मोहन भागवत बोले, 'कई समस्याओं का समाधान सिर्फ कानून से नहीं, धर्म और नैतिक मूल्यों से'
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मर्यादा, अनुशासन और संतुलन राष्ट्र प्रगति की नींव है.
Published : January 22, 2026 at 4:04 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के छोटी खाटू में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मसंघ के 162वें मर्यादा महोत्सव का गुरुवार को भव्य आयोजन हुआ. इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत और जैन धर्म गुरु आचार्य श्री महाश्रमण से उपस्थित रहे. डॉ मोहन भागवत ने आचार्य महाश्रमण के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और मंच से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि कई समस्याओं का समाधान कानून से नहीं हो सकता है बल्कि धर्म और नैतिक मूल्यों से होता है.
'मजबूरी में शस्त्र उठाना भी जरूरी': कार्यक्रम में आचार्य श्री महाश्रमण ने अपने संबोधन में सत्य की खोज, अहिंसा और करुणा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि संतों की वाणी और ग्रंथों के संदेश से जीवन की दिशा बदली जा सकती है. उन्होंने कहा कि जब हम सबको अपना मानकर चलते हैं, तभी मर्यादा और अनुशासन जीवन में उतरता है. उन्होंने कहा हमें अहिंसा पर कायम रहना चाहिए, लेकिन मजबूरी हो जाए, तो फिर शस्त्र उठाना भी जरूरी है.
'भारत की परंपरा अलग': संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मर्यादा, अनुशासन और संतुलन को राष्ट्र प्रगति की नींव बताया. उन्होंने कहा कि लिखित और अलिखित नियमों का पालन और नागरिक अनुशासन मजबूत होगा, तो अपराध घटेंगे और व्यवस्था सुदृढ़ बनेगी. उन्होंने कहा कि कई समस्याओं का समाधान केवल कानून से नहीं, बल्कि धर्म और नैतिक मूल्यों से होता है. भागवत ने कहा कि आज दुनिया स्वार्थ की सोच पर चल रही है, लेकिन भारत की परंपरा इससे अलग है. भारत केवल अपने हित की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की चिंता करता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने बिना स्वार्थ पाकिस्तान की बाढ़, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों की मदद की थी.
कार्यक्रम के बाद डॉ मोहन भागवत ने संघ कार्यकर्ताओं के एकत्रीकरण में भाग लिया. मंच पर अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख अरुण जैन, क्षेत्र कार्यवाह जसवंत खत्री, क्षेत्र प्रचारक निंबाराम सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे. अंत में आयोजन समिति की ओर से संघ प्रमुख मोहन भागवत का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया. कार्यक्रम में देशभर से आए श्रद्धालु, तेरापंथ समाज के प्रवासी सदस्य और संघ कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिससे कस्बा धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर नजर आया.