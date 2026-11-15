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डॉ. मोहन भागवत बोले- अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा खत्म की, सोशल मीडिया आज नशा बन चुका है, हम परोपकार भूल रहे हैं

मरू निनाद घोष शिविर का समापन ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शहर के शिकारपुर में मरू निनाद घोष शिविर का समापन हुआ. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने कहा- भारत परोपकार की धरती रही है. यहां सहयोग को सर्वोपरि माना गया है. समय बड़ा नाजुक है, एक साथ खड़े हुए तो समय की बाजी मार लेंगे. केवल एक नेता या समूह से देश नहीं सुधरेगा, देश के विकास और परिवर्तन के लिए पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा. फिलहाल हम सर्वोच्च देश नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएंगे, फिर भी भारत ने हमेशा सभी का सहयोग किया है.