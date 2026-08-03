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आरएसएस प्रमुख भागवत जेन जी और जेन अल्फा को करेंगे संबोधित

मोहन भागवत छह अगस्त को मुंबई में होने वाले एक कार्यक्रम में Gen Z और Gen Alpha के छात्रों को संबोधित करेंगे.

RSS Chief Mohan Bhagwat
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 3, 2026 at 7:59 PM IST

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नई दिल्ली : नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत छह अगस्त को मुंबई में 'जेन अल्फा' और 'जेन जी' के 2000 से अधिक छात्रों से बातचीत करेंगे.

भागवत 'इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस' की सालाना चैंपियनशिप कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे. यह कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा और इससे संगठन की 15वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी.

इस कार्यक्रम में देश भर के 100 से अधिक शहरों से 15 से 19 साल की उम्र के छात्र शामिल होंगे. 'जेन अल्फा' में 2010 से 2024 के बीच पैदा हुए लोग आते हैं, जो 2026 तक 0-16 साल की उम्र के ग्रुप का हिस्सा होंगे.

'जेन जी' में 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग शामिल हैं, जो 14-29 साल की उम्र के ग्रुप में आते हैं. आरएसएस प्रमुख का संबोधन आईआईएमयूएन की मुख्य सालाना चैंपियनशिप कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेगा, जहां छात्र स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहस और चर्चा करेंगे.

उद्घाटन समारोह 'दुनिया को एकजुट करने में युवाओं की भूमिका: भारतीय तरीका' थीम पर आधारित होगा.अपने हालिया संबोधन में, भागवत ने 'जेन जी' को स्वभाव से अच्छा, हालात के हिसाब से ढलने वाला और भावुक बताया, लेकिन यह भी कहा कि वे अक्सर बिना "शांत मन" से सोचे-समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं.

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि युवा आसानी से उन मुद्दों या रुझानों की ओर आकर्षित हो जाते हैं जो "स्पष्ट रूप से प्रामाणिक" प्रतीत होते हैं, और यही बात सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में उनकी भागीदारी को गहराई से प्रभावित करती है.

उन्होंने ऊपर से थोपी गई सत्ता के बजाय खुले पारिवारिक संवाद की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि "आज्ञाकारिता का युग" समाप्त हो चुका है.उन्होंने परिवारों को हुक्म देने के बजाय चर्चा में शामिल होने और वास्तविक बातचीत के माध्यम से आम सहमति बनाने की सलाह दी.

उन्होंने मोबाइल अनुशासन के लिए जोरदार तर्क देते हुए स्क्रीन की लत पर गंभीर चिंता व्यक्त की. आरएसएस प्रमुख ने सुझाव दिया कि माता-पिता को डिजिटल जीवनशैली की आदतों को नियंत्रित करने के लिए केवल कानूनों या सरकारी नियमों पर निर्भर रहने के बजाय, स्वयं सोशल मीडिया का उपयोग कम करके इस व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए.

भागवत की जेन जी के साथ बातचीत तब भी महत्वपूर्ण है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा प्रदर्शनकारियों द्वारा उन पर और उनकी दिवंगत मां पर की गई "अपमानजनक टिप्पणियों" के जवाब में एक वीडियो संदेश जारी किया.

प्रतिशोध के बजाय मार्गदर्शन का आह्वान करते हुए, प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि वे क्रोध को त्यागकर गुमराह युवाओं का मार्गदर्शन करें, न कि कानूनी लड़ाई या सामाजिक बहिष्कार का सहारा लें. प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा, “मैं उन लोगों को माफ करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे गाली दी. मैं समाज से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे इस फैसले को स्वीकार करे.”

उन्होंने माना कि हालांकि अभद्र भाषा समाज के लिए एक "सांस्कृतिक झटका" थी, लेकिन युवा गलतियां करते हैं और उन्हें उनसे सीखने का मौका मिलना चाहिए.प्रधान ने 25 जुलाई को अपने इस्तीफे की घोषणा की. यह घोषणा जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध-प्रदर्शनों के बाद की गई, जो 20 जून को शुरू हुए थे और जिनमें 20 जुलाई को बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी वाला 'संसद चलो' मार्च भी शामिल था.

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