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बिहार दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत, CM सम्राट चौधरी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत

पटना: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तीन दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं. पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के कई नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. वह 9 जून तक मुंगेर में रहेंगे.

9 जून तक रहेंगे मुंगेर में: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर देशभर में शताब्दी वर्ष समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आज से बिहार के ऐतिहासिक शहर मुंगेर में प्रवास कर रहे है. मोहन भागवत 9 जून तक मुंगेर में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे.

मुंगेर में मोहन भागवत का संवाद कार्यक्रम (ETV Bharat)

सीएम से संघ प्रमुख की मुलाकात: पटना आगमन के बाद एक तरफ जहां एयरपोर्ट पर सीएम ने संघ प्रमुख का स्वागत किया, वहीं दोनों की बाहर भी मुलाकात हुई. इसको लेकर सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया. उन्होंने लिखा, 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी से आज पटना में आत्मीय मुलाकात हुई.'