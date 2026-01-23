ETV Bharat / bharat

दो दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत, शानिवार को जनजातीय संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल

रांची एयरपोर्ट से बाहर आते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ( Etv Bharat )

रांची: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जनजातियों के साथ सीधा संवाद करने के लिए दो दिवसीय झारखंड दौरे पर शुक्रवार को रांची पहुंचे. रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद संघ प्रमुख सीधे राजधानी रांची के निवारणपुर स्थित संघ कार्यालय की ओर रवाना हुए, यहां वे रात्रि विश्राम करेंगे. 24 जनवरी को राजधानी रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में आयोजित जनजातीय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, सुबह 10 बजे से आयोजित जनजातीय संवाद में झारखंड के करीब एक हजार आदिवासी प्रतिनिधि शामिल होंगे. इस दौरान संघ प्रमुख ना केवल सीधा संवाद करेंगे बल्कि कार्यक्रम को वो संबोधित भी करेंगे. कार्यक्रम में क्षेत्र प्रचारक रामनवमी प्रसाद जी, प्रांत प्रचारक गोपाल समेत संघ से जुड़े कई लोग शामिल होंगे. कार्यक्रम के बाद शनिवार शाम में रेल मार्ग से पटना के लिए संघ प्रमुख रवाना होंगे.

रांची पहुंचे सरसंघचालक मोहन भागवत (Etv bharat)

RSS इन दिनों कर रही है जनजाति संवाद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन दिनों जनजाति संवाद के माध्यम से आदिवासी समुदायों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने में जुटा है. इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि आदिवासियों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताया जाए. इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए उसे मन से हटाने की अपील की है, जिससे 10-12 वर्षों में इसे खत्म किया जा सके.