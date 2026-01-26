'देश में होने वाली हिंसा पर समाज को आत्ममंथन करने की आवश्यकता', तिरंगा फहराकर बोले मोहन भागवत
मोहन भागवत बिहार दौरे पर हैं. उन्होंने कहा कि हम सभी भारतवासी को मिलकर देश चलाना है. देश को विश्व का सिरमौर बनाना है.
Published : January 26, 2026 at 4:12 PM IST
मुजफ्फरपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन राव भागवत सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे. गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने कलमबाग चौक स्थित उत्तर बिहार प्रांत कार्यालय मधुकर निकेतन में ध्वजारोहण किया.
'समाज को आत्ममंथन करने की आवश्यकता' : अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरहद पर शहीद होने वाला प्रत्येक वीर भारतवासी होता है, लेकिन सरहद के भीतर होने वाली हिंसा और आपसी टकराव पर भी समाज को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है. गणतंत्र दिवस हमें आपसी वैमनस्य त्यागकर सद्भाव के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है.
''जहां आपसी झगड़े और तनाव नहीं होते, वहां समृद्धि और सुख-शांति स्वतः आती है. संविधान नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि कर्तव्यों का भी बोध कराता है. इन संस्कारों को हमें अपने बच्चों में भी विकसित करना चाहिए.''- मोहन भागवत, आरएसएस के सरसंघचालक
'कानून का पालन अनिवार्य' : मोहन भागवत ने कहा कि संविधान हमारे आचरण की दिशा तय करता है. नियम और कानून का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है. यदि कोई कानून उचित नहीं लगता, तो उसे संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन जब तक कानून अस्तित्व में है, तब तक उसका पालन अनिवार्य है. राज्य और समाज दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं.
''भारत एक यशस्वी लोकतंत्र के नाते विश्व में प्रसिद्ध है. हम सबको मिलकर भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना है.''- मोहन भागवत, आरएसएस के सरसंघचालक
तिरंगे का किया वर्णन : सरसंघचालक ने भारतीय ध्वज के प्रतीकों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवा रंग त्याग और संस्कृति का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का, जबकि धर्मचक्र निरंतर गतिशीलता और धर्म का संकेत देता है. संविधान निर्माताओं ने धर्म को सामाजिक जीवन से जोड़ा है. डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भी अपने भाषणों में धर्म और संविधान के संबंध पर विस्तार से चर्चा की थी.
मोहन भागवत ने यह भी कहा कि कुछ नियम लिखित नहीं होते, बल्कि परंपराओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं. ये परंपराएं समाज को अनुशासन और नैतिकता सिखाती हैं, जैसे बड़ों का सम्मान और सामाजिक मर्यादाओं का पालन. ध्वजारोहण के उपरांत सरसंघचालक ने उत्तर बिहार के विभिन्न स्तर के संघ चालकों के साथ बैठक कर बौद्धिक मार्गदर्शन दिया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे.
