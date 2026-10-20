आंदोलन समाधान देने के लिए होने चाहिए: देश में विरोध प्रदर्शनों पर बोले RSS प्रमुख भागवत
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आंदोलन के दौरान हमारे कार्यों के कारण किसी प्रकार की अनबन, द्वेष या विभाजन पैदा नहीं होना चाहिए.
Published : October 20, 2026 at 10:42 AM IST
नागपुर (महाराष्ट्र): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के विजयादशमी समारोह में अपने संबोधन में सरसंघचालक मोहन भागवत ने देश भर में हुए हालिया प्रदर्शनों को भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि अपने इतने बड़े समाज में समस्याएं तो हैं. व्यवस्था की कमियां भी ढेर सारी होंगी. उनके चलते आंदोलनों का होना भी स्वाभाविक ही है. परंतु आंदोलन समाधान देने के लिए होने चाहिए.
आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा, "आंदोलन करने वाला समाज का कोई समूह हो, शांति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए कार्रवाई करने वाला शासन-प्रशासन या राजनीतिक नेता हों, हमारे कार्यों के कारण किसी प्रकार की अनबन, द्वेष, त्वेष, मलाल या विभाजन पैदा नहीं होना चाहिए, भावनाएं तीव्र होने पर भी कानून की मर्यादा में, भद्र व्यवहार के संकेतों की मर्यादा में हमारी कृतियां हों, यह ध्यान रखना चाहिए.
उन्होंने कहा कि भारत, हिंदू और संघ को किस प्रकार तोड़ सकते हैं, इसका विचार कर योजना बनाकर आसुरी ताकतें कार्य करती हैं. उन्हीं की प्रकृति के कुछ लोग इसमें सहायता के लिए मिल जाते हैं. क्षुद्र सत्ता स्वार्थ तथा विवेकहीनता के कारण कुछ महत्वाकांक्षी नेता लोग भी शामिल होते हैं.
भारत, हिन्दू व संघ को किस प्रकार तोड़ सकते हैं(dismantling) इस का विचार कर योजना बना कर आसुरी ताकतें कार्य करती हैं । उन्हीं की प्रकृति के कुछ लोग इसमें सहायता के लिये मिल जाते हैं। क्षुद्र सत्ता स्वार्थ तथा विवेकहीनता के कारण कुछ महत्वाकांक्षी नेता लोग भी शामिल होते हैं। - सरसंघचालक मोहन भागवत जी RSS #Vijayadashami— RSS (@RSSorg) October 20, 2026
उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी बिना उचित-अनुचित का विवेक किए नई पीढ़ी ग्रहण करती है. उसके दुष्परिणामों का अनुभव होने के बाद विभिन्न देशों ने कुछ अनुशासन और प्रतिबंध लागू किए हैं. हमारे अपने देश में भी इस प्रकार की आवश्यकता, विशेष रूप से OTT platforms को लेकर, समाज में अनुभव की जा रही है. शासन प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए.
युवाओं में नेश की समस्या पर संघ प्रमुख ने कहा कि विवेक के अभाव में ही दुनियाभर में नई पीढ़ी नशीली दवाओं की आदत की शिकार हो रही है. नशा एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है और इसे रोकने के लिए समय रहते शासन-प्रशासन और समाज को प्रयास शुरू करने चाहिए. समाज की वर्तमान अभिभावक पीढ़ी को यह विवेक नई पीढ़ी को देना होगा.
संतुलित और समग्र विकास की दृष्टि
मोहन भागवत ने कहा कि विज्ञान और तकनीक की प्रगति मनुष्यों को भौतिक दृष्टि से सुखी जीवन जीने में, जीवन में ज्ञान और तर्क के आधार पर अपने व्यवहार को निर्दोष करने में मदद करती है. लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि तकनीक सिर्फ साधन है. सिर्फ उपभोगवादी या जड़वादी दृष्टिकोण से विकास होता है तो सुख सुविधा के साथ उससे बड़ी हानी मोल लेनी पड़ती है.
उन्होंने कहा कि नेपाल में जिस भयंकर त्रासदी को झेलना पड़ा, हजारों लोगों की जान चली गई, उसके मूल में कहीं ना कहीं सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र में जो भारत, तिब्बत, भूटान, चीन ऐसे अनेक देशों से गुजरता है, में चले एकांगी विकास का परिणाम है. ऐसे में विकास की समग्र तथा संतुलित दृष्टि निर्माण होना आवश्यक है.
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