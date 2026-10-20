नागपुर: RSS प्रमुख भागवत ने विजयादशमी समारोह में शस्त्र पूजा की, बोले- भारत विविधताओं का देश
RSS के सालाना विजयादशमी समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुंबई में इजराइल के कॉन्सुल जनरल समारोह में शामिल हुए.
Published : October 20, 2026 at 9:38 AM IST
नागपुर (महाराष्ट्र): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने मंगलवार को अपने शताब्दी समारोह के आखिरी साल के तौर पर नागपुर के रेशमबाग मैदान में अपना सालाना विजयादशमी समारोह मनाया. इस समारोह के तहत RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की और RSS के संस्थापक केशव हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुंबई में इजराइल के कॉन्सुल जनरल समारोह में शामिल हुए.
विजयादशमी समारोह को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि जब हमारा देश विदेशी हमलावरों के हमलों से जूझ रहा था, जब वे यहां 'स्वधर्म' का पालन करने वालों पर आतंक फैला रहे थे, और यहां आतंक का माहौल था, तब संत रविदास ने 'स्वधर्म निष्ठा', सामाजिक सद्भाव और भक्ति का संदेश फैलाया. अपने जीवन के उदाहरण से उन्होंने उस समय के समाज को दिलासा दिया और उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही उनकी खूबियों को बनाए रखा..."
भागवत ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है; हमारा पारंपरिक चरित्र इस विविधता को स्वीकार करना और उसकी रक्षा करना रहा है.
#WATCH | Nagpur, Maharashtra: At RSS' Vijayadashami celebrations, RSS chief Mohan Bhagwat says, "When our country was reeling under the attacks of foreign invaders, when they were unleashing terror on those who followed 'svadharma' here, and there was an atmosphere of terror here, Sant Ravidas spread the message of 'svadharma nishtha', social harmony, and devotion. With the example of his own life, he gave comfort to the society of the time and boosted their morale, while upholding their quality..." (Video: RSS)— ANI (@ANI) October 20, 2026
केशव हेडगेवार ने 1925 में विजयादशमी के मौके पर नागपुर में RSS की स्थापना की थी. यह संगठन अपनी स्थापना के बाद से हर साल यह त्योहार मनाता है. RSS का मुख्य जोर देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र बनाने पर है. यह मातृभूमि के प्रति समर्पण, अनुशासन, आत्म-संयम, साहस और वीरता पैदा करना चाहता है. संघ का आखिरी लक्ष्य भारत का "सर्वांगीण विकास" है, जिसके लिए हर स्वयंसेवक खुद को समर्पित करता है.
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