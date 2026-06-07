बिहार दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत, CM सम्राट चौधरी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत
आरएसएस चीफ मोहन भागवत बिहार दौरे पर हैं. सम्राट चौधरी ने पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया. पढ़ें..
Published : June 7, 2026 at 8:55 PM IST
पटना: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तीन दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं. पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के कई नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. वह 9 जून तक मुंगेर में रहेंगे.
9 जून तक रहेंगे मुंगेर में: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर देशभर में शताब्दी वर्ष समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आज से बिहार के ऐतिहासिक शहर मुंगेर में प्रवास कर रहे है. मोहन भागवत 9 जून तक मुंगेर में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे.
सीएम से संघ प्रमुख की मुलाकात: पटना आगमन के बाद एक तरफ जहां एयरपोर्ट पर सीएम ने संघ प्रमुख का स्वागत किया, वहीं दोनों की बाहर भी मुलाकात हुई. इसको लेकर सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया. उन्होंने लिखा, 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी से आज पटना में आत्मीय मुलाकात हुई.'
मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर, पुरानीगंज परिसर में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल होंगे. संवाद कार्यक्रम में यहां करीब 700 स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे.
अपने प्रवास के दौरान मोहन भागवत स्वयंसेवकों को संघ की विचारधारा, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के बारे में संबोधित करेंगे.
बिहार की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच संघ प्रमुख का यह मुंगेर प्रवास बेहद विशेष है.
बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है. मुंगेर जहां आरएसएस प्रमुख का प्रवास हो रहा है, वह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गृह जिला है इसलिए मोहन भागवत का इस बार का कार्यक्रम और भी खास है.
ये भी पढ़ें: UCC सभी को भरोसे में लेकर बनाया जाना चाहिए, इससे मतभेद नहीं होने चाहिए: RSS प्रमुख भागवत