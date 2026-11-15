डॉ. मोहन भागवत बोले- अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा खत्म की, सोशल मीडिया आज नशा बन चुका है, हम परोपकार भूल रहे हैं
संघ प्रमुख ने कहा-पहले यह मानते थे कि कण-कण में भगवान है, तो जो भी सामने होता था उसे भगवान का रूप मानते थे.
Published : November 15, 2026 at 8:27 PM IST
जोधपुर: शहर के शिकारपुर में मरू निनाद घोष शिविर का समापन हुआ. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने कहा- भारत परोपकार की धरती रही है. यहां सहयोग को सर्वोपरि माना गया है. समय बड़ा नाजुक है, एक साथ खड़े हुए तो समय की बाजी मार लेंगे. केवल एक नेता या समूह से देश नहीं सुधरेगा, देश के विकास और परिवर्तन के लिए पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा. फिलहाल हम सर्वोच्च देश नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएंगे, फिर भी भारत ने हमेशा सभी का सहयोग किया है.
परोपकार ही हमारा धर्म है, कमाओ दो हाथों से, बांटो हजार हाथों से : डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि श्रीलंका में परेशानी हुई तो पैसा किसने दिया, उनका दोस्त नहीं आया. नेपाल में भूकंप आया तो पहली मदद भारत ने भेजी, उनके दोस्त कहे जाने वाले नहीं आए. मालदीव में परेशानी हुई तो पानी भारत ने भेजा, क्योंकि हम जानते हैं कि यही हमारा धर्म है. हमारा देश ही परोपकार के लिए बना है और इसलिए स्वयं में इतना पुरुषार्थ हो कि दो हाथों से कमाओ और हजार हाथों से बांटो, यही हमारे धर्म ग्रंथों की आज्ञा है.
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ब्रिटिशर्स ने खत्म की हमारी शिक्षा, सोशल मीडिया भी एक नशा : डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि "ब्रिटिशर्स ने हमारी शिक्षा को खत्म कर दिया. देश को एक प्रकार से नशे में डाल दिया गया. ब्रिटिश शासनकर्ताओं ने देख लिया कि हमारी सत्ता यहां सुरक्षित नहीं है, जब तक ये होश में हैं, इनको जीतना संभव नहीं है. इन्हें बेहोश कर दो. हमारी शिक्षा खत्म कर दी और उनकी शिक्षा हम पर थोप दी. सोशल मीडिया का नशा दे दिया. नशा सभी तरह का नुकसानदायक होता है. केवल केमिकल ड्रग का नशा ही नशा नहीं होता. चाय-कॉफी भी व्यसन बन जाते हैं. इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ प्रसिद्धि का भी नशा होता है. जाति, भाषा और राज्य का भी नशा हो जाता है, जो इससे दूर रहेगा उसका जीवन सुखी होगा." समारोह में 5000 से अधिक स्वयंसेवकों ने विभिन्न घोष वाद्यों का प्रदर्शन भी किया. इस मौके पर संघ प्रमुख ने देशवासियों को छठ के त्योहार की शुभकामनाएं भी दीं. समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई भाजपा विधायक और मंत्री भी मौजूद रहे.
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एक साथ खड़े हुए तो समय की बाजी मार लेंगे: भागवत ने कहा- मैं एक ही आह्वान करूंगा, समय बड़ा नाजुक है, लेकिन एक साथ खड़े हुए तो समय की बाजी मार लेंगे. संघ की शाखा में आने से संघ के हो जाएंगे. यदि शाखा में नहीं आ सकते तो दायित्व निभा सकते हैं. संघ में कई काम हैं, ऐसा करने वालों की सहायता कीजिए. यदि ऐसा नहीं हो सकता तो जो आप अपनी जगह पर ही हैं, वहीं निस्वार्थ होकर देश के बारे में सोचिए. संघ प्रमुख ने कहा कि पहले यह मानते थे कि कण-कण में भगवान है, तो जो भी सामने होता था उसे भगवान का रूप मानते थे, उसकी सेवा करते थे. अब हम अपने को भूल गए तो अपनों को भी भूल गए. हमने हमारे अपने समाज के वर्गों को हमसे दूर रखा. कुत्ता-बिल्ली घर में पाले, लेकिन मनुष्यों को छाया से भी दूर रखा. नशे में आदमी क्या-क्या करता है? जब तक यह नशा उतरकर समाज तैयार नहीं होता है, तब तक हम अपने जीवन को भी अच्छा नहीं बना सकते, देश के जीवन को भी अच्छा नहीं बना सकते और दुनिया के जीवन को भी अच्छा नहीं बना सकते.
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दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है : संघ प्रमुख ने कहा कि दुनिया आज भारत को आशा भरी नजरों से देख रही है. दुनिया को पता है कि जिस रास्ते पर चल रही है, दो हजार वर्ष से वह रास्ता अच्छी जगह नहीं ले जा रहा है, यह उसके ध्यान में आ गया है, लेकिन दूसरा रास्ता क्या है, उनको पता नहीं है. दूसरा रास्ता भारत के पास है, यह सबको पता है. इसलिए भारत से अपेक्षा भी है. समाज का आचरण वातावरण से बदलता है, अच्छाई का वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है. जब अच्छाई का वातावरण बनता है, तब समाज बदलता है. संघ के निर्माताओं ने यह पहले ही जान लिया था कि हमें यह करना पड़ेगा.लेकिन वे यह चाहते थे कि जो कर रहे हैं, वह बार-बार नहीं करना पड़े, इसलिए समाज के अंदर की बीमारी का इलाज जरूरी है.
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