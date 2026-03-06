ETV Bharat / bharat

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे जैसलमेर, चादर महोत्सव को करेंगे संबोधित

किले में पार्श्वनाथ जैन मंदिर में किए दर्शन : जैसलमेर पहुंचने के बाद मोहन भागवत सबसे पहले किशनघाट स्थित सीमा जन कल्याण समिति पहुंचे, जहां संघ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वे विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर के सोनार दुर्ग पहुंचे. किले में स्थित प्राचीन पार्श्वनाथ जैन मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और मंदिर के मूल गर्भगृह में भगवान पार्श्वनाथ भगवान की पूजा-अर्चना की.

जैसलमेर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शुक्रवार को जैसलमेर पहुंचे. जहां वे जैन समाज के ऐतिहासिक चादर महोत्सव में भाग लेने के लिए स्वर्णनगरी आए हैं. उनके आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. प्रशासन और पुलिस की ओर से कार्यक्रम स्थलों के साथ-साथ प्रमुख मार्गों पर भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं.

जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार का किया अवलोकन : दर्शन के बाद उन्होंने जैन धर्म की ऐतिहासिक धरोहर जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार का अवलोकन किया और वहां सुरक्षित प्राचीन पांडुलिपियों व धरोहरों के बारे में जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने दादा गुरुदेव की पावन चादर और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों के भी दर्शन किए.

871 साल बाद हो रहा पावन चादर का अभिषेक : चादर महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण 871 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दादा गुरुदेव की पावन चादर का विधिवत अभिषेक और दर्शन होना है. इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर जैन समाज में विशेष उत्साह देखा जा रहा है और देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जैसलमेर पहुंचे हैं.

संतों का मंगल प्रवेश (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)

स्मारक सिक्का, डाक टिकट और पुस्तक का होगा विमोचन : किले में दर्शन के पश्चात डॉ. भागवत देदांसर मेला ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे भाग लेंगे. दोपहर में वे दादा गुरुदेव की स्मृति में विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट का लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही वे डॉ. विद्युत प्रभा द्वारा लिखित पुस्तक दादा गुरुदेव का विमोचन भी करेंगे.

इसे भी पढ़ें: 871 वर्षों बाद जैसलमेर में जैन संत की एतिहासिक चादर का अभिषेक, 6 से 8 मार्च तक भव्य महोत्सव

धर्मसभा को करेंगे संबोधित : इसके बाद दोपहर में ही मोहन भागवत धर्मसभा को संबोधित करेंगे. अपने संबोधन में वे भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर अपने विचार रखेंगे. कार्यक्रम में जैन समाज के साधु-संत, समाज जन और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.जैसलमेर जैन धर्म की आस्था, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. यहां जैन समाज के प्रथम दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरि महाराज से जुड़ी 872 वर्ष पुरानी पवित्र चादर सहित कई धार्मिक धरोहरें आज भी सुरक्षित रखी हैं. यह चादर श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक शक्ति, आशीर्वाद और आस्था का प्रतीक है. सदियों पुरानी धरोहर के दर्शन करने देशभर से श्रद्धालु यहां आते हैं. जैन समाज के बुजुर्ग बताते हैं कि दादा गुरुदेव की चादर जैन धर्म की साधना, त्याग और तपस्या की परंपरा का प्रतीक है. यही कारण है कि इन वस्त्रों को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ सुरक्षित रखा गया है.