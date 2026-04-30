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आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर की दो टूक, 'राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नहीं है RSS का अनुषांगिक संगठन'

आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर की दो टूक, 'राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नहीं है RSS का अनुषांगिक संगठन'. ( ETV Bharat )

लखनऊ: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देवर्षि नारद जयंती समारोह के दौरान आयोजित मीडिया संवाद में घोषणा की गई कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम का संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक हिस्सा नहीं है. यह संगठन मुसलमान ने खुद ही बनाया है. इसका RSS से लेनादेना नहीं है. हिंदू समाज में जाति, भाषा, प्रांत आदि के आधार पर भेदभाव समाप्त होना चाहिए. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा है. इसके लिए 32 से अधिक संगठन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं. ये बातें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने गुरुवार को नारद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में कही. उन्होंने कहा कि आरएसएस की 100 वर्ष की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है. हमारे कार्यकर्ताओं ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं. संघ विश्व में भारत माता की जय-जयकार के लिए कार्य करता है. भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना संघ का उद्देश्य है. प्रथम सर संघ चालक डॉ. हेडगेवार को याद करते हुए उन्होंने कहा कि संघ व्यक्ति निष्ठ नहीं, तत्व निष्ठ बनने में विश्वास करता है. इसीलिए हमने किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु माना.