरूरी है. पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम में होंगे शामिल मोहन भागवत के इस कानपुर प्रवास का मुख्य उद्देश्य एक निजी पारिवारिक आयोजन में हिस्सा लेना है. दरअसल, संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता नीतू सिंह के परिवार में शादी की खुशियां हैं. उनकी सुपुत्री वसुंधरा और यश का विवाह आगामी 21 जून 2026 को संपन्न होना है. इस मुख्य विवाह उत्सव से पहले आज आजाद नगर के आर्या परिसर में एक विशेष आशीर्वाद समारोह रखा गया है. संघ प्रमुख आज दोपहर इसी मांगलिक कार्यक्रम में पहुंचकर नए जोड़े को अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देंगे. शहर में 6 घंटे की विशेष यातायात व्यवस्था लागू इस हाई-प्रोफाइल आशीर्वाद समारोह में कई राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों और वीआईपी मेहमानों के आने की उम्मीद है. विशिष्ट अतिथियों के आवागमन को देखते हुए कानपुर की यातायात पुलिस ने सुरक्षा और जाम से निपटने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं. शहर के कई मुख्य रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है, जो आज दोपहर 12 बजे से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान आम दिनों की तरह सामान्य यातायात इन प्रतिबंधित रास्तों पर नहीं चल सकेगा.