ETV Bharat / bharat

RSS प्रमुख मोहन भागवत का पांच दिवसीय जयपुर प्रवास, संघ के शताब्दी वर्ष पर कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग

जयपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत बुधवार देर शाम जयपुर पहुंचे. वे इंडिगो की फ्लाइट से मुंबई से जयपुर आए और सीधे भारती भवन पहुंचे, जहां उनका रात्रि विश्राम निर्धारित है. उनका यह पांच दिवसीय राजस्थान प्रवास (13 से 16 नवम्बर) संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है.

संघ के राजस्थान क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेश अग्रवाल ने बताया कि 15 नवंबर को शाम 5:30 बजे डॉ. भागवत एसएमएस इंडोर स्टेडियम में “वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं एकात्मक मानव दर्शन” विषय पर संबोधन देंगे. इस कार्यक्रम में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे. 16 नवंबर को सुबह 10 बजे वे राजस्थान के दिवंगत प्रचारकों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित ग्रंथ “ और यह जीवन समर्पित” के विमोचन समारोह में भाग लेंगे.

इसे भी पढ़ें: सुनील आंबेकर बोले- पंजाब में मतांतरण और बंगाल में घुसपैठ चिं​ता का विषय, SIR पारदर्शी और स्वागत योग्य

संघ के शताब्दी वर्ष से जुड़े कार्यक्रमों में होंगे शामिल : संघ कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक डॉ. भागवत का यह दौरा संघ की आगामी योजनाओं, संगठनात्मक समीक्षा और 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों पर केंद्रित रहेगा. अपने प्रवास के दौरान वे संघ के प्रचारकों, पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों के साथ संवाद करेंगे. साथ ही संघ की भविष्य की रणनीति और विस्तार योजनाओं पर चर्चा करेंगे. संघ के 100 साल पूरे होने पर संघ के दिवंगत प्रचारकों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित एक विशेष ग्रंथ का विमोचन भी किया जाएगा. इस पर चर्चा के लिए डॉ. भागवत 16 नवम्बर को सुबह 10 बजे पाथेय भवन जाएंगे.

14 नवम्बर को धानक्या और मुरलीपुरा का दौरा : डॉ. भागवत 14 नवम्बर की सुबह धानक्या जाएंगे, जो दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है. इसके बाद वे जयपुर के मुरलीपुरा स्थित सीकर रोड पर लंच कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान वे संघ के स्थानीय कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से भी मुलाकात करेंगे. इस प्रवास के दौरान संघ प्रमुख 13 नवंबर गुरुवार को शाम में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे. यह बैठक राष्ट्र निर्माण में उद्योग जगत की भूमिका पर केंद्रित रहेगी. संघ से मिली जानकारी के मुताबिक डॉ. भागवत समाज के विभिन्न वर्गों - शिक्षाविदों, उद्योगपतियों और समाजसेवियों से छोटे समूहों में संवाद कर रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को सशक्त बनाया जा सके.