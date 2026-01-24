ETV Bharat / bharat

जनजातियों के साथ संवाद में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, जिस दिन जनजाति समाप्त हो जाएगा, सनातन समाप्त हो जाएगा

रांची : रांची: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में शनिवार को जनजातीय संवाद आयोजित किया गया. इस जनजातीय संवाद में आदिवासी समाज से जुड़े बिहार-झारखंड के करीब एक हजार लोग शामिल हुए. संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में दो सत्रों में दिनभर चले इस खास बैठक में राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने आदिवासियों की समस्या और समाधान पर खुलकर विचार व्यक्त किए.

सुबह 10.30 बजे से आयोजित पहले सत्र में उपस्थित जनजाति समाज से जुड़े लोगों से धर्म परिवर्तन, बाहरी घुसपैठ, डी लिस्टिंग, जनजातियों के आरक्षण, पेसा कानून की खामी, भूमि विवाद, सहित विभिन्न विषयों पर प्रश्न आए. प्रथम सत्र का संचालन मोहन कच्छप द्वारा किया गया.

इस सत्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का संदेश पत्र पढ़कर सुनाया गया जिसमें “अबुआ दिशोम, अबुआ राज” की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया. पहले सत्र में जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें समाज के प्रबुद्धजनों ने खुलकर अपनी बात रखी.

जनजातीय संवाद के बारे में जानकारी देते नेता (ईटीवी भारत)

प्रश्न सत्र के दौरान मुख्य रूप से सीएनटी/एसपीटी कानून का उल्लंघन कर जनजातीय भूमि की खरीद-फरोख्त, ईसाई एवं मुस्लिम समुदाय द्वारा किए जा रहे कथित धर्मांतरण, पेसा कानून के सही तरीके से लागू न होने, ग्रामसभा की शक्तियों को कमजोर किए जाने तथा जनजातीय महिलाओं एवं युवतियों के सामाजिक-सांस्कृतिक शोषण जैसे विषयों पर चर्चा हुई.

वक्ताओं ने सुझाव दिया कि धर्मांतरित जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण पर पुनर्विचार किया जाए, जनजातीय महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र का निर्धारण उनकी मूल पहचान के आधार पर किया जाए तथा संथाल परगना क्षेत्र में जनजातीय जमीन की सुरक्षा के लिए परंपरागत व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए.

इस मौके पर दूसरे सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज और हिंदू समाज अलग नहीं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें विविधताओं के बावजूद एकता का भाव निहित है. उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता जंगल, खेती और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ी है और वेदों एवं उपनिषदों का मूल भी इसी जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है.

मोहन भागवत ने कहा कि पृथ्वी माता सभी भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों का पालन करने वाली है, इसलिए विविधता का सम्मान करना हमारी परंपरा है. उन्होंने कहा कि धर्म का मूल अर्थ सत्य, सेवा, परोपकार और संयम है. समाज जब भोग और स्वार्थ में उलझ गया, तब आपसी मतभेद बढ़े और बाहरी आक्रांताओं ने इसका लाभ उठाया. उन्होंने कहा कि विश्व में एक ही धर्म है, मानव धर्म, और वही हिंदू धर्म का मूल स्वरूप है.

उन्होंने जनजातीय समाज को चेताते हुए कहा कि यदि समाज बंटेगा तो कमजोर होगा और यदि एकजुट रहेगा तो कोई शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती. उन्होंने सरना को पूजा पद्धति बताते हुए कहा कि इसे अलग धर्म के रूप में देखना समाज को तोड़ने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि संघ का कार्य समाज को जोड़ने का है, न कि विभाजित करने का.