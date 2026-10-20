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आंदोलन समाधान देने के लिए होने चाहिए: देश में विरोध प्रदर्शनों पर बोले RSS प्रमुख भागवत

RSS प्रमुख मोहन भागवत ( X / @RSSorg )

नागपुर (महाराष्ट्र): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के विजयादशमी समारोह में अपने संबोधन में सरसंघचालक मोहन भागवत ने देश भर में हुए हालिया प्रदर्शनों को भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि अपने इतने बड़े समाज में समस्याएं तो हैं. व्यवस्था की कमियां भी ढेर सारी होंगी. उनके चलते आंदोलनों का होना भी स्वाभाविक ही है. परंतु आंदोलन समाधान देने के लिए होने चाहिए.

आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा, "आंदोलन करने वाला समाज का कोई समूह हो, शांति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए कार्रवाई करने वाला शासन-प्रशासन या राजनीतिक नेता हों, हमारे कार्यों के कारण किसी प्रकार की अनबन, द्वेष, त्वेष, मलाल या विभाजन पैदा नहीं होना चाहिए, भावनाएं तीव्र होने पर भी कानून की मर्यादा में, भद्र व्यवहार के संकेतों की मर्यादा में हमारी कृतियां हों, यह ध्यान रखना चाहिए.

उन्होंने कहा कि भारत, हिंदू और संघ को किस प्रकार तोड़ सकते हैं, इसका विचार कर योजना बनाकर आसुरी ताकतें कार्य करती हैं. उन्हीं की प्रकृति के कुछ लोग इसमें सहायता के लिए मिल जाते हैं. क्षुद्र सत्ता स्वार्थ तथा विवेकहीनता के कारण कुछ महत्वाकांक्षी नेता लोग भी शामिल होते हैं. उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी बिना उचित-अनुचित का विवेक किए नई पीढ़ी ग्रहण करती है. उसके दुष्परिणामों का अनुभव होने के बाद विभिन्न देशों ने कुछ अनुशासन और प्रतिबंध लागू किए हैं. हमारे अपने देश में भी इस प्रकार की आवश्यकता, विशेष रूप से OTT platforms को लेकर, समाज में अनुभव की जा रही है. शासन प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए.