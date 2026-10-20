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नागपुर: RSS प्रमुख भागवत ने विजयादशमी समारोह में शस्त्र पूजा की, बोले- भारत विविधताओं का देश

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में विजयादशमी समारोह में शस्त्र पूजा की ( ANI )

नागपुर (महाराष्ट्र): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने मंगलवार को अपने शताब्दी समारोह के आखिरी साल के तौर पर नागपुर के रेशमबाग मैदान में अपना सालाना विजयादशमी समारोह मनाया. इस समारोह के तहत RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की और RSS के संस्थापक केशव हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुंबई में इजराइल के कॉन्सुल जनरल समारोह में शामिल हुए.

विजयादशमी समारोह को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि जब हमारा देश विदेशी हमलावरों के हमलों से जूझ रहा था, जब वे यहां 'स्वधर्म' का पालन करने वालों पर आतंक फैला रहे थे, और यहां आतंक का माहौल था, तब संत रविदास ने 'स्वधर्म निष्ठा', सामाजिक सद्भाव और भक्ति का संदेश फैलाया. अपने जीवन के उदाहरण से उन्होंने उस समय के समाज को दिलासा दिया और उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही उनकी खूबियों को बनाए रखा..."