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आरएसएस प्रमुख भागवत जेन जी और जेन अल्फा को करेंगे संबोधित

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ( IANS )

नई दिल्ली : नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत छह अगस्त को मुंबई में 'जेन अल्फा' और 'जेन जी' के 2000 से अधिक छात्रों से बातचीत करेंगे. भागवत 'इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस' की सालाना चैंपियनशिप कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे. यह कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा और इससे संगठन की 15वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी. इस कार्यक्रम में देश भर के 100 से अधिक शहरों से 15 से 19 साल की उम्र के छात्र शामिल होंगे. 'जेन अल्फा' में 2010 से 2024 के बीच पैदा हुए लोग आते हैं, जो 2026 तक 0-16 साल की उम्र के ग्रुप का हिस्सा होंगे. 'जेन जी' में 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग शामिल हैं, जो 14-29 साल की उम्र के ग्रुप में आते हैं. आरएसएस प्रमुख का संबोधन आईआईएमयूएन की मुख्य सालाना चैंपियनशिप कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेगा, जहां छात्र स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहस और चर्चा करेंगे. उद्घाटन समारोह 'दुनिया को एकजुट करने में युवाओं की भूमिका: भारतीय तरीका' थीम पर आधारित होगा.अपने हालिया संबोधन में, भागवत ने 'जेन जी' को स्वभाव से अच्छा, हालात के हिसाब से ढलने वाला और भावुक बताया, लेकिन यह भी कहा कि वे अक्सर बिना "शांत मन" से सोचे-समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि युवा आसानी से उन मुद्दों या रुझानों की ओर आकर्षित हो जाते हैं जो "स्पष्ट रूप से प्रामाणिक" प्रतीत होते हैं, और यही बात सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में उनकी भागीदारी को गहराई से प्रभावित करती है.